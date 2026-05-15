Dàn mỹ nhân phim giờ vàng VTV diện bikini "đọ sắc", body ai cũng nóng bỏng căng tràn

Mới đây, dàn mỹ nhân quen mặt của phim giờ vàng VTV gồm Quỳnh Kool, Quỳnh Nga, Lã Thanh Huyền, Thanh Vân Hugo cùng ca sĩ Hà Trinh thu hút sự chú ý khi đồng loạt tung loạt ảnh diện bikini trong chuyến nghỉ dưỡng bên bờ biển.

Không chỉ khoe nhan sắc rạng rỡ dưới nắng hè, các người đẹp còn gây chú ý bởi vóc dáng săn chắc, gợi cảm và thần thái cuốn hút.

Những người đẹp nổi tiếng của phim giờ vàng khoe body nóng bỏng, không ai kém cạnh ai

Trong loạt ảnh được chia sẻ, cả nhóm tạo dáng trên bãi cỏ xanh mướt cạnh biển với những tấm ván lướt sóng đầy màu sắc phía sau. Quỳnh Kool dịu dàng, nữ tính trong bộ bikini hồng pastel phối chân váy trắng bay bổng. Trong khi đó, Quỳnh Nga lựa chọn bikini vàng kết hợp chân váy ren mỏng, mang đến vẻ ngoài trẻ trung, nhưng không kém phần quyến rũ.

Lã Thanh Huyền gây ấn tượng với phong cách sang chảnh quen thuộc khi diện đồ tông nude, đội mũ cói và đeo kính đen thời thượng. Thanh Vân Hugo chọn thiết kế xanh họa tiết nhẹ nhàng, khoe vóc dáng khỏe khoắn và nụ cười rạng rỡ. Ca sĩ Hà Trịnh nổi bật với bộ monokini màu hồng neon ôm sát cơ thể, khoe vòng eo thon gọn cùng làn da trắng bật tông.

Clip dàn mỹ nhân phim giờ vàng VTV tụ họp

Khán giả dành nhiều lời khen cho dàn mỹ nhân bởi dù đa số đã bước qua tuổi 30, thậm chí có người là mẹ một, hai con nhưng vẫn giữ được thân hình nóng bỏng. Nhiều bình luận cho rằng hội bạn thân này chính là minh chứng cho hình ảnh phụ nữ hiện đại, thành công, xinh đẹp và biết chăm sóc bản thân.

Có thể thấy, không chỉ thành công trên màn ảnh, dàn mỹ nhân phim giờ vàng còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống tích cực, năng động và tình bạn bền chặt kéo dài nhiều năm trong showbiz Việt.