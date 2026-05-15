Loạt "truyền thuyết" về hãng hàng không “tia chớp Trung Quốc”: Rút ngắn hành trình hơn 60 phút, tuyết phủ trắng vẫn đến sớm

Loạt “truyền thuyết” về hãng hàng không tia chớp của Trung Quốc

Mới đây, trên mạng xã hội không ngừng lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh ba máy bay xuất hiện cùng lúc trên bầu trời, được một hành khách ngồi trên chuyến bay của Spring Airlines đăng tải trên Douyin (bản Trung Quốc của Tiktok). Trong phần mô tả, người này cho biết máy bay phía dưới là của Chengdu Airlines, còn chiếc ở thấp đang vượt mặt là thuộc Sơn Đông Airlines (Shandong Airlines).

Đoạn clip được nhiều người chia sẻ

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý khi nhiều người. Từ lâu, hãng hàng không này đã được cư dân mạng Trung Quốc gắn với những biệt danh như “Hãng hàng không tia chớp” hay “Aeroflot phiên bản Trung Quốc” nhờ tỷ lệ đúng giờ cực cao cùng phong cách bay nổi tiếng “gấp gáp”.

Dưới bài đăng, cũng có rất nhiều hành khách khác chia sẻ câu chuyện hoặc trải nghiệm tương tự về Sơn Đông Airlines.

Ví dụ như việc, gần đây, một nữ hành khách họ Trương trên chuyến bay của Sơn Đông Airlines từ Thanh Đảo tới Bắc Kinh đã phát hiện máy bay còn chưa rời vị trí đỗ đã bắt đầu phát suất ăn.

Cuối cùng, chuyến bay này hạ cánh xuống Bắc Kinh sớm hơn dự kiến hơn 40 phút. Chị Trương vô cùng bất ngờ và không khỏi cảm thán: “Trước đây đã nghe danh Sơn Đông Airlines là ‘hãng hàng không tia chớp’, lần này tự mình trải nghiệm mới thấy đúng là danh bất hư truyền.”

Đoạn video hãng hàng không phát đồ ăn sớm được chia sẻ

Hay vào ngày 2/12/2024, một cư dân mạng đã đăng video ghi lại cảnh chuyến bay của Sơn Đông Airlines đáp xuống Thẩm Dương giữa lúc tuyết rơi dày đặc. Hành khách đang xuống máy bay trong khi khu vực sân đỗ phủ đầy tuyết trắng.

Người đăng bài cho biết mình đi trên chuyến bay của Sơn Đông Airlines từ Thâm Quyến đến Thẩm Dương, quá cảnh tại Yên Đài. Theo lịch hiển thị trên điện thoại, chuyến bay dự kiến hạ cánh sau 0h nhưng thực tế đã đáp xuống lúc 23h40 cùng ngày.

Chuyến bay vẫn hạ cánh sớm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt

Đặc biệt, theo CCTV, một trong những trường hợp từng gây chú ý liên quan tới “tốc độ Sơn Đông” là chuyến bay SC4878 của Shandong Airlines trên hành trình từ Trịnh Châu tới Thanh Đảo.

Trong chuyến bay này, một hành khách bất ngờ rơi vào trạng thái hôn mê. Sau khi tiếp nhận tình huống khẩn cấp, tổ lái đã lập tức xin phép cơ quan kiểm soát không lưu cho bay theo lộ trình ngắn hơn và duy trì tốc độ hành trình tối ưu để đưa bệnh nhân tới nơi cấp cứu nhanh nhất có thể.

Kết quả, máy bay hạ cánh sớm hơn tới 65 phút so với thời gian dự kiến. CCTV sau đó mô tả đây là ví dụ điển hình cho việc “tăng tốc vì sự sống”, đồng thời nhấn mạnh toàn bộ quá trình vẫn được thực hiện theo đúng quy trình an toàn nghiêm ngặt của ngành hàng không dân dụng.

Sơn Đông Airlines nói gì?

Trước những lời đồn trên mạng xã hội, Sơn Đông Airlines cũng đã từng ra thông báo.

Phía Sơn Đông Airlines cho biết hãng đã ghi nhận nhiều bài đăng và video gắn các nhãn như “Flash Airlines” (hãng hàng không tia chớp), “Sơn Hàng hardcore” hay “Aeroflot phiên bản Trung Quốc”. Theo hãng, một phần trong số đó thể hiện sự yêu thích của cư dân mạng dành cho hãng, song cũng có nhiều nội dung mang tính trêu chọc, cường điệu và lệch khỏi thực tế khách quan, dễ khiến công chúng hiểu sai về tính nghiêm túc và chặt chẽ của an toàn hàng không cũng như vận hành chuyến bay.

Hãng nhấn mạnh không đồng tình với những nội dung sai lệch sự thật, đồng thời kêu gọi hành khách xây dựng môi trường đi lại văn minh, hài hòa.

Sơn Đông Airlines khẳng định luôn đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu, cân bằng giữa an toàn và phát triển, an toàn và hiệu quả, an toàn và đúng giờ, an toàn và dịch vụ. Hãng cho biết luôn tuân thủ nghiêm các quy định an toàn hàng không dân dụng, tiêu chuẩn bay và quy phạm vận hành.

Ngoài ra, hãng cũng cho biết đang tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh các sản phẩm như “bay nối chuyến”, “đường bay nhanh” để phục vụ hành khách tốt hơn.

Trong tuyên bố, Sơn Đông Airlines nhấn mạnh sẽ tiếp tục duy trì triết lý quản lý “an toàn là trên hết”, củng cố nền tảng an toàn, hoàn thiện hệ thống quản lý và tăng cường trách nhiệm trong mọi khâu vận hành. Đồng thời, hãng sẽ đẩy mạnh phổ biến kiến thức hàng không nhằm giải đáp tốt hơn những quan tâm của công chúng đối với an toàn bay.