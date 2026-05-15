Trần Bích Hạnh quyết định từ bỏ 1 thứ trong đám cưới với Văn Thanh ở Hải Phòng: Nhưng có đáng không?

Những ngày gần đây, câu chuyện đám cưới của cầu thủ Vũ Văn Thanh và Trần Bích Hạnh trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh sự quan tâm dành cho chuyện tình của cặp đôi, nhan sắc cô dâu trong ngày vu quy thu hút nhiều lượt bàn luận.

Theo đó, trong lễ vu quy diễn ra tại Ninh Bình, Bích Hạnh xuất hiện với váy cưới cúp ngực đính ren, kết hợp khăn voan dài và layout makeup theo hướng nhẹ nhàng, tự nhiên. Trong khi đó, Văn Thanh chọn suit đen theo phong cách lịch lãm.

Bích Hạnh bị chê khi búi tóc trong lễ vu quy.

Tuy nhiên, điều khiến mạng xã hội tranh cãi lại nằm ở kiểu tóc búi cổ điển của cô dâu. Nhiều ý kiến cho rằng layout này chưa thực sự phù hợp với gương mặt của Bích Hạnh, thậm chí khiến cô trông chững chạc và “dừ” hơn hình ảnh thường ngày.

Chính Bích Hạnh cũng lên tiếng về những tranh luận xoay quanh diện mạo của mình trong ngày cưới. Trên livestream, cô cho biết bản thân khá hài lòng với layout makeup, song thừa nhận mình “không ăn ảnh” và không quen tạo dáng trước ống kính.

“Bị mọi người nói buồn lắm luôn, mình lên hình xu lắm, cũng không hiểu sao… Mọi người gặp mình ngoài đời không như vậy đâu. Nhưng mình cũng công nhận, lần sau sẽ không để tóc búi lên nữa vì mặt mình không ăn ảnh nên búi như vậy sẽ lộ nhiều khuyết điểm” , cô chia sẻ.

Tuy nhiên, ở loạt ảnh mới full HD do em gái đăng tải, nhiều người lại “quay xe". Bởi, khi các góc máy được căn chỉnh chỉn chu hơn, visual của cô dâu được nhận xét mềm mại và hài hòa hơn hẳn. Đặc biệt, những khung hình toàn thân giúp vóc dáng đồng hồ cát của người đẹp Ninh Bình trở nên nổi bật, thành quả của nhiều năm tập luyện bền bỉ.

Trong loạt ảnh mới được em gái ruột của cô dâu đăng tải thì lại nhận về nhiều lời khen ngợi.

Sau lễ vu quy, cư dân mạng tiếp tục chú ý tới tạo hình mới của Bích Hạnh trong bộ ảnh thử trang phục cho lễ ăn hỏi và đám cưới chính thức diễn ra ngày 16/5 tại Hải Phòng.

Lần này, cô vẫn chọn tóc búi gọn gàng nhưng layout được tiết chế theo hướng trong trẻo, nhẹ hơn, giúp tổng thể gương mặt thanh thoát và hài hòa hơn trước.

Cô nàng chọn áo dài trong đám hỏi vào ngày 16/5 tới đây, lúc đi thử váy, cô nàng makeup nhẹ, kết hợp búi tóc. Kiểu búi tóc lần này lại được nhiều cư dân mạng khen ngợi là hợp với Bích Hạnh.

Điều này cũng khiến không ít người cho rằng vấn đề có thể không hoàn toàn nằm ở kiểu tóc, mà còn phụ thuộc vào góc máy, thần thái và cách ghi hình trong ngày cưới. Chính vì vậy, nhiều cư dân mạng cũng đặt câu hỏi liệu Bích Hạnh có đang quá khắt khe với bản thân sau những lời bàn tán trên mạng xã hội hay không? Cô nàng có nhất thiết phải từ bỏ kiểu tóc búi trong đám cưới chính thức diễn ra vào hôm 16/5 tới đây hay không.

Bích Hạnh sẽ chọn kiểu tóc nào trong đám cưới chính thức sắp tới đây?

Trước khi trở thành nàng WAG nổi tiếng, cô từng được biết đến là một trong những “hot girl phòng gym” đời đầu trên mạng xã hội. Người đẹp từng nặng khoảng 70kg trước khi giảm cân thành công và xây dựng hình ảnh gợi cảm, khỏe khoắn như hiện tại.

Về chuyện làm đẹp, trên sóng livestream, Bích Hạnh cho biết bản thân có can thiệp nâng mũi, trong khi môi và chân mày là hoàn toàn tự nhiên.

Hiện tại, cô đã chuyển về sống cùng gia đình chồng tại Hải Phòng nhưng vẫn tiếp tục việc học và công việc cá nhân sau đám cưới.

Vũ Văn Thanh và Trần Bích Hạnh công khai chuyện tình cảm vào tháng 4/2025, đúng dịp sinh nhật tuổi 29 của nam cầu thủ. Sau lễ vu quy tại quê cô dâu, cặp đôi sẽ tổ chức lễ ăn hỏi và đám cưới tại Hải Dương vào ngày 16/5. Ngoài ra, cả hai dự kiến có thêm một tiệc cưới khác tại Hà Nội vào tháng 6, sau khi mùa giải V.League 2025/26 khép lại.

