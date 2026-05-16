Chuyến tàu 180.000 của Việt Nam lọt top 1 thế giới khiến hàng ngàn người tiếc nuối vì bao năm chỉ chọn chui hầm

Mới đây cộng đồng mạng lại một phen dậy sóng khi một tài khoản trên nền tảng Threads chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một đoàn tàu lướt qua men theo vách núi, phía dưới là vịnh biển xanh ngọc trải dài lấp lánh trong ánh nắng chiều. Khung cảnh nên thơ, tĩnh lặng và siêu thực đến mức hàng ngàn bình luận bên dưới đều chắc nịch lầm tưởng đây là một góc yên bình nào đó ở Nhật Bản hay một miền quê Châu Âu. Thế nhưng cú lật mặt đầy tự hào đã khiến tất cả ngỡ ngàng, tọa độ tuyệt mỹ này hoàn toàn thuộc về Việt Nam, chễm chệ ngay dưới chân đèo Hải Vân huyền thoại nối liền Huế và Đà Nẵng.

Vẻ đẹp của cung đường này tuyệt nhiên không dừng lại ở những lời tung hô tự hào của cộng đồng mạng trong nước. Tạp chí du lịch danh giá bậc nhất thế giới Lonely Planet đã chính thức vinh danh tuyến đường sắt Bắc Nam vắt ngang đèo Hải Vân đứng vị trí số 1 trong danh sách 24 hành trình tàu hỏa ngoạn mục nhất hành tinh năm 2025. Đây chính là bằng chứng quốc tế đanh thép nhất khẳng định đẳng cấp của một kỳ quan, nơi giao thoa hoàn hảo giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ và dải lụa xanh biếc của biển Đông.

Thế nhưng, dù sở hữu trọn vẹn cảnh sắc ngoạn mục đạt tầm cỡ thế giới, đèo Hải Vân lại mang trong mình một nghịch lý vô cùng đáng tiếc đối với chính du khách trong nước. Trong khi du khách quốc tế khao khát được một lần ngồi tàu hỏa vòng vèo qua mỏm núi hay đi xe máy vắt ngang đèo để ngắm nhìn vịnh biển top 1 thế giới, thì phần lớn người Việt Nam hiện nay lại chọn cách chui qua đường hầm cho nhanh chóng.

Sự hối hả của nhịp sống hiện đại và tư duy đi cho nhanh đến nơi đã khiến vô số người vô tình bỏ lỡ một tuyệt tác thiên nhiên ngay trên sân nhà. Nếu có dịp di chuyển qua cung đường này, hãy thử một lần sống chậm lại, tự tin cầm lái hoặc yêu cầu tài xế vòng qua đường đèo. Bởi khi vượt qua những khúc cua hiểm trở, phần thưởng hiện ra trước mắt sẽ chứng minh cho bạn thấy Việt Nam có một cung đường lãng mạn và hào hùng đến nghẹt thở.

Tọa độ săn ảnh thước phim điện ảnh khiến giới trẻ bất chấp chờ đợi

Tọa độ gây sốt rần rần trên đoạn video chính là điểm chắn tàu thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, cách trung tâm thành phố Huế hơn 70 cây số. Nơi đây hiện được cộng đồng du lịch chấm 4,9 trên 5 sao nhờ góc nhìn trực diện ra vịnh biển và trải nghiệm ngắm tàu độc đáo hiếm có. Nhiều bạn trẻ sẵn sàng dành riêng một buổi chiều rong ruổi bằng xe máy, đến nơi trước 15 giờ 30 phút để canh bằng được khoảnh khắc đoàn tàu xuất hiện.

Khoảnh khắc chờ đợi mang đến cảm giác hồi hộp tột độ, bởi chỉ cần chậm trễ vài phút là phải đợi rất lâu cho chuyến tiếp theo. Thậm chí nhiều du khách còn kiên nhẫn ngồi đợi hàng giờ đồng hồ chỉ để bắt đúng khoảnh khắc con tàu màu đỏ chói lọi lướt qua khung hình. Thời điểm lý tưởng nhất để săn ảnh tại đây là khoảng 8 đến 9 giờ sáng hoặc 16 đến 17 giờ chiều khi ánh sáng dịu nhẹ. Đặc biệt vào tháng 7 và tháng 8, mặt vịnh Lăng Cô chuyển sắc xanh ngọc tuyệt đẹp, kết hợp với những con thuyền nhỏ lững lờ trôi tạo nên một bức tranh thủy mặc vô giá. Mẹo nhỏ dành cho bạn là hãy trực tiếp hỏi thăm các nhân viên gác chắn về lịch trình, thông thường cứ khoảng 30 đến 45 phút sẽ có một chuyến tàu đi ngang.

Trải nghiệm chuyến tàu di sản vươn tầm thế giới với mức giá khó tin

Sức hút của cung đường này không chỉ dừng lại ở đường bộ. Tháng 6 vừa qua, tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Lonely Planet đã vinh danh tàu Thống Nhất của Việt Nam đứng đầu danh sách 24 hành trình tàu hỏa tuyệt vời nhất thế giới nên trải nghiệm trong năm 2025. Từ cửa sổ toa tàu, du khách có thể thấy dải đất hình chữ S chuyển mình rõ nét qua từng vùng miền khi tàu dừng ở các ga lớn như Nha Trang, Đà Nẵng, Huế hay Vinh.

Nếu muốn tập trung tận hưởng vẻ đẹp của cung đường này, du khách có thể chọn chuyến tàu di sản “Hành trình kết nối di sản Miền Trung” đi từ Huế đến Đà Nẵng.

Giá vé trải nghiệm dao động từ 180.000 đến 460.000 VNĐ tùy theo ngày và hạng toa. Đối với hành khách đi hạng thường, mức giá chỉ khoảng 180.000 VNĐ cho ngày đầu tuần và 210.000 VNĐ cho ngày cuối tuần. Trong khi đó, hạng toa VIP 32 chỗ vào các ngày cuối tuần sẽ có mức giá cao nhất là 460.000 VNĐ.

Bí kíp để không bỏ lỡ tuyệt tác thiên nhiên ngay trên sân nhà

Để chiêm ngưỡng trọn vẹn khoảnh khắc tàu chạy giữa núi rừng, du khách nên ưu tiên di chuyển theo đường đèo thay vì qua hầm. Nếu đi bằng ô tô, hãy trao đổi trước với tài xế về lộ trình này. Riêng với xe máy, cung đường đèo khá quanh co nên chỉ thực sự phù hợp với những người có tay lái vững.

Một lưu ý nhỏ là hành trình từ Đà Nẵng ra Huế sẽ thuận lợi hơn để du khách quan sát vì điểm ngắm tàu nằm gần cuối đèo về phía thị trấn Lăng Cô. Hải Vân không chỉ là một cung đường, đó là nơi vẻ đẹp của Việt Nam được tôn vinh một cách hào hùng và lãng mạn nhất.