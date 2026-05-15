Sơn Tùng M-TP tung poster đậm chất Việt Nam chốt hạ dự án mới: Riêng 1 thông tin vẫn giấu tiệt!

20 giờ tối 15/5, Sơn Tùng M-TP chính thức “thả xích” poster cho dự án comeback mang tên Come My Way, đánh dấu màn trở lại được chờ đợi suốt 2 năm qua. Chỉ với một tấm poster duy nhất, nam ca sĩ đã lập tức khiến mạng xã hội bùng nổ bởi visual sắc lạnh cùng hàng loạt chi tiết bí ẩn.

Trong poster vừa được công bố, Sơn Tùng xuất hiện với mái tóc sáng màu, gương mặt góc cạnh và thần thái lạnh lùng quen thuộc. Nam ca sĩ diện bộ trang phục mang tông beige chủ đạo, kết hợp nhiều chi tiết gợi liên tưởng đến văn hoá cổ truyền Việt Nam. Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở phần phụ kiện hình chim lạc trước ngực cùng phom dáng trang phục cổ phong.

Sơn Tùng tung poster MV Come My Way

Bao quanh Sơn Tùng là hàng loạt nhân vật đeo mặt nạ gỗ với biểu cảm vô hồn, tạo nên tổng thể vừa ma mị vừa điện ảnh. Phía sau là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ với núi đá và sương mờ dày đặc. Nhiều khán giả nhanh chóng liên tưởng đến Vịnh Hạ Long, Tràng An hoặc các khu vực hang động đá vôi đặc trưng của Việt Nam. Chính vì thế, không ít fan kỳ vọng đây sẽ là một sản phẩm mang màu sắc dân gian - huyền sử tương tự Lạc Trôi, nhưng được nâng cấp theo hướng hiện đại và quốc tế hơn.

Poster cũng xác nhận đầy đủ những thông tin quan trọng về màn comeback. Come My Way sẽ chính thức phát hành vào lúc 20 giờ ngày 28/5/2026 theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, giữa lúc mọi thứ gần như đã được công bố hoàn chỉnh, Sơn Tùng vẫn giữ kín duy nhất một chi tiết: nghệ sĩ feat trong sản phẩm mới.

Hiện tại, cái tên được cư dân mạng nhắc đến nhiều nhất chính là Jason Derulo

Hiện tại, cái tên được cư dân mạng nhắc đến nhiều nhất chính là Jason Derulo. Tối 14/5, nam ca sĩ người Mỹ bất ngờ đăng tải hình ảnh chiếc mặt nạ biểu tượng của Sơn Tùng lên trang cá nhân, làm dấy lên nghi vấn cả hai sẽ có màn collab quốc tế trong dự án lần này. Dẫu vậy, bài đăng nhanh chóng bị xoá chỉ sau thời gian ngắn, càng khiến người hâm mộ thêm tò mò về mức độ liên quan của Jason Derulo với Sơn Tùng.

Về phía Sơn Tùng, nam ca sĩ vẫn hoàn toàn im lặng trước mọi đồn đoán về nghệ sĩ hợp tác. Đúng 0 giờ ngày 15/5, anh tiếp tục khiến fan “đứng ngồi không yên” khi bất ngờ dọn sạch Instagram, ẩn toàn bộ những bài đăng liên quan đến biểu tượng mặt nạ từng xuất hiện trước đó. Chuỗi động thái liên tục “đánh úp”, tung hint rồi xoá dấu vết đang tạo nên chiến dịch truyền thông đầy bí ẩn - đúng phong cách quen thuộc của Sơn Tùng mỗi lần trở lại.

Chỉ sau 2 phút đăng tải, poster Come My Way đã thu về hơn 50 nghìn lượt tương tác trên fanpage chính thức và được chia sẻ rầm rộ khắp mạng xã hội

Chỉ sau 2 phút đăng tải, poster Come My Way đã thu về hơn 50 nghìn lượt tương tác trên fanpage chính thức và được chia sẻ rầm rộ khắp mạng xã hội. Với độ thảo luận tăng nhanh chóng mặt, màn comeback lần này của Sơn Tùng được dự đoán sẽ tiếp tục trở thành một trong những sự kiện âm nhạc được quan tâm nhất Vpop thời gian tới.