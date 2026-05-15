David Beckham trở thành tỉ phú

Theo Tú Tú | 15-05-2026 - 21:55 PM | Lifestyle

David Beckham chính thức trở thành vận động viên thể thao đầu tiên của Vương quốc Anh cán mốc tỉ phú, theo Danh sách Người giàu năm 2026 của Sunday Times.

Theo bảng xếp hạng vừa công bố, Beckham cùng vợ là Victoria Beckham hiện sở hữu khối tài sản lên tới 1,185 tỉ bảng Anh (khoảng hơn 1,5 tỉ USD). Con số này thậm chí còn vượt qua khối tài sản ước tính của Vua Charles III, hiện vào khoảng 680 triệu bảng Anh.

Từ một ngôi sao sân cỏ của Manchester United, Beckham đã xây dựng thành công đế chế kinh doanh trải dài từ thời trang, quảng cáo, giải trí cho tới bóng đá. Gia đình Beckham hiện đứng thứ 141 trong danh sách những người giàu nhất nước Anh.

Nguồn thu lớn nhất của cựu đội trưởng tuyển Anh hiện đến từ Inter Miami CF - đội bóng Beckham đồng sáng lập tại MLS từ năm 2018 và đang sở hữu 26% cổ phần. Giá trị CLB tăng vọt sau khi chiêu mộ siêu sao Lionel Messi cùng hàng loạt tên tuổi đình đám như Luis Suarez.

Bên cạnh đó, Beckham vẫn đều đặn kiếm bộn tiền nhờ các hợp đồng quảng cáo với những thương hiệu toàn cầu như Adidas, Pepsi hay Armani.

Huyền thoại bóng đá David Beckham vừa chính thức gia nhập hàng ngũ tỉ phú, trở thành vận động viên thể thao đầu tiên của Anh đạt cột mốc tài sản này theo danh sách Rich List 2026 của Sunday Times. Ảnh: Getty

Trong khi đó, Victoria Beckham cũng góp công lớn vào khối tài sản gia đình nhờ thương hiệu thời trang riêng và công ty sản xuất đứng sau bộ phim tài liệu đình đám về gia đình Beckham trên Netflix.

Danh sách Rich List năm nay còn gây chú ý khi anh em Noel Gallagher và Liam Gallagher lần đầu lọt top giàu có với tổng tài sản khoảng 375 triệu bảng Anh sau tour tái hợp bùng nổ của Oasis.

Ngoài Beckham, nhiều tên tuổi thể thao và giải trí khác cũng góp mặt trong bảng xếp hạng như Lewis Hamilton, Tyson Fury, Paul McCartney hay J.K. Rowling.

