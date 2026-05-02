Chuyến tàu đi 120km hết 30 phút có giá vé tháng gần 9 triệu đồng: Khách được dùng tối đa bao nhiêu lượt?

Tàu cao tốc không chỉ phục vụ du khách hay những chuyến đi xa. Ở nhiều nơi, loại hình này còn trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của người bản địa, giống như cách họ dùng xe buýt, metro hay tàu điện để đi làm.

Một ví dụ đáng chú ý là tuyến tàu cao tốc Bắc Kinh – Thiên Tân của Trung Quốc, nơi hành khách có thể đi quãng đường khoảng 120 km chỉ trong khoảng 30 phút và còn có gói vé định kỳ 30 ngày dành cho người đi lại thường xuyên.

Tuyến tàu 120 km đi trong khoảng nửa giờ

120 km là quãng đường đủ dài để nhiều người nghĩ tới một chuyến đi kéo dài vài tiếng đồng hồ. Thế nhưng tại Trung Quốc, tuyến tàu cao tốc Bắc Kinh – Thiên Tân đã biến hành trình này thành chuyến di chuyển chỉ khoảng nửa giờ.

Theo Cục Đường sắt Quốc gia Trung Quốc, tuyến đường sắt liên tỉnh Bắc Kinh – Thiên Tân dài khoảng 120 km, có tốc độ thiết kế 350 km/h. Tuyến này kết nối hai đô thị lớn ở khu vực Hoa Bắc, trong đó chặng phổ biến nhất với du khách là từ ga Bắc Kinh Nam đến ga Thiên Tân.

Điểm đáng chú ý của tuyến này không chỉ nằm ở tốc độ, mà còn ở cách nó được sử dụng trong đời sống thường ngày. Bắc Kinh – Thiên Tân được xem là một trong những ví dụ tiêu biểu cho mô hình tàu cao tốc liên đô thị, nơi hành khách có thể đi lại giữa hai thành phố trong ngày, phục vụ cả nhu cầu du lịch, công tác lẫn đi làm thường xuyên.

Với du khách, điều này đồng nghĩa có thể xuất phát từ Bắc Kinh vào buổi sáng, đến Thiên Tân tham quan, ăn uống, dạo phố rồi quay lại trong ngày mà không cần thay đổi lịch trình quá nhiều. Với người dân địa phương, tuyến tàu này lại giống một "trục đi lại" quen thuộc giữa hai đô thị.

Ngoài ga Bắc Kinh Nam và ga Thiên Tân, hệ thống tuyến còn kết nối một số điểm như Thiên Tân Tây, Vũ Thanh, Đường Cô, Tân Hải… phục vụ nhiều nhóm hành khách khác nhau trong vùng.

Vé tháng gần 9 triệu đồng, dùng tối đa 60 lượt

Một trong những thông tin gây chú ý nhất trên tuyến Bắc Kinh – Thiên Tân là sản phẩm vé định kỳ. Theo thông tin từ chính quyền Bắc Kinh, đường sắt Trung Quốc đã triển khai trên tuyến này hai loại sản phẩm gồm vé định kỳ 30 ngày và vé theo lượt 20 lần.

Trong đó, vé định kỳ 30 ngày cho phép hành khách sử dụng tối đa 60 lượt trong vòng 30 ngày. Vé theo lượt 20 lần có thời hạn sử dụng 90 ngày. Tuy nhiên, đây không phải dạng vé tháng đi không giới hạn như metro, mà bị ràng buộc theo ga đi, ga đến, hạng ghế và số lượt đã mua.

Du khách và 1 tấm vé tàu theo ngày, vé theo tháng cũng tương tự nhưng sẽ khác biệt về giá tiền, thời gian và giới hạn lượt sử dụng

Đài Phát thanh Trung ương Trung Quốc từng ghi nhận gói vé 60 lượt/30 ngày tuyến Thiên Tân hoặc Thiên Tân Tây – Bắc Kinh Nam, ghế hạng hai, có giá 2.244 nhân dân tệ. Quy đổi theo tỷ giá tham khảo khoảng 3.856 đồng/NDT, mức này tương đương khoảng 8,65 triệu đồng, có thể làm tròn là gần 9 triệu đồng.

Nếu sử dụng đủ 60 lượt, chi phí bình quân mỗi lượt vào khoảng 37,4 nhân dân tệ, tương đương khoảng 144.000 đồng cho một chuyến tàu cao tốc dài khoảng 120 km. Đây là mức giá đáng chú ý với nhóm hành khách đi lại đều đặn giữa hai thành phố.

Dù vậy, với khách du lịch thông thường chỉ đi một chiều hoặc khứ hồi, vé lẻ vẫn là lựa chọn hợp lý hơn. Vé định kỳ chỉ thực sự phù hợp với người có nhu cầu đi lại thường xuyên, chẳng hạn sống ở Thiên Tân nhưng làm việc tại Bắc Kinh, hoặc thường xuyên công tác giữa hai đô thị.

Du khách mua vé và đi tàu cần lưu ý gì?

Kênh mua vé chính thức của đường sắt Trung Quốc là website 12306 hoặc ứng dụng Railway 12306. Với chặng Bắc Kinh – Thiên Tân, du khách có thể chọn ga đi Beijing South và ga đến Tianjin hoặc Tianjin West sau đó chọn ngày, giờ tàu và hạng ghế phù hợp.

Khách nước ngoài có thể mua vé bằng hộ chiếu hợp lệ. Điều quan trọng là thông tin trên vé phải trùng với giấy tờ tùy thân dùng để mua vé. Khi vào ga, qua cửa soát vé và lên tàu, hành khách cần mang đúng hộ chiếu đã đăng ký trên hệ thống.

Một lưu ý khác là các ga lớn như Bắc Kinh Nam thường rất đông và rộng. Dù thời gian di chuyển trên tàu chỉ khoảng 30 phút, hành khách vẫn nên đến ga sớm để có thời gian kiểm tra an ninh, tìm cửa chờ và xuống ke tàu.

Trên tàu, hành khách có thể chọn các hạng ghế phổ biến như hạng hai, hạng nhất hoặc thương gia tùy chuyến. Hạng hai phù hợp với đa số khách vì hành trình ngắn, chi phí dễ tiếp cận hơn. Hạng nhất và thương gia có không gian thoải mái hơn, thường được nhóm khách công tác lựa chọn.