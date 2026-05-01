Nam NSND được bà bầu quyền lực lo giấy tờ sang Mỹ: "Tôi bàng hoàng"

Mới đây, NSND Thanh Điền đã xúc động chia sẻ những hình ảnh cuối cùng với một người bạn của mình là bà bầu quyền lực hải ngoại Thúy Uyển, người vừa qua đời tuổi 81.

Ông nói: "Người chết làm sao có thể thực sự chết được khi còn mãi trong linh hồn những người bị bỏ lại. Câu nói này khiến tôi vô cùng thấm thía.

NSND Thanh Điền và bà bầu Thúy Uyển

Tôi bàng hoàng khi hôm nay nghe tin bầu show Thúy Uyển đột ngột qua đời, trút hơi thở cuối cùng.

Lại một người bạn nữa của tôi rời đi. Tôi ngồi nhìn lại những hình ảnh tôi và chị gặp gỡ nhau năm trước để nhớ về chị. Chị em tôi từng đứng sau cánh gà sân khấu Nhà hát Trần Hữu Trang, ôn lại cuộc gặp cuối cùng giữa chị và Thanh Kim Huệ khi Huệ mất.

Chị còn nghẹn ngào nhắc lại lời dặn dò của Thanh Kim Huệ khi chưa đổ bệnh nặng. Huệ bảo chị làm giấy tờ để tôi đi Mỹ biểu diễn trước, Huệ đi sau vì chị Thúy Uyển chuyên lo liệu giấy tờ để nghệ sĩ chúng tôi sang Mỹ biểu diễn.

Huệ lúc đó còn khỏe mạnh, đi hát ở Vĩnh Long thì gặp được chị Thúy Uyển và được chị mời sang Mỹ lưu diễn. Chị Thúy Uyển thương Huệ, thương tôi là những nghệ sĩ cải lương.

Lần gặp chị Thúy Uyển cuối cùng hôm đó ở Việt Nam trước khi chị về lại Mỹ, tôi vẫn khắc sâu trong lòng.

Chị Thúy Uyển là một bà bầu tài năng, có tâm có đức, tâm huyết với nghệ thuật. Trong giới nghệ sĩ, chị còn là người chị lớn luôn ân tình, sống trọn vẹn trước sau.

Giờ đây, chị đã đi gặp Thanh Kim Huệ ở một thế giới khác. Chắc hai chị em sẽ được dịp tâm sự, hàn huyên về những dự định, trăn trở còn dang dở.

Thay mặt gia đình Thanh Kim Huệ, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất với gia quyến. Cầu mong hương hồn chị sẽ sớm siêu thoát về nơi vĩnh hằng. Chị mãi là người giữ lửa cho sân khấu ở nơi đất khách quê người".

Bà bầu Thúy Uyển được biết tới là người phụ nữ quyền lực trong giới nghệ sĩ, có nhiều quan hệ rộng khắp và từng nâng đỡ, cưu mang nhiều đàn em. Bà từng tiết lộ: "Từ xưa tôi đã mời nghệ sĩ trong nước sang hải ngoại diễn, nào là Thanh Kim Huệ, Thanh Điền, Kim Tử Long… đông lắm, chủ yếu là cải lương".