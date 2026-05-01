Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam NSND được bà bầu quyền lực lo giấy tờ sang Mỹ: "Tôi bàng hoàng"

Theo Tùng Ninh | 16-05-2026 - 02:04 AM | Lifestyle

Nam NSND được bà bầu quyền lực lo giấy tờ sang Mỹ: "Tôi bàng hoàng"

"Lần gặp chị Thúy Uyển cuối cùng hôm đó ở Việt Nam trước khi chị về lại Mỹ, tôi vẫn khắc sâu trong lòng", NSND Thanh Điền nói.

Mới đây, NSND Thanh Điền đã xúc động chia sẻ những hình ảnh cuối cùng với một người bạn của mình là bà bầu quyền lực hải ngoại Thúy Uyển, người vừa qua đời tuổi 81.

Ông nói: "Người chết làm sao có thể thực sự chết được khi còn mãi trong linh hồn những người bị bỏ lại. Câu nói này khiến tôi vô cùng thấm thía.

Nam NSND gặp bà bầu quyền lực lần cuối ở Việt Nam: "Tôi bàng hoàng" - Ảnh 1.

NSND Thanh Điền và bà bầu Thúy Uyển

Tôi bàng hoàng khi hôm nay nghe tin bầu show Thúy Uyển đột ngột qua đời, trút hơi thở cuối cùng.

Lại một người bạn nữa của tôi rời đi. Tôi ngồi nhìn lại những hình ảnh tôi và chị gặp gỡ nhau năm trước để nhớ về chị. Chị em tôi từng đứng sau cánh gà sân khấu Nhà hát Trần Hữu Trang, ôn lại cuộc gặp cuối cùng giữa chị và Thanh Kim Huệ khi Huệ mất.

Chị còn nghẹn ngào nhắc lại lời dặn dò của Thanh Kim Huệ khi chưa đổ bệnh nặng. Huệ bảo chị làm giấy tờ để tôi đi Mỹ biểu diễn trước, Huệ đi sau vì chị Thúy Uyển chuyên lo liệu giấy tờ để nghệ sĩ chúng tôi sang Mỹ biểu diễn.

Huệ lúc đó còn khỏe mạnh, đi hát ở Vĩnh Long thì gặp được chị Thúy Uyển và được chị mời sang Mỹ lưu diễn. Chị Thúy Uyển thương Huệ, thương tôi là những nghệ sĩ cải lương.

Lần gặp chị Thúy Uyển cuối cùng hôm đó ở Việt Nam trước khi chị về lại Mỹ, tôi vẫn khắc sâu trong lòng.

Nam NSND gặp bà bầu quyền lực lần cuối ở Việt Nam: "Tôi bàng hoàng" - Ảnh 2.

Chị Thúy Uyển là một bà bầu tài năng, có tâm có đức, tâm huyết với nghệ thuật. Trong giới nghệ sĩ, chị còn là người chị lớn luôn ân tình, sống trọn vẹn trước sau.

Giờ đây, chị đã đi gặp Thanh Kim Huệ ở một thế giới khác. Chắc hai chị em sẽ được dịp tâm sự, hàn huyên về những dự định, trăn trở còn dang dở.

Thay mặt gia đình Thanh Kim Huệ, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất với gia quyến. Cầu mong hương hồn chị sẽ sớm siêu thoát về nơi vĩnh hằng. Chị mãi là người giữ lửa cho sân khấu ở nơi đất khách quê người".

Bà bầu Thúy Uyển được biết tới là người phụ nữ quyền lực trong giới nghệ sĩ, có nhiều quan hệ rộng khắp và từng nâng đỡ, cưu mang nhiều đàn em. Bà từng tiết lộ: "Từ xưa tôi đã mời nghệ sĩ trong nước sang hải ngoại diễn, nào là Thanh Kim Huệ, Thanh Điền, Kim Tử Long… đông lắm, chủ yếu là cải lương".

Hoa hậu Việt đầu tiên lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới: Bị 1 NSND chê "hát quá tệ", rời nước bỏ luôn nghề ca sĩ

Theo Tùng Ninh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Rolex, đây là thương hiệu đồng hồ mà người giàu "có tiền chưa chắc mua được": Đỗ Mỹ Linh hay vợ đại gia Minh Nhựa cũng thích mê

Không phải Rolex, đây là thương hiệu đồng hồ mà người giàu "có tiền chưa chắc mua được": Đỗ Mỹ Linh hay vợ đại gia Minh Nhựa cũng thích mê Nổi bật

"MC quốc dân" cưới vợ Hàn xinh như mộng: Sở hữu tài sản hơn 1.000 tỉ, sống trong căn hộ sang hơn resort

"MC quốc dân" cưới vợ Hàn xinh như mộng: Sở hữu tài sản hơn 1.000 tỉ, sống trong căn hộ sang hơn resort Nổi bật

Bộ phim quá hay đang thống trị phòng vé Việt: Ai xem cũng khóc lụt rạp, nhân vật chính xứng đáng 1000 điểm

Bộ phim quá hay đang thống trị phòng vé Việt: Ai xem cũng khóc lụt rạp, nhân vật chính xứng đáng 1000 điểm

23:27 , 15/05/2026
Văn Thanh dựng rạp cưới trên sân bóng, đèn lên lung linh "oách" nhất xóm chuẩn bị rước nàng tiểu thư về dinh

Văn Thanh dựng rạp cưới trên sân bóng, đèn lên lung linh "oách" nhất xóm chuẩn bị rước nàng tiểu thư về dinh

23:11 , 15/05/2026
Sơn Tùng M-TP tung poster đậm chất Việt Nam chốt hạ dự án mới: Riêng 1 thông tin vẫn giấu tiệt!

Sơn Tùng M-TP tung poster đậm chất Việt Nam chốt hạ dự án mới: Riêng 1 thông tin vẫn giấu tiệt!

22:59 , 15/05/2026
Ngôi chùa Thủ tướng Việt Nam đưa lãnh đạo Ethiopia đến thăm: Gần 1.500 tuổi, lọt top 10 đẹp nhất thế giới do báo Mỹ bình chọn

Ngôi chùa Thủ tướng Việt Nam đưa lãnh đạo Ethiopia đến thăm: Gần 1.500 tuổi, lọt top 10 đẹp nhất thế giới do báo Mỹ bình chọn

22:26 , 15/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên