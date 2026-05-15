Văn Thanh dựng rạp cưới trên sân bóng, đèn lên lung linh "oách" nhất xóm chuẩn bị rước nàng tiểu thư về dinh

Theo Tiên Tiên | 15-05-2026 - 23:11 PM | Lifestyle

Cận cảnh rạp cưới của hậu vệ Vũ Văn Thanh ở quê.

Sau lễ Vu quy gây chú ý tại nhà gái, hậu vệ Vũ Văn Thanh đang tất bật hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho tiệc cưới tại quê nhà Hải Phòng vào ngày 16/5 với dâu dâu Trần Bích Hạnh. Đáng chú ý, nam cầu thủ đã chọn chính sân bóng- nơi nuôi dưỡng đam mê thuở nhỏ, để dựng rạp cưới.

Những ngày này, không khí tại quê nhà của Vũ Văn Thanh tại Hải Phòng đang trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Theo ghi nhận, rạp cưới của nam cầu thủ được dựng trên một khoảng sân bóng rộng lớn, chỉ cách nhà riêng khoảng 100m.

Toàn cảnh không gian tiệc cưới ở quê của Văn Thanh (Ảnh: Đồng Nguyên Chất)

Rạp bước làm trên sân bóng làng (Ảnh: Đồng Nguyên Chất)

Buổi tối lên đèn sáng lung linh (Ảnh: Đồng Nguyên Chất)

Khung cảnh bên trong rạp (Ảnh: Đồng Nguyên Chất)

Mọi khâu chuẩn bị dần hoàn thiện (Ảnh: Đồng Nguyên Chất)

Ảnh: Hai làm cưới quê

Đây không chỉ là địa điểm thuận tiện cho bà con lối xóm chung vui mà còn mang ý nghĩa tinh thần cực kỳ lớn lao. Chính tại sân bóng này, Văn Thanh đã có những bước chạy đầu tiên với quả bóng tròn trước khi trở thành một ngôi sao của bóng đá Việt Nam. Rạp được thiết kế theo phong cách hiện đại với mái che nhà bạt không gian màu trắng sang trọng

Tiệc cưới tại quê nhà Văn Thanh ở Hải Phòng được tổ chức với quy mô khoảng 50 mâm cỗ. Theo những người hàng xóm, gia đình Văn Thanh ưu tiên sự ấm cúng, gần gũi để tri ân họ hàng và những người thân thiết đã dõi theo anh từ những ngày đầu sự nghiệp.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy đội ngũ thi công đang làm việc xuyên đêm để lắp đặt sân khấu, hệ thống ánh sáng và trang trí hoa tươi. Theo tìm hiểu, sau khi hoàn tất lễ ăn hỏi tại Ninh Bình và rước dâu về Hải Phòng vào ngày 16/5, cặp đôi sẽ có một quãng nghỉ ngắn.

Do lịch thi đấu V.League đang vào giai đoạn căng thẳng, tiệc cưới lớn dành cho đồng đội, bạn bè và giới nghệ sĩ dự kiến sẽ được tổ chức tại một khách sạn hạng sang ở Hà Nội vào ngày 20/6.

