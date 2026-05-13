Ảnh nét căng: Tuyển thủ Văn Thanh nắm tay "chị đẹp" cực hạnh phúc trong ngày cưới, netizen đổ xô góp ý tạo hình cô dâu

Hôm qua, ngày 12/5, hậu vệ Vũ Văn Thanh và bà xã Trần Bích Hạnh đã chính thức về chung một nhà bằng một tiệc cưới ấm cúng tại quê nhà cô dâu ở Ninh Bình. Những hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác từ phía cư dân mạng. Người hâm mộ đã không khỏi trầm trồ trước không gian lộng lẫy và sự xứng đôi vừa lứa của cặp đôi trai tài gái sắc này.

Xuyên suốt buổi lễ, khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi được ghi lại trọn vẹn qua những cử chỉ tình tứ. Văn Thanh luôn dành cho người bạn đời ánh nhìn say đắm và sự quan tâm chu đáo, từ việc nắm tay không rời đến cùng nhau thực hiện nghi thức rót tháp rượu sâm panh đầy lãng mạn. Chú rể ghi điểm tuyệt đối với vẻ ngoài nam tính, lịch lãm trong bộ suit đen hiện đại, điểm xuyết hoa hồng môn đỏ độc đáo. Trong khi đó, cô dâu Bích Hạnh lại toát lên khí chất của một "tiểu thư" trong bộ váy cưới ren xòe lộng lẫy, được đính kết thủ công tinh xảo, kết hợp cùng khăn voan dài thướt tha.

Văn Thanh bảnh bao bên cô dâu xinh đẹp trong lễ cưới tại quê nhà Ninh Bình hôm 12/5

Cô dâu bước vào lễ đường với sự chứng kiến và chúc phúc của bạn bè người thân

Văn Thanh đón bà xã và nắm tay nàng bước vào lễ đường

Khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi đình đám làng bóng đá

Văn Thanh tinh tế nâng váy cho cô dâu

Cả hai rót rượu mừng trên sân khấu

Văn Thanh chính thức có bến đỗ hạnh phúc - cô dâu Trần Bích Hạnh

Trần Bích Hạnh được biết đến với gia thế "trâm anh thế phiệt" và vẻ ngoài xinh đẹp, phong cách sang chảnh. Tuy nhiên, trong ngày trọng đại, tạo hình tóc và makeup của cô lại nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều netizen cho rằng kiểu tóc búi cao với vương miện lấp lánh không thực sự phù hợp với khuôn mặt và trang phục của cô dâu, khiến cô trông có phần "dìm" nhan sắc khiến gương mặt cô dâu trở nên đứng tuổi hơn so với phong cách thường ngày.

Một số bình luận còn gợi ý cô nên đổi kiểu trang điểm sang tông màu tươi tắn, tự nhiên hơn để tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của mình, đồng thời chọn kiểu tóc uốn xoăn thả lơi thường dùng thay đổi cho tiệc cưới sắp tới tại Hà Nội.

Bên cạnh những ý kiến trái chiều về tạo hình, phần lớn cư dân mạng vẫn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cặp đôi. Nhiều người cho rằng, ngày trọng đại, quan trọng nhất là niềm hạnh phúc của cô dâu và chú rể. Một số bình luận còn bày tỏ sự ngưỡng mộ với tình yêu của Văn Thanh và Bích Hạnh.

Dù tạo hình có phần gây tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận sự niềm hạnh phúc rạng rỡ trên gương mặt của Văn Thanh và Bích Hạnh trong ngày trọng đại. Hiện tại, hình ảnh cặp đôi tươi cười rạng rỡ, cùng nâng ly chúc mừng trước phông nền hoa lãng mạn vẫn đang nhận được "bão tim" và là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

