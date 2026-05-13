Người phụ nữ 48 tuổi giảm 8,5kg trong 3 tháng! Giảm cân tuổi trung niên không nhờ vận động mạnh, chỉ làm đúng "2 việc" là mỡ bụng biến mất!

Khi bước sang tuổi 40, 50, việc giảm cân dường như trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Không chỉ quá trình trao đổi chất đi xuống, mà mỡ thừa còn đặc biệt "ưa thích" tích tụ ở vùng eo và bụng. Nhiều người phải than vãn rằng: "Ngày trước chỉ cần ăn ít đi một chút là gầy, giờ thì hoàn toàn vô tác dụng!".

Tuy nhiên, Miyoko - một phụ nữ Nhật Bản 48 tuổi - đã thực hiện điều kỳ diệu khi giảm thành công 8,5kg chỉ trong vòng 3 tháng rưỡi. Tỷ lệ mỡ cơ thể của cô giảm 4%. Điều đáng ngạc nhiên là phương pháp của cô cực kỳ đơn giản, chỉ tập trung vào đúng hai việc: "Squat đúng cách + Điều chỉnh chế độ ăn uống" .

Quyết tâm giảm cân vì sức khỏe! Từng thành công nhưng rồi lại tái béo

Bà Miyoko thú nhận mình từng hai lần thử thách giảm cân và đều có kết quả, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn là cân nặng lại quay về mốc cũ. Điều này khiến cô suy nghĩ: "Vấn đề thực sự nằm ở đâu?".

Bản thân Miyoko mắc bệnh thận mãn tính, bác sĩ đã cảnh báo bà phải kiểm soát cân nặng. Thêm vào đó, khi chăm sóc mẹ già và chứng kiến mẹ bị suy giảm cơ lực, đi lại khó khăn, cô bắt đầu lo lắng cho tương lai của chính mình. "Tôi không muốn chỉ cam chịu sự lão hóa, tôi hy vọng khi về già vẫn có thể tự do đi lại bằng sức lực của chính mình". Suy nghĩ này chính là động lực để cô nghiêm túc giảm cân lần thứ ba!

Bí quyết 1: Mỗi tuần chỉ tập Squat một lần, nhưng quan trọng là phải "LÀM ĐÚNG"

Lần này, cô thuê huấn luyện viên cá nhân và tập trung toàn bộ vào bài tập Squat .

Nội dung huấn luyện: Mỗi tuần một lần, mỗi lần khoảng 50 phút tập trung vào các bài tập sức mạnh cơ bắp, chủ yếu là Squat.

Lý do: Squat tác động vào các nhóm cơ lớn ở mông và đùi, giúp nâng cao mức trao đổi chất cơ bản, tăng khối lượng cơ bắp và biến cơ thể thành một cỗ máy đốt mỡ hiệu quả hơn.

Miyoko thừa nhận trước đây cô luôn "Squat sai cách": "Tư thế và độ sâu đều không chuẩn, nên lần này tôi phải học lại từ đầu." Ban đầu cô cũng nghi ngờ liệu tập một lần mỗi tuần có hiệu quả không, nhưng huấn luyện viên nhắc nhở rằng: Thay vì mù quáng tăng cường độ, tập sai tư thế rất dễ chấn thương, việc làm đúng động tác quan trọng hơn nhiều.

Ngoài buổi tập cố định, cô không tập luyện gì quá sức, chỉ biến việc dắt chó đi dạo hàng ngày thành hình thức "vận động có ý thức", coi việc đi bộ như một phần của quá trình rèn luyện.

Bí quyết 2: Ăn đủ đạm, giảm lượng tinh bột

So với vận động, Miyoko cho rằng sự thay đổi lớn nhất lần này nằm ở chế độ ăn.

Hai lần giảm cân trước đó cô không có sự hướng dẫn về dinh dưỡng. Lần này, ngay ngày đầu tiên huấn luyện viên đã dạy cô cách phân bổ dưỡng chất, đặc biệt là Protein (Đạm) và Carbohydrate (Đường/Tinh bột) . Bà nhận ra bấy lâu nay mình cứ ngỡ đã ăn đủ đạm, nhưng thực tế là thiếu trầm trọng. Vì vậy, bà bắt đầu chủ động bổ sung cá, thịt, trứng... vào mỗi bữa ăn, hướng tới mục tiêu 80-100g đạm mỗi ngày.

Ngược lại, với các loại tinh bột tinh chế như cơm trắng, bánh mì, mì sợi, đồ ngọt, bà bắt đầu bằng việc "giảm lượng" thay vì cắt bỏ hoàn toàn.

Thực đơn cũ: Bữa sáng thường là bánh mì, xúc xích, phô mai và sữa chua (dễ nạp quá nhiều chất béo và đường).

Thực đơn mới: Trứng, ức gà, tôm và sữa chua Hy Lạp (tăng tỷ lệ đạm, giảm bánh mì), giúp cải thiện thói quen ăn uống quá độ.

Vòng eo nhỏ lại rõ rệt sau 3 tháng rưỡi!

Bằng phương pháp này, Miyoko đã giảm từ 69,8kg xuống còn 61,3kg. Thay đổi rõ rệt nhất là ở vóc dáng: "vòng bụng như chiếc phao bơi" trước đây gần như biến mất hoàn toàn!

Cô nhắn nhủ: Giảm cân khó nhất không phải là bắt đầu mà là duy trì. Nhưng chỉ cần tìm thấy phương pháp phù hợp với bản thân, việc lấy lại vóc dáng ở tuổi trung niên thực sự không khó như bạn tưởng!