Mẹ chồng Hòa Minzy sợ con dâu bị "bóc phốt"

Hòa Minzy mới đây khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ câu chuyện "dở khóc dở cười" liên quan đến mùa vải thiều năm nay của gia đình. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ hài viết: "Mẹ chồng em sợ con bị bóc phốt bán vải xấu nên không cho bán nữa rồi. Nay em lên Lục Ngạn định mở bán vải tấp nập luôn thế mà”.

Không chỉ làm dân mạng bật cười vì cách nói chuyện duyên dáng, Hòa Minzy còn khiến nhiều người đồng cảm khi kể về tình trạng mất mùa của nhà chồng và bà con nông dân.

Clip Hòa Minzy trò chuyện với mẹ chồng

Nữ ca sĩ tâm sự: "Nói chứ vải nhà bố mẹ năm nay sâu cuống gần hết mọi người ạ, bóc quả nào là sâu quả đó huhu. Được có 20kg vải ngon ko bị còn lại là bị cả, vải ta thì không được quả nào luôn.

Thương bố mẹ và thương bà con mình quá. Em còn bảo năm nay tính về live bán hàng cho bà con. Thôi cũng chúc bà con mình năm sau mùa màng bội thu ạ. Hẹn cả nhà năm sau có vải e bán sau nha!".

Dòng chia sẻ nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều khán giả dành lời khen cho sự chân thành, gần gũi của Hòa Minzy khi luôn hướng về quê hương và bà con nông dân. Không ít người còn bày tỏ sự thích thú trước cách xưng hô "mẹ chồng em", cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa nữ ca sĩ và gia đình chồng quân nhân.

Hòa Minzy hiện có cuộc sống hạnh phúc bên chồng quân nhân

Thời gian gần đây, Hòa Minzy công khai chuyện tình cảm với quân nhân Văn Cương, sinh năm 1995, quê Bắc Giang cũ (nay thuộc Bắc Ninh). Cả hai quen nhau sau chương trình Sao nhập ngũ và đã nhận được sự ủng hộ từ hai bên gia đình.

Trong những chia sẻ trên mạng xã hội, Hòa Minzy thường xuyên nhắc đến nhà chồng với sự yêu thương, gần gũi. Gia đình bạn trai của nữ ca sĩ làm nông nghiệp, trồng lúa, rau và đặc biệt là vải thiều ở Lục Ngạn.

Nhiều khán giả nhận xét, sau những thăng trầm trong chuyện tình cảm trước đây, Hòa Minzy hiện tại ngày càng đằm thắm, vui vẻ và có cuộc sống bình yên hơn. Hình ảnh nữ ca sĩ hòa đồng với gia đình chồng, quan tâm tới mùa màng và bà con quê nhà cũng giúp cô ghi thêm điểm trong mắt công chúng.