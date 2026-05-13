“Tiểu thư xuống phố” trend xâm chiếm MXH: Vì sao ai cũng muốn nhập vai dù 0 đồng cát xê?

Dạo gần đây, nếu thường xuyên lướt TikTok, nhiều người có lẽ không còn xa lạ với kiểu clip một cô gái hoặc chàng trai ăn diện sang chảnh, bước đi giữa phố với thần thái lạnh lùng, phía sau hoặc hai bên là những “vệ sĩ” mặc vest đen đi theo hộ tống, xách đồ. Chỉ vài giây xuất hiện nhưng đủ khiến người đi đường ngoái nhìn, còn cư dân mạng thì tò mò: “Ai đây?”, “Đang quay phim à?”.

Nữ Tiktoker 1,8 triệu follower này hút hơn 3,2 triệu lượt xem với clip bắt trend tiểu thư xuống phố, Nguồn: kimanhne_36

Đó chính là trend “tiểu thư xuống phố” đang viral mạnh trên mạng xã hội thời gian gần đây. Từ hot TikToker, KOL đến nhiều người nổi tiếng đều bắt đầu thử nhập vai theo concept này: Ăn mặc như đi sự kiện, bước xuống phố với đội hình hộ tống chẳng khác nào nhân vật chính trong phim ngôn tình hay các bộ short drama Trung Quốc.

Tại Việt Nam, trend bắt đầu bùng nổ mạnh hơn sau loạt clip của Raindinh cùng các nhân vật như Ngọc Trinh, Diệp Bảo Ngọc, Bùi Quỳnh Hoa… thu hút hàng chục triệu lượt xem trên TikTok. Các video thường không có nội dung quá phức tạp, chỉ ghi lại cảnh nhân vật chính dạo phố với visual nổi bật cùng hai vệ sĩ đi kèm. Tuy nhiên chính cảm giác “rất điện ảnh”, cộng thêm phản ứng tò mò của người xung quanh lại khiến clip trở nên cuốn hút. Trong nhiều đoạn video, có thể thấy không ít người đi đường liên tục quay đầu nhìn hoặc nhanh chóng lấy điện thoại ra ghi hình.

Sau khi viral, kiểu content này nhanh chóng được nhiều TikToker và người trẻ bắt trend theo. Không ít người cho rằng đây là dạng nội dung giải trí thú vị, tạo cảm giác như được “làm nhân vật chính” trong vài phút. Song cũng có ý kiến nhận xét trend hơi “làm lố”, mang màu sắc phô trương hoặc cố tạo cảm giác hào nhoáng.

Nhiều người đẹp bắt trend. Nguồn: tomanguyenquayphim

Trên thực tế, trend này có nguồn gốc từ mạng xã hội Trung Quốc, nơi các nội dung kiểu “tổng tài xuống phố”, “tiểu thư xuất hành” hay “đại tiểu thư xuất hiện” từng viral mạnh trên Douyin trong vài năm trở lại đây.

Ban đầu, đây chỉ là một dạng content nhập vai (roleplay) đơn giản: Một người ăn diện như giới nhà giàu, bước xuống xe sang hoặc đi giữa trung tâm thương mại với đội hình “hộ tống” gồm vệ sĩ, trợ lý đi kèm hai bên. Tuy nhiên, nhờ hiệu ứng quay dựng cinematic, nhạc nền dồn dập cùng biểu cảm lạnh lùng của nhân vật chính, kiểu video này nhanh chóng tạo cảm giác như một cảnh phim ngôn tình hoặc phim tài phiệt.

Dạo gần đây, nhiều nhóm content còn xây dựng theo kiểu họ sẽ quay content đường phố mà dạng abast ngờ ập vào 1 cô gái đang đi, bước ra từ trung tâm thương mại hoặc dạo phố, biến họ thành nữ chủ nhân trong vài phút.

Nhiều người còn ứng dụng để cho ra những bộ hình đẹp thay. Nguồn: Douyin, Xiaohongshu.

Theo tìm hiểu từ Douyin, trend này chịu ảnh hưởng lớn từ văn hóa “tổng tài” vốn rất phổ biến trong phim thần tượng, tiểu thuyết ngôn tình và đặc biệt là các phim ngắn (short drama) Trung Quốc. Hình tượng tổng tài trong các nội dung này thường gắn liền với vẻ ngoài chỉn chu, khí chất quyền lực, luôn có vệ sĩ hoặc trợ lý đi theo phía sau. Sau khi các phim ngắn dọc màn hình bùng nổ trên Douyin, hình tượng ấy cũng dần được “đem ra đời thật” để quay thành content mạng xã hội.

Ngoài yếu tố phim ảnh, trend này còn gắn với kiểu nội dung “trải nghiệm nhập vai) - một dạng content rất được giới trẻ Trung Quốc yêu thích. Người tham gia không đơn thuần quay video outfit hay dạo phố, mà cố tạo cảm giác bản thân đang sống trong một “thế giới khác”: như tiểu thư nhà giàu, minh tinh, CEO hay nhân vật chính trong phim. Chỉ cần mặc đẹp, bước đi chậm giữa phố đông, có người mở đường hoặc xách đồ phía sau là đã đủ tạo ra “main character energy”, cảm giác mình là nhân vật trung tâm.

Dạo gần đây, nhiều nhóm content còn biến trend này thành một dạng “social experiment” hoặc content đường phố. Theo đó, nhân vật chính thường là một cô gái đang đi dạo, bước ra từ trung tâm thương mại hoặc đơn giản chỉ đang xuất hiện giữa phố đông. Ngay sau đó, ekip bất ngờ xuất hiện với đội hình vệ sĩ hộ tống, quay cinematic và biến cô gái trở thành “nữ chủ nhân” trong vài phút. Chính phản ứng ngỡ ngàng, thích thú của người được quay cùng sự tò mò từ người xung quanh.

Đây cũng là lý do trend nhanh chóng viral: Công thức cực đơn giản nhưng hiệu ứng thị giác lại mạnh. Chỉ cần nhân vật chính nổi bật, đội hình vệ sĩ hai bên, góc quay cinematic cùng bối cảnh phố xá đông người. Song, không phải ai cũng quay đẹp và nhân vật nào cũng có khả năng mang lại vibe tiểu thư hay tổng tài. Điều này càng khiến cho nhiều người thêm phần tò mò, muốn trải nghiệm.

Nhiều video tại Trung Quốc từng hút hàng chục triệu view vì người qua đường liên tục ngoái nhìn, tò mò không biết đây là người nổi tiếng thật hay chỉ đang quay content. Về sau, trend tiếp tục được biến tấu theo hướng hài hước hơn như: Tổng tài đi ăn lẩu, Tiểu thư đi mua trà sữa, CEO xuống phố ăn vặt, Đi học thêm nhưng phải có vệ sĩ hộ tống,...

Chính sự pha trộn giữa sang chảnh, điện ảnh và hơi “lố nhưng vui” khiến nội dung này càng dễ lan truyền trên mạng xã hội. Người xem dù biết đây chỉ là content dàn dựng nhưng vẫn bị cuốn vào cảm giác fantasy mà clip mang lại.

Bên cạnh những ý kiến thích thú vì clip “trông như phim”, “đem lại cảm giác main character”, trend này cũng gây ra không ít tranh luận.

Một số người cho rằng đây là dạng content giải trí vô hại, giúp người tham gia có trải nghiệm mới lạ và tạo ra những khoảnh khắc thú vị trên mạng xã hội. Tuy nhiên cũng có ý kiến nhận xét các video hơi “làm lố”, mang màu sắc phô trương hoặc cố tạo cảm giác giàu sang.

Dù khen hay chê, không thể phủ nhận “tiểu thư/tổng tài xuống phố” đang trở thành một trong những kiểu content dễ viral nhất thời gian gần đây. Bởi đằng sau những clip vài chục giây ấy là tâm lý rất phổ biến của giới trẻ mạng: ai cũng từng muốn một lần được bước đi như nhân vật chính trong phim.

Trần Hà.