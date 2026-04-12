"Kịt kin" là gì mà cả TikTok cười khờ, đến Song Luân cũng phải đu trend

Nếu lướt TikTok vài ngày gần đây mà bạn vẫn chưa nghe thấy tiếng “kịt kin” vang lên ở đâu đó, thì khả năng cao là… bạn đang ở nhầm “vũ trụ”. Bởi cụm từ nghe vừa lạ vừa buồn cười này đang phủ sóng khắp nền tảng, từ hội bạn thân tag nhau cười “banh nóc” cho tới cả người nổi tiếng cũng nhập cuộc.

Vậy “kịt kin” là gì mà khiến dân tình rần rần đến thế?

Hiểu một cách đơn giản, “kịt kin” là cách mô tả tiếng hắt xì hơi nhưng không phải kiểu “hắt xì tung trời” thường thấy, mà là phiên bản đã được “nâng cấp” nhỏ nhẹ hơn và dễ thương hơn. Thay vì một cái “hắt xì” đầy năng lượng, “kịt kin” nghe như một phiên bản tiết chế, giữ hình tượng nơi đông người bởi kèm theo đó còn là động tác dùng 2 ngón trỏ đặt lên má cực cute.

Cả TikTok đang tag nhau đu trend "kịt kin"

Chính sự đối lập này lại tạo nên điểm gây cười cho cộng đồng mạng. Một hành động rất đời thường bỗng được gọi tên bằng một cụm từ cùng hành động đáng yêu đến mức… ai nhìn cũng thấy vừa hài hước vừa “sởn da gà”.

Được biết, trend “kịt kin” bắt nguồn từ tài khoản TikTok “Hơi Tinh Nghịch” - cái tên vốn đã quen thuộc với việc tạo ra hàng loạt xu hướng lan truyền trên mạng xã hội. Lần này cũng không ngoại lệ, chỉ từ một cách gọi vui tai, nội dung nhanh chóng được biến tấu thành đủ kiểu video. Netizen đua nhau bắt trend, người thì giả vờ hắt xì “kịt kin” để trêu bạn bè, người thì bắt bạn trai phải làm động tác mới này cho bằng được,...

"Nguồn cơn" của trend này bắt đầu từ tài khoảng TikTok Hơi Tinh Nghịch (Nguồn: @ltun_02)

Một couple đu trend khiến cả cõi mạng cười không thở nổi! (Nguồn: @mebonglamvlog)

TikTok xuất hiện nhiều đoạn clip đu trend "kịt kin" (Nguồn: @9a2.say.hi8)

Song Luân khiến netizen chú ý khi đăng tại clip đu trend "kịt kin" (Nguồn: @songluanofficial)

Đáng chú ý, trào lưu này còn lan tới cả người nổi tiếng. Song Luân cũng không đứng ngoài cuộc khi nhanh chóng bắt trend khiến dân tình bất ngờ. Nhiều người cho rằng nam ca sĩ điển trai cũng cực nhanh nhạy, thậm chí đu trend một cách bài bản khiến ai xem clip cũng phải bật cười.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Chuẩn bị đi học thấy cả lớp nói câu này cho xem”.

- “Kịt kin ‘xâm chiếm trái đất’ rồi. Hồi nãy, mình cũng mới làm xong tự cười vì thấy quá dễ thương mà cũng hài hài, ngốc nghếch sao đó”.

- “Cười khờ với cái trend này, lướt tới clip nào là mắc cười clip đó”.

- “Trend gì mà nó khó coi nhưng lại cuốn thế cơ chứ! Cười sảng luôn”.

- “À, là hắt xì hơi phong cách mới, nâng tầm quá, trông dễ thương mà cũng cổ điển, quý phái”.