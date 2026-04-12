Ảnh cũ gây sốt: Một phụ nữ hối tiếc không dám ‘tỏ tình’ ở tuổi 19 - Bất ngờ danh tính chàng trai năm xưa

Tạp chí Newsweek (Mỹ) đưa tin, Ashley Aguillard, một phụ nữ Mỹ 41 tuổi, gần đây đã gây sốt trên nền tảng Instagram Threads sau khi chia sẻ một bức ảnh cũ chụp cô ấy tươi cười bên cạnh Michael B. Jordan - khi đó là một diễn viên đang lên, và hiện là ngôi sao vừa đoạt giải Oscar 39 tuổi.

Bức ảnh được chụp khi cả hai còn là thiếu niên, kèm theo một dòng chú thích nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội. "Điều hối tiếc lớn nhất trong đời? Ashley 19 tuổi đã quá nhút nhát để dám 'tỏ tình' với đối phương", Aguillard viết.

Bài đăng từ ngày 17/3 nhanh chóng thu hút sự chú ý, đạt hơn 926.000 lượt xem và hơn 43.800 lượt thích tính đến thời điểm Newsweek đưa tin, khi nhiều người dùng bình luận về những cơ hội lãng mạn đã bị bỏ lỡ và sự do dự của tuổi trẻ.

Aguillard - người đến từ Nam California, Mỹ - nói với Newsweek rằng cô gặp diễn viên Jordan tại sự kiện Super Soap Weekend được tổ chức tại Công viên Disney California Adventure ở Bờ Tây nước Mỹ.

Ảnh Ashley Aguillard và diễn viên Michael B. Jordan chụp chung vào đầu những năm 2000. Nguồn: Ashley Aguillard

"Lúc đó, khi tôi gặp cậu ấy, tôi không biết cậu ấy bao nhiêu tuổi", Aguillard viết trong phần bình luận, và nói thêm: "Tôi chỉ thấy một người bạn cùng trang lứa mà tôi đã thầm thích từ khi xem phim Hardball."

"Cậu ấy đã rất thân thiện, dừng lại trò chuyện với tôi và chụp ảnh cùng", cô nói với Newsweek.

Trong bài đăng của mình, Aguillard đã nói đùa về việc ước gì cô đã nắm bắt cơ hội và tán tỉnh Jordan, ám chỉ rằng cuộc sống của cô có thể đã rẽ sang một hướng rất khác. Tuy nhiên, Aguillard cũng nhanh chóng làm rõ rằng đó không phải là câu nói nghiêm túc.

"Đó chỉ là một trò đùa. Tôi yêu cuộc sống hiện tại của mình", cô nói với Newsweek. "Tôi vẫn hâm mộ anh ấy với tư cách là một diễn viên và rất vui khi thấy anh ấy ngày càng thành công trong sự nghiệp. Anh ấy có lẽ là diễn viên yêu thích nhất của tôi."

Theo Newsweek, bài đăng của Aguillard đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trong phần bình luận, với nhiều người khuyến khích phụ nữ nên thẳng thắn hơn khi bày tỏ tình cảm.

"Chị ơi, thử lại đi. Hãy mạnh dạn bày tỏ và đăng kèm bức ảnh này", một người dùng viết.

Một người khác đồng ý khi nói: "Thấy chưa các chị em…?! HÃY BÀY TỎ VỚI ĐỐI PHƯƠNG, đừng chỉ tỏ ra dễ thương, dè dặt và nghĩ rằng đàn ông sẽ chủ động."

Tuy nhiên, không phải ai cũng bị thuyết phục bởi câu chuyện này. Một người bình luận đặt câu hỏi liệu có sự hối tiếc nào không nếu Jordan không thành công sau này.

"Bạn có cảm thấy như vậy không nếu anh ấy trở thành một tài xế xe tải và bạn tình cờ gặp lại anh ấy?", một người đặt câu hỏi.

Vào tháng 3 vừa qua, diễn viên Michael B. Jordan đã chiến thắng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar 2026. Đây là giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất kéo dài gần 30 năm của anh. Ảnh: Reuters

Theo Newsweek, cuộc tranh luận phản ánh cách phản ứng rất khác nhau của mọi người khi bày tỏ tình cảm.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ ở các nền văn hóa phương Tây thường phản ứng tích cực với những câu bắt chuyện lịch sự, vô hại trước khi đối phương đưa ra ý định tán tỉnh rõ ràng; trong khi những cách tiếp cận bông đùa hoặc "thiếu nghiêm túc" thường bị đánh giá thấp hơn. Ngược lại, đàn ông thường thích những biểu hiện quan tâm trực tiếp và ít tiếp nhận những tín hiệu mơ hồ hoặc quá tế nhị.

Nhìn chung, nghiên cứu cho thấy những lời giới thiệu thẳng thắn được cả hai giới coi là dễ mến và có trách nhiệm nhất, trong khi những câu nói dễ thương hoặc hài hước thường kém hiệu quả nhất, làm dấy lên những cuộc tranh luận không ngừng về sự tự tin, thời điểm và liệu việc "thử vận may" có đáng để mạo hiểm hay không.