Một mùa Oscar rực rỡ của các bom tấn phòng vé!

Sáng 11/3 (giờ Hà Nội), sự kiện điện ảnh lớn của thế giới đã chính thức diễn ra tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ), quy tụ dàn sao đình đám của Hollywood. Bom tấn Oppenheimer tái lập thành tích của Everything Everywhere All At Once năm ngoái với tổng 7 giải thưởng, bao gồm Phim hay nhất và nhiều hạng mục quan trọng khác cho đạo diễn, nam chính, nam phụ, quay phim... Ba ngôi sao lớn nhất của dự án là đạo diễn Christopher Nolan, Cillian Murphy và Robert Downey Jr. có tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp sau nhiều năm gắn bó với phim ảnh.

Ekip Oppenheimer thống trị Oscar 2024 với 7 giải thưởng.

Một mùa Oscar rực rỡ với các bom tấn phòng vé

Theo các chuyên gia điện ảnh quốc tế, điểm nổi bật nhất của Oscar 2024 là chiến thắng vang dội của những tác phẩm có doanh thu cao tại phòng vé năm qua. Bên cạnh những lời khen từ giới phê bình, Oppenheimer được khán giả đại chúng đón nhận tích cực và kiếm về gần 1 tỷ USD khi ra rạp. Đây cũng là dự án có doanh thu cao nhất thắng giải Phim hay nhất của Oscar trong 20 năm trở lại đây, vượt King's Speech (thắng năm 2011, thu 424 triệu USD). Phim chỉ kém doanh thu của 2 bom tấn The Lord of the Rings: The Return of the King (thắng năm 2004, thu 1,15 tỷ USD) và Titanic (thắng năm 1998, thu 2,2 tỷ USD).

Chiến thắng của Oppenheimer được đa phần giới chuyên môn và khán giả đánh giá hợp lý và thuyết phục. Bộ phim xoay quanh cuộc đời nhà vật lý lý thuyết J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy đóng), người được biết đến với biệt danh "cha đẻ bom nguyên tử". Trước đó, dự án cũng thắng hàng loạt giải thưởng điện ảnh lớn như Quả Cầu Vàng, Critics Choice Awards, BAFTAs...

Những dự án có doanh thu cao nhất từng thắng giải Phim hay nhất tại Oscar, tính từ năm 2003 đến nay. Ảnh: The Wrap

Ekip Poor Things cũng có một mùa Oscar thành công khi bỏ túi 4 tượng vàng trên tổng 11 đề cử, trong đó có giải Nữ chính xuất sắc nhất cho Emma Stone. Đây là lần thứ 2 minh tinh người Mỹ nhận vinh dự này sau chiến thắng với La La Land năm 2017. Với kinh phí 35 triệu USD, Poor Things được xem là "hiện tượng phòng vé" năm qua khi thu về 108 triệu USD tại phòng vé, một thành tích đáng nể với dòng phim nghệ thuật.

Nhìn chung, các tác phẩm điện ảnh được vinh danh tại Oscar năm nay, ngoài việc được đánh giá cao về chuyên môn, đều có doanh thu khả quan khi phát hành toàn cầu. Những dự án nặng tính chính kịch, lịch sử như Anatomy of a Fall, The Boy and the Heron, American Fiction hay The Zone of Interest đều được đông đảo khán giả đón nhận. Điều này cũng giúp chương trình đảm bảo được cả yếu tố thương mại và nghệ thuật, điều mà Viện hàn lâm muốn cân bằng lại trong nhiều mùa gần đây.





Những cái tên gần gũi với công chúng được vinh danh

Thành công của những bom tấn điện ảnh cũng góp phần giúp danh sách người thắng cuộc năm nay xuất hiện nhiều hơn những ngôi sao phòng vé. Với giải Đạo diễn xuất sắc nhất, Christopher Nolan ghi tên mình vào danh sách những nhà làm phim đương đại lỗi lạc, thành công cả về doanh thu và tính hàn lâm. Trước Oppenheimer, ông từng 5 lần nhận đề cử nhưng đều ra về tay trắng.

"Người Sắt" Robert Downey Jr. cũng trở thành ngôi sao vừa thành công ở phòng vé, vừa được ghi nhận về nghệ thuật. Sau hơn 10 năm gắn bó với dòng phim siêu anh hùng, anh trở lại với những dự án nặng tính hàn lâm hơn và có tượng vàng đầu tay. Trước đó, nam diễn viên từng 2 lần được đề cử nhưng đều thất bại. Giải thưởng này đến sau 31 năm kể từ khi Robert Downey Jr. nhận đề cử đầu tiên.

Tài tử Irland Cillian Murphy - người vốn quen mặt với công chúng qua vai chính trong series Peaky Blinders - cũng có tượng vàng đầu tay sau gần 30 năm cống hiến với nghề. Đây cũng là lần đầu tiên anh nhận đề cử tại Oscar. Trước đó, nam diễn viên thường xuyên nhận các vai phụ trong nhiều dự án của Christopher Nolan. Sau gần 20 năm gắn bó, đây là vai chính đầu tiên mà Cillian Murphy được đạo diễn tin tưởng giao phó.



Emma Stone không kìm nổi nước mắt khi đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần thứ 2. Ở độ tuổi 35 và vẫn đang trên đỉnh sự nghiệp, ngôi sao người Mỹ được kỳ vọng có thể san bằng thành tích của các tiền bối như Katharine Hepburn (4 giải), Frances McDormand (3 giải)... Nhiều chuyên gia cũng đánh giá Poor Things là tác phẩm thể hiện độ chín của Emma Stone trong sự nghiệp diễn xuất, khi cô bộc lộ hết được khả năng hóa thân nhân vật một cách linh hoạt và đa dạng.

Kết quả dễ đoán nhưng không thiếu những bất ngờ

Trước khi Oscar 2024 diễn ra, giới chuyên môn nhận định năm nay là một mùa giải khá dễ đoán khi nhiều hạng mục có các ứng viên nổi bật hơn hẳn những đề cử còn lại. Tuy nhiên, một số bất ngờ nhỏ vẫn diễn ra khiến nhiều người kinh ngạc. Đơn cử như trường hợp bộ phim với ngân sách 15 triệu USD - Godzilla Minus One - vượt nhiều bom tấn đình đám để nhận giải Kỹ xảo điện ảnh được xem là một kỳ tích với nền điện ảnh Nhật.

Thất bại của Lily Gladstone - nữ chính Killers of the Flower Moon - trước Emma Stone cũng khiến nhiều người tiếc nuối. Trước đó, cô có nhiều chiến thắng quan trọng tại các giải thưởng tiền Oscar và được xem là ứng viên hàng đầu của hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất. Cô cũng bỏ lỡ cơ hội để trở thành phụ nữ da đỏ đầu tiên thắng Oscar.

Kết quả Oscar 2024: Phim hay nhất: Oppenheimer Đạo diễn xuất sắc nhất: Christopher Nolan, Oppenheimer Nam chính xuất sắc nhất: Cillian Murphy, Oppenheimer Nữ chính xuất sắc nhất: Emma Stone, Poor Things Nam phụ xuất sắc nhất: Robert Downey Jr., Oppenheimer Nữ phụ xuất sắc nhất: Da'Vine Joy Randolph, The Holdovers Phim quốc tế xuất sắc nhất: The Zone of Interest Phim hoạt hình hay nhất: The Boy and the Heron Kịch bản gốc xuất sắc nhất: Anatomy of a Fall Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất: American Fiction Dựng phim xuất sắc nhất: Oppenheimer Quay phim xuất sắc nhất: Oppenheimer Âm thanh xuất sắc nhất: The Zone of Interest Làm tóc và trang điểm xuất sắc nhất: Poor Things Phim tài liệu hay nhất: 20 Days in Mariupol Phim tài liệu ngắn hay nhất: The Last Repair Shop Nhạc phim gốc xuất sắc nhất: Oppenheimer Ca khúc nhạc phim gốc xuất sắc nhất: What Was I Made For? - Barbie Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất: Godzilla Minus One Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất: Poor Things Thiết kế trang phục xuất sắc: Poor Things Phim ngắn người đóng hay nhất: The Wonderful Story of Henry Sugar