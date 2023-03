Bi kịch cuộc đời của nam diễn viên tăng đến 272 kg vừa thắng Oscar 2023

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 khép lại với kết quả không quá bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng. Trong đó, một số chiến thắng có thể dự đoán từ lâu vì nhận được sự ủng hộ từ nhiều khán giả lẫn giới chuyên môn. Điển hình là trường hợp của Brendan Fraser với tượng vàng Nam chính xuất sắc.



Năm nay, tài tử Xác Ướp Ai Cập có sự trở lại ngoạn mục với vai diễn nặng đô trong phim tâm lý The Whale của đạo diễn Darren Aronofsky - từng làm Black Swan (2010), Mother! (2017). Không chỉ khiến người xem phải ngỡ ngàng với tạo hình gây sốc, Brendan Fraser còn chinh phục hoàn toàn giới phê bình bằng diễn xuất chân thật, giàu cảm xúc.

Vai diễn đồng tính “lột xác”

Trong The Whale, Brendan Fraser vào vai Charlie - một giáo sư người Anh, mắc chứng béo phì, đối diện với tình trạng sức khỏe xuống cấp trầm trọng khi cân nặng lên đến 272 kg. Vì xấu hổ về ngoại hình, ông quyết định sống ẩn dật, hàng ngày trao đổi với học sinh thông qua lớp học online nhưng không bật webcam.

Tạo hình gây sốc của Brendan Fraser trong The Whale.

Phim nặng nề và không có nhiều diễn biến. Xuyên suốt thời lượng 117 phút, số phận và tính cách Charlie chỉ được bóc tách thông qua lời thoại, biểu cảm của Brendan Fraser. Nhân vật là một người đồng tính, từng có vợ con nhưng từ bỏ gia đình để chạy theo tiếng gọi tình yêu. Đến khi bạn trai qua đời, Charlie suy sụp tinh thần và dần chìm vào đau khổ. Làm bạn với ông mỗi ngày là nữ y tá Liz (Hong Chau) cùng đủ loại thức ăn nhanh như phương thuốc cho tâm hồn. Đến cả cô con gái ruột Ellie (Sadie Sink) cũng mong ông chết sớm cho khỏe.

Màn hóa thân của Brendan Fraser tạo ấn tượng mạnh với người xem, đồng thời nhận “cơn mưa” lời khen từ giới phê bình. Vai diễn mang về cho tài tử nhiều đề cử diễn xuất nhất trong sự nghiệp. Trước Oscar, anh từng thắng các giải quan trọng như: Critics Choice Awards (giải Hiệp hội Phê bình Phim Phát sóng Mỹ - Canada), Hollywood Film Awards, và đặc biệt là SAG (giải Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh Mỹ).

Trên NBC Los Angeles, Aronofsky từng chia sẻ rằng ông ấp ủ cả thập kỷ để làm phim nhưng gặp khó khăn vì không tìm được diễn viên chính. Với đạo diễn, gần như không có ai đủ sức để vào vai diễn “nặng ký” như Charlie. Mãi cho đến khi nhìn thấy Brendan Fraser xuất hiện trong trailer phim Journey to the End of the Night (2006), Aronofsky mới quyết định đặt niềm tin vào tài tử.

Vai giáo sư đồng tính giúp Fraser được gọi tên tại Oscar 2023 ở hạng mục Nam chính xuất sắc.

Thế nhưng, từ khoảnh khắc định mệnh đến lúc phim phát hành cũng ngót nghét 16 năm. Suốt thời gian ấy, tên tuổi của Brendan Fraser dần chìm vào quên lãng. Chính vì vậy, vai Charlie trong The Whale được đánh giá là màn “lột xác” để đời, giúp cứu vãn sự nghiệp gần như đã đóng băng từ lâu của ngôi sao sinh năm 1968.

Hành trình trở lại vinh quang

Brendan Fraser vốn không phải là gương mặt xa lạ với khán giả Việt. Suốt thập niên 1990, tài tử tham gia nhiều bộ phim và vụt sáng thành sao qua vai diễn trong The Mummy (Xác Ướp Ai Cập). Phát hành năm 1999, tác phẩm thu về hơn 410 triệu USD, cao gấp nhiều lần so với kinh phí 80 triệu USD, mở đường cho nhiều hậu truyện (sequel) ăn khách ra đời sau đó.

Năm 2002, ngôi sao cũng gây chú ý khi đến Việt Nam để đóng The Quiet American (Người Mỹ trầm lặng) - dự án phim chính kịch do đạo diễn gạo cội Phillip Noyce cầm trịch. Tác phẩm được ghi hình ở nhiều địa điểm như Hà Nội, Ninh Bình, TPHCM và Hội An. Brendan Fraser cũng có dịp để lại dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ Việt.

Nét đẹp lãng tử của Brendan Fraser trong The Mummy.

Với gương mặt điển trai và ngoại hình thu hút, Brendan Fraser nhanh chóng nhận được nhiều tình cảm từ phía khán giả, từng “hớp hồn” biết bao thiếu nữ. Tuy nhiên, kể từ lần xuất hiện với Harrison Ford trong Extraordinary Measures (2010), sự nghiệp Brendan Fraser hoàn toàn tụt dốc. Anh gần như chỉ tham gia lồng tiếng cho một số dự án truyền hình, đóng vai phụ mà không ai nhớ đến.

Năm 2018, tài tử bất ngờ xuất hiện trở lại với tuyên bố gây sốc, tiết lộ nguyên nhân khiến sự nghiệp ảnh hưởng là do sang chấn tâm lý. Anh từng bị Philip Berk - chủ tịch đương thời của HFPA (Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood) - lạm dụng tình dục nhưng không dám chia sẻ với ai. Sau đó, cái chết của mẹ và vụ ly hôn với vợ càng khiến tài tử rơi vào tình trạng trầm cảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe lẫn công việc đóng phim.

Brendan Fraser xúc động khi lên sân khấu Oscar nhận giải thưởng.

Câu chuyện của Brendan Fraser dù ít nhiều tác động đến người hâm mộ, nhưng cũng không thể nào chinh phục được khán giả bằng bản lĩnh diễn xuất trong The Whale. Tại cuộc đua Oscar 2023, anh được xem là ứng cử viên sáng giá với khả năng chiến thắng cao, dù đối thủ Austin Butler cũng rất nặng ký. Việc Fraser được gọi tên không chỉ chứng minh tài năng, mà còn đưa anh trở lại với vị trí ngôi sao, được mọi người trọng vọng.

Trên sân khấu trao giải, Brendan Fraser không khỏi xúc động trước tượng vàng Oscar. Khác các đồng nghiệp Dương Tử Quỳnh hay Quan Kế Huy, tài tử không gửi gắm những thông điệp to tát, chỉ đơn giản dành giây phút quan trọng để cảm ơn khán giả, các bạn diễn lẫn người thân. Có thể nói, bản thân câu chuyện số phận và chiến thắng thuyết phục của anh đã đủ để truyền cảm hứng cho bất kỳ ai. Bởi lẽ ít có người dám kiên trì theo đuổi sự nghiệp, gạt bỏ quá khứ để tìm lại hào quang như cách Brendan Fraser đã làm.