Nỗi cô độc lộng lẫy của hành tinh xanh: Những phát biểu của nữ phi hành gia duy nhất trên Artemis II khiến chúng ta bừng tỉnh

Hành trình 10 ngày của 4 phi hành gia đã được cả thế giới hồi hộp theo dõi. Giữa không gian đen thẳm của vũ trụ, khi con tàu Orion thực hiện cú bay lịch sử vòng qua mặt lưng của Mặt Trăng trong sứ mệnh Artemis II, nữ phi hành gia duy nhất có mặt trên tàu - Christina Koch (47 tuổi) đã gửi về trạm chỉ huy trên Trái đất những thông điệp lay động. Đó không chỉ là báo cáo kỹ thuật của một chuyên gia, mà là những chiêm nghiệm sâu sắc về vị trí của con người giữa đại dương tinh tú.

Nỗi cô độc lộng lẫy của hành tinh xanh

Trong cuộc trò chuyện xuyên không gian với các đồng nghiệp đang làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào ngày 7/4/2026, Christina Koch đã chia sẻ về sự thay đổi mang tính nền tảng trong nhận thức của mình. Khác với những lần thực hiện nhiệm vụ tại ISS ở độ cao chỉ 400 km trước đó, nơi phi hành gia có thể nhìn rõ từng thành phố, từng ranh giới địa lý quen thuộc, tầm nhìn từ quỹ đạo Mặt Trăng mang đến một sự thật khác.

Phi hành gia Christina Koch của NASA, thuộc sứ mệnh Artemis II, ngắm nhìn Trái Đất khi tàu vũ trụ Orion của cô hướng về phía Mặt Trăng. (Nguồn ảnh: NASA)

"Tôi thấy mình không chỉ nhận ra vẻ đẹp của Trái đất, mà còn thấy rõ cả một khoảng không đen thẳm bao quanh, và điều đó càng làm cho nó trở nên đặc biệt hơn", Koch xúc động chia sẻ. Với bà, chính cái bóng tối mênh mông và tĩnh lặng của vũ trụ đã làm tôn lên sự đặc biệt đến nghẹt thở của hành tinh chúng ta. Từ khoảng cách hàng trăm nghìn km, Trái đất hiện ra như một thực thể cô độc nhưng rực rỡ, một điểm tựa duy nhất của sự sống trong một khoảng không vô tận.

Lời khẳng định về sự đồng nhất của nhân loại

Nhận xét của Koch không dừng lại ở sự quan sát thị giác. Bà nhấn mạnh rằng cái nhìn từ xa đã xóa nhòa mọi ranh giới mà con người tự tạo ra. "Nó thực sự nhấn mạnh rằng chúng ta giống nhau đến nhường nào. Cùng một điều kiện sống đang giữ cho từng người trên Trái đất tồn tại. Chúng ta tiến hóa trên cùng một hành tinh, chia sẻ cùng một cách yêu và sống. Sự đặc biệt và quý giá đó càng trở nên rõ nét khi bạn nhận ra có bao nhiêu khoảng không trống rỗng bao quanh chúng ta."

Trong khoảnh khắc thực hiện cú đẩy động cơ để bay về phía Mặt Trăng, Koch đã nói một câu nói truyền cảm hứng mạnh mẽ: "Chúng ta không rời bỏ Trái đất, mà chúng ta đang chọn nó."

"Chúng tôi cũng đang hướng tầm mắt về phía các bạn. Nghe nói lúc này các bạn có thể ngước nhìn và thấy Mặt trăng. Chúng tôi cũng nhìn thấy các bạn. Khi chúng tôi thực hiện cú đẩy động cơ này, hướng thẳng về phía mặt trăng, tôi đã nói rằng chúng ta không hề rời khỏi Trái đất, mà chúng ta đang lựa chọn nó. Và đó là sự thật. Chúng ta sẽ thám hiểm. Chúng ta sẽ kiến tạo, chúng ta sẽ đóng những con tàu. Chúng ta sẽ ghé thăm nơi này lần nữa. Chúng ta sẽ xây dựng các tiền đồn khoa học. Chúng ta sẽ điều khiển xe tự hành. Chúng ta sẽ nghiên cứu thiên văn vô tuyến. Chúng ta sẽ thành lập các công ty. Chúng ta sẽ thúc đẩy nền công nghiệp. Chúng ta sẽ truyền cảm hứng nhưng cuối cùng, chúng ta sẽ luôn chọn Trái đất. Chúng ta sẽ luôn chọn lấy nhau", nữ phi hành gia nói.

"Chúng ta sẽ luôn chọn nhau" (Ảnh: NASA)

Với bà, việc thám hiểm, xây dựng những con tàu vũ trụ, thiết lập các trạm nghiên cứu hay đưa robot lên các hành tinh khác cuối cùng cũng chỉ để phục vụ một mục đích cao cả hơn: Hiểu để yêu thương và bảo vệ ngôi nhà chung duy nhất.

Cả 4 thành viên phi hành đoàn Artemis II - các phi hành gia NASA Christina Koch, Reid Wiseman và Victor Glover, cùng Jeremy Hansen của Cơ quan Vũ trụ Canada đều tham gia cuộc gọi kéo dài 15 phút.

Những người dưới Trái đất đã hỏi các phi hành gia Artemis II điều gì đã khiến họ ngạc nhiên nhất trong suốt nhiệm vụ cho đến nay.

"Tôi không có ý trả lời ngắn gọn như vậy, nhưng tôi thực sự có thể nói là 'tất cả mọi thứ'," Glover đáp.

Ông đã nêu ra nhiều cột mốc quan trọng của sứ mệnh, từ việc phóng lên quỹ đạo vào ngày 1 tháng 4 trên tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (Space Launch System) đến các thao tác trên quỹ đạo Trái đất và hành trình đến, cũng như bay ngang qua Mặt trăng.

"Toàn bộ hành trình này đều rất thú vị," Glover nói.

Hiệu ứng tổng quan: Khi triết học gặp gỡ không gian

Những cảm xúc của Christina Koch chính là minh chứng sống động nhất cho "Hiệu ứng tổng quan" (Overview Effect). Đây là một thuật ngữ tâm lý học mô tả sự thay đổi nhận thức sâu sắc của các phi hành gia khi nhìn thấy Trái đất từ không gian.

Trái đất lặn lúc 6:41 chiều giờ EDT, ngày 6 tháng 4 năm 2026, phía trên rìa cong của Mặt Trăng trong bức ảnh này được phi hành đoàn Artemis II chụp trong hành trình vòng quanh phía xa của Mặt Trăng (Nguồn ảnh: NASA)

Trong mọi hệ thống triết học từ cổ chí kim, câu hỏi về vị trí của con người trong vũ trụ luôn là trung tâm. Đối với các phi hành gia như Koch, câu trả lời không đến từ lý thuyết, mà đến từ trải nghiệm thực chứng. Khi nhìn từ xa, mọi chi tiết nhỏ nhặt gây chia rẽ biến mất. Không còn quốc gia, không còn xung đột sắc tộc, không còn những bức tường ngăn cách. Chỉ còn một khối cầu mong manh chứa đựng toàn bộ lịch sử, tình yêu và hy vọng của nhân loại.

Hiệu ứng này tạo ra một trạng thái tâm lý đặc biệt: lòng trắc ẩn trào dâng và một cảm giác trách nhiệm mãnh liệt với hành tinh. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, giữa vũ trụ bao la, chúng ta không có "phương án B". Thành công của sứ mệnh Artemis II không chỉ nằm ở những cột mốc kỹ thuật, mà còn ở việc đánh thức lại tình yêu bản năng của con người dành cho Trái đất thông qua đôi mắt của những người tiên phong như Christina Koch và 3 bạn đồng hành của mình.

Nguồn: Space, NASA