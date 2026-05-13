"Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh cãi vợ, bỏ nhà ra đi: "Rồi thì đi. Tôi đi một tuần cho biết tay!"

Mới đây, danh hài Xuân Hinh khiến khán giả thích thú khi đăng tải đoạn clip hài hước xoay quanh chuyện vợ chồng trên trang cá nhân. Với phong cách duyên dáng quen thuộc, nam nghệ sĩ tiếp tục mang đến tiếng cười cho người hâm mộ qua màn bị vợ đuổi khỏi nhà đầy dí dỏm.

Trong clip, Xuân Hinh ngồi cạnh chiếc vali, gương mặt đầy vẻ ấm ức, còn bà xã ông thì quay lưng lại. Nam nghệ sĩ vừa than thở vừa "giảng đạo lý" về hôn nhân: "Trong gia đình đã quy định rồi, chồng thẳng là vợ phải trùng, mà hai bên cùng thẳng là đứt dây. Chồng giận là vợ phải lành, mà miệng cười tủm tỉm hỏi anh giận gì".

Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục hài hước kể tội vợ: "Đã quy định mấy chục năm nay rồi. Trong gia đình có việc gì sai trái thì người vợ phải là người xin lỗi trước, có xin lỗi trước mới là người thắng cuộc. Đã nói như thế rồi mà giờ già lại thay đổi. Lên giường ngủ lại lẩm bẩm, lan man, lắm chuyện. Cứ lắm chuyện thì tôi đi đây".

Nghe chồng "dọa" bỏ đi, bà xã Xuân Hinh lập tức đáp trả ngắn gọn nhưng đầy quyền lực: "Cứ đi đi!". Ngay sau đó, nam danh hài kéo vali đứng dậy bỏ đi và tuyên bố: "Rồi thì đi, tôi đi một tuần cho biết tay!".

Đi kèm đoạn clip, Xuân Hinh còn đăng dòng trạng thái khiến cư dân mạng bật cười: "Nay bác nào cưu mang em với!". Chỉ sau ít giờ đăng tải, video thu hút lượng lớn lượt xem và bình luận.

Nhiều khán giả thích thú trước màn tung hứng của vợ chồng nam nghệ sĩ. Một tài khoản bình luận: "Bác Hinh nay liều thế". Người khác hài hước viết: "Kiểu kéo vali ra khỏi phòng rồi sang phòng bên cạnh vì hôm nay thống nhất đổi phòng ngủ đúng không bác?".

Không ít khán giả cũng bày tỏ mong muốn Xuân Hinh tiếp tục làm thêm nhiều clip đời thường mang màu sắc hài hước như vậy. Một người xem để lại lời nhắn: "Bác Hinh ơi làm nhiều video để xem, thích bác lắm, vui xả stress".

Tuy nhiên, khi có ý kiến cho rằng nam nghệ sĩ không nên đưa chuyện gia đình lên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã lên tiếng bênh vực. Họ cho rằng đây đơn giản chỉ là một "tiểu phẩm online" đúng phong cách Xuân Hinh: "Bác ấy dựng tiểu phẩm cho mọi người xem cho vui mà", "Xuân Hinh là danh hài nên cách mang tiếng cười đến khán giả cũng rất duyên dáng".

Sau màn bị đuổi khỏi nhà, Xuân Hinh còn đăng thơ dỗ vợ khiến nhiều người thích thú. Ông viết: "Mấy câu dỗ dành vợ các bác ạ. Vợ là điểm hẹn bến chờ. Không vợ đố biết cậy nhờ vào ai. Vợ là phúc thọ lộc tài. Chồng ngoan chăm chỉ nộp bài thường xuyên. Vợ là tín dụng nhân dân. Vợ là kế toán giải ngân trong nhà. Vợ là nụ vợ là hoa. Vợ là cô giáo vợ là luật sư. Vợ là...".

Danh hài Xuân Hinh và bà xã Nguyễn Phương Lan đã chung sống hạnh phúc mấy chục năm

Ngoài đời, Xuân Hinh vốn nổi tiếng là người kín tiếng về đời tư. Bà xã của ông là bà Nguyễn Phương Lan, không hoạt động nghệ thuật mà chủ yếu chăm lo gia đình, quán xuyến kinh tế để chồng yên tâm theo đuổi đam mê sân khấu.

Trong một số lần hiếm hoi nhắc về vợ, nam nghệ sĩ từng thừa nhận bản thân may mắn khi có người bạn đời thấu hiểu và hy sinh phía sau hậu trường.

Sau nhiều năm gắn bó, tổ ấm của Xuân Hinh vẫn giữ được sự bền chặt, kín đáo giữa showbiz nhiều biến động. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ rằng vợ chồng ông cũng có lúc bất đồng, cãi vã như bao gia đình khác nhưng điều quan trọng là biết nhường nhịn và giữ gìn hạnh phúc.