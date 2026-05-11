Chỉ giảm 2kg mà được khen đẹp như biến thành người khác: Kim Tĩnh công khai phương pháp giảm cân "làm tốt 2 việc, cân nặng tự khắc đi xuống"

Nữ diễn viên Trung Quốc Kim Tĩnh (33 tuổi) gần đây đang trở thành tâm điểm chú ý nhờ mối quan hệ chị em thân thiết với Trương Lăng Hách - nam chính đang gây sốt trong phim Trúc Ngọc.

Mới đây, cộng đồng mạng phát hiện cô dường như ngày càng gầy hơn, khiến từ khóa "Kim Tĩnh gầy đến mức không nhận ra" leo thẳng lên hot search. Trước sự xôn xao này, cô đã trực tiếp phản hồi về cân nặng thật cũng như bí quyết để có vóc dáng hiện tại.

Từ cô bé mũ mĩm đến vóc dáng tự kỷ luật, tự tin hơn!

Kim Tĩnh thẳng thắn chia sẻ cô vốn dĩ mập từ nhỏ. Thời sinh viên, cân nặng đỉnh điểm của cô từng chạm mốc 70kg, sau đó cô đã nỗ lực giảm được khoảng 20kg. Ngay cả sau khi sinh con vào năm 2024, cô cũng chỉ mất nửa năm để quay về mức 45kg, trạng thái thậm chí còn thon gọn hơn cả thời con gái.

Điều khiến mọi người ngạc nhiên là dù vốn dĩ đã có thân hình cân đối, gần đây Kim Tĩnh lại trông càng thanh mảnh hơn. Với chiều cao 1m63, cô tiết lộ thực tế mình chỉ vừa giảm từ 51kg xuống 49kg.

Tuy chỉ lệch 2kg nhưng vòng eo đã thu nhỏ từ 65cm xuống còn 60cm, tạo nên sự khác biệt rất lớn về đường nét cơ thể. Cô hào hứng chia sẻ rằng điều mãn nguyện nhất lần này là "thứ mất đi hầu hết là mỡ, không bị mất cơ", và lần đầu tiên cô được mọi người khuyên là "đừng gầy thêm nữa".

Công khai bí quyết giảm cân cho "số ký nhỏ"

Những người có số cân nặng vốn đã thấp đều biết rằng việc giảm thêm 1-2kg là cực kỳ khó khăn. Kim Tĩnh chia sẻ, trong lần giảm cân này, về mặt vận động, cô đã loại bỏ các bài tập Cardio (có oxy) và tập trung vào tập tạ, tập cơ (vô oxy), đồng thời không còn ép bản thân tập luyện đến mức kiệt sức.

Trước đây, vì nôn nóng giảm cân, cô từng "liều mạng tập luyện" 1.5 đến 2 tiếng mỗi ngày với cả Cardio và tạ nặng, khiến cơ thể luôn trong tình trạng áp lực cao và mệt mỏi, kết quả là không thể giảm được cân. Hiện tại, phương pháp mới giúp cô duy trì khối lượng cơ bắp, tăng trao đổi chất cơ bản và tránh mất cơ do tập Cardio quá mức. Đối với những người vốn không quá béo, mục tiêu ưu tiên nên là "giảm mỡ, tạc nét" thay vì chỉ theo đuổi việc giảm con số trên bàn cân.

Dưỡng sinh cơ địa dễ gầy nhờ việc "giữ ấm"

Bên cạnh thay đổi phương pháp vận động, Kim Tĩnh cực kỳ coi trọng việc "giữ ấm". Cô tuân thủ quan niệm dưỡng sinh của y học cổ truyền: khi thời tiết lạnh, cô tránh ăn thực phẩm sống lạnh, tính hàn, thay vào đó là ăn đồ nóng và các món ấm bổ.

Cô cho rằng nếu bạn dễ bị lạnh tay chân, thuộc cơ địa hàn ẩm thì càng phải chú ý giữ ấm cơ thể. Trong trang phục hàng ngày, cô đặc biệt lưu ý không để vùng cổ vai, bụng và thân dưới bị nhiễm lạnh. Dù không phải cứ "giữ ấm" là sẽ gầy đi, nhưng khi tuần hoàn máu tốt hơn, quá trình trao đổi chất, tinh thần và tình trạng phù nề sẽ ổn định, từ đó vóc dáng cũng dễ duy trì hơn.

Quan trọng hơn cả ăn uống và vận động chính là "giấc ngủ"

Kim Tĩnh tin rằng chìa khóa lớn nhất cho sự thay đổi vóc dáng lần này, bên cạnh việc giữ ấm, chính là "giấc ngủ". Trong khoảng một năm rưỡi trở lại đây, đặc biệt là từ đầu năm nay, hầu như tối nào cô cũng lên giường lúc 9 giờ, muộn nhất là 10 giờ đã vào giấc. Kể từ khi duy trì thói quen ngủ sớm điều độ, cô cảm nhận rõ rệt trạng thái cơ thể tốt lên.

Thực tế, khi thiếu ngủ, hormon căng thẳng "cortisol" dễ tăng cao, không chỉ ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn mà còn khiến mỡ dễ tích tụ hơn. Ngược lại, ngủ ngon và sinh hoạt điều độ giúp ổn định trao đổi chất và nội tiết tố. Khi cơ thể quay về trạng thái ổn định, không quá áp lực, vóc dáng sẽ tự nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn.