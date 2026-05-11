Chị Đẹp hot nhất 2026 cưới anh bạn thân 22 năm: Được tặng thẻ đen tiền tỷ, biệt thự rộng nghìn m2 hoành tráng đến chấn động

Lý Tiểu Nhiễm hiện là Chị Đẹp hot nhất show Đạp Gió 2026 (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng). Ngay từ Công diễn đầu tiên, cô đã phủ sóng khắp MXH từ Trung sang Việt vì hát quá dở và lệch tông toàn tập ở tiết mục Giấy ghi chú tâm nguyện.

Tuy nhiên, chính sự vụng về và thảm họa ấy lại giúp tên tuổi của cô nổi tiếng theo cách không ai ngờ tới, nhận được sự yêu thích lớn của khán giả. Không chỉ dừng lại ở việc chế ảnh hay cắt ghép video trên mạng, một số fan đã sẵn sàng vung tiền để trình chiếu khoảnh khắc Lý Tiểu Nhiễm say sưa cất cao tiếng hát trật nhịp lên màn hình LED của một vòng quay mặt trời khổng lồ tại công viên. Hình ảnh tấu hài của mỹ nhân U50 thắp sáng bầu trời đêm nhanh chóng được chụp lại và lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Lý Tiểu Nhiễm "hot thoát vòng" vì màn trình diễn quá tệ trong Công diễn 1. Ảnh: Sohu.

Người hâm mộ Trung Quốc chi tiền đưa hình ảnh nữ diễn viên lên vòng đu quay khổng lồ chiếu rọi khắp thành phố. Ảnh: Sina.

Lý Tiểu Nhiễm vì thế vốn đã hot nay càng hot hơn. Từ đó, đời tư của mỹ nhân này cũng được dân tình chú ý. Trong đó, chuyện tình như phim giữa cô và đại gia Từ Giai Ninh khiến công chúng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Theo tờ QQ, Lý Tiểu Nhiễm và Từ Giai Ninh quen biết nhau vào năm 17 tuổi. Sau đó, cả hai cùng vào showbiz làm diễn viên. Tuy nhiên, con đường thành sao của Từ Giai Ninh không thuận lợi như Lý Tiểu Nhiễm. Khi cô bạn của mình đã nổi đình nổi đám, Từ Giai Ninh vẫn là diễn viên phụ kém tiếng tăm ở Xưởng phim Trường Xuân. Do mặc cảm với xuất thân nghèo khó và sự nghiệp bết bát, Từ Giai Ninh chôn giấu tình cảm của mình dành cho Lý Tiểu Nhiễm.

Sau khi nổi tiếng, Lý Tiểu Nhiễm được vô số đàn ông thành đạt theo đuổi và đồng ý yêu 1 chủ khách sạn họ Lục hơn mình 10 tuổi, tiếp đó là đại gia Tôn Đông Hải. Trong đó, cuộc tình với Tôn Đông Hải khiến Lý Tiểu Nhiễm trả giá bằng 10 năm thanh xuân sống trong cảnh bị giám sát, khủng bố. Khi nữ diễn viên đòi chia tay, cô liền bị Tôn Đông Hải dùng tiêm dính máu HIV kề sát cổ đe dọa. Đến khi thoát khỏi sự kiểm soát độc hại của Tôn Đông Hải, Lý Tiểu Nhiễm lại bị đạo diễn Yên Pha ruồng bỏ vì 2 sảy thai.

Từ Giai Ninh yêu thầm Lý Tiểu Nhiễm, nhưng không dám bày tỏ vì mặc cảm bản thân thua kém cô bạn thân. Ảnh: Sina.

Trong 16 năm chờ đợi Lý Tiểu Nhiễm, Từ Giai Ninh đã từ bỏ nghề diễn viên, chuyển sang làm nhà sản xuất, thành lập công ty truyền thông. Anh từ 1 chàng trai nghèo trở thành nhà sản xuất vàng đứng sau hàng loạt phim ăn khách, và là đại gia có khối tài sản kếch xù. Sau khi hay tin Lý Tiểu Nhiễm đau khổ tột độ vì chia tay Yên Pha, Từ Giai Ninh đã đến bên động viên, an ủi, giúp cô ban thân vực dậy tinh thần.

Sau đó, Từ Giai Ninh đã mạnh dạn phá bỏ thân phận "friendzone" hơn 22 năm, khi nửa thật nửa đùa nói với cô bạn thân rằng: "Nếu em chưa chồng, anh chưa vợ thì mình đến bên nhau". Có lẽ do duyên số đã định, cuối cùng, cặp bạn thân đã ở bên nhau. Năm 2014, trên 1 góc phố ở Trương Xuân (Trung Quốc), Từ Giai Ninh đã quỳ gối cầu hôn Lý Tiêu Nhiễm bằng đúng 1 câu: "Lấy anh nhé, anh cho em 500 triệu NDT (1.750 tỷ đồng) để em muốn làm gì thì làm, tiêu thế nào cũng được".

Và lời cầu hôn trị giá 1.750 tỷ đồng này là 1 trong những câu chuyện xa hoa, lãng mạn nhất lịch sử làng giải trí, khiến người khác phải ghen tỵ. Tháng 8/2015, khi Lý Tiểu Nhiễm 39 tuổi, cô và Từ Giai Ninh tổ chức đám cưới lãng mạn ở Bỉ. Sau khi về chung nhà, đúng với lời đã hứa, Từ Giai Ninh tặng thẻ đen có chứa tiền tỷ, đồng thời chi 800 triệu NDT (2.800 tỷ đồng) mua 1 căn biệt thự có sân vườn rộng đến 1000 m2 cho Lý Tiểu Nhiễm.

Đám cưới xa hoa phong cách cổ điển châu Âu ở trời Tây của Lý Tiểu Nhiễm. Ảnh: Xiaohongshu.

Nữ diễn viên tổ chức hôn lễ cổ tích với anh bạn thân Từ Giai Ninh tại Bruxelles (Bỉ) vào năm 2015. Ảnh: Sina.

Lý Tiểu Nhiễm và Từ Giai Ninh hiện vẫn bên nhau bền chặt khi bước sang năm thứ 11 của hôn nhân. Cặp đôi vẫn chưa có con vì Lý Tiểu Nhiễm ngại gánh vách trách nhiệm chăm sóc con cái. Trước việc bà xã không muốn sinh con, Từ Giai Ninh hết lòng ủng hộ. Cả hai cùng nhau nhận nuôi 4 chú cún bị bỏ rơi để chăm sóc, bầu bạn.

Có lẽ, chính cuộc sống hạnh phúc, giàu có đã khiến Lý Tiểu Nhiễm luôn trẻ trung, xinh đẹp như "ăn thịt Đường Tăng". Bước sang tuổi U50, cô vẫn sở hữu body căng đét, liên tục gây bão cõi mạng với sắc vóc "lão hóa ngược" đỉnh cao, không hề có dấu hiệu lão hóa.

Lý Tiểu Nhiễm không sẵn sàng làm mẹ và Từ Giai Ninh cũng đồng ý với sự lựa chọn của vợ. Ảnh: Sina.

Sau bao lận đận tình duyên, Lý Tiểu Nhiễm đã có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên "đức lang quân" như ý. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu