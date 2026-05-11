Gái đẹp Việt Nam đổ xô khoe bóng lưng

Lướt newsfeed của hội gái xinh Việt Nam thời gian gần đây, nhiều người hẳn sẽ nhận ra một kiểu ảnh đang gần như “chiếm sóng” mùa hè năm nay: quay lưng về phía camera, hơi võng nhẹ lưng, khoe mái tóc dài, bờ vai hoặc đường cong khi du lịch và nghỉ dưỡng.

Từ các nàng thơ mạng xã hội, bạn gái nam thần Vbiz như Tăng Mỹ Hàn cho tới Hương Liên, Uyển Ân hay Chi Pu... gần như đã có mặt trong đường đua.

Theo nhiều bài phân tích về pose ảnh và xu hướng hình thể trên MXH Trung Quốc, kiểu chụp bóng lưng, võng lưng được yêu thích vì tạo cảm giác vừa nữ tính, mềm mại nhưng không quá phô trương. Không chỉ vậy, việc không chụp trực diện khuôn mặt còn giúp nhiều cô gái thấy tự nhiên hơn trước camera, đồng thời tạo cảm giác “nàng thơ”, điện ảnh và có chút bí ẩn, đúng với aesthetic đang được ưa chuộng trên Xiaohongshu hay Douyin những năm gần đây.

Không cần diện bikini, loạt ảnh tạo dáng khoe lưng của hội mỹ nhân Việt dưới đây cũng tăng độ nóng mùa hè này lên 1000 lần!

Mở đầu đường đua cho đường đua khoe bóng lưng và cũng là nhan sắc "đỉnh lưu" nhất không ai khác chính là Chi Pu. Trang tin Sina (Trung Quốc) từng dành danh xưng "Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam" để gọi Chi Pu, thì quả là không sai.

Thời gian gần đây Uyển Ân đang nhận về nhiều sự quan tâm với tin đồn hẹn hò Negav. Song, vào trang cá nhân của cô nàng thứ nhiều người chú ý hơn cả chính là nhan sắc ngày càng thăng hạng, sau giảm cân. Em gái Trấn Thành cũng đăng tải không ít hình ảnh bóng lưng, không hề thua kém các mỹ nhân đình đám đâu nhé.

Hương Liên mới đây cũng gây chú ý khi đăng tải story khoe bóng, nhìn là biết học múa ballet từ nhỏ, nay lại chăm tập pillates. Với phần lưng thẳng, cổ cao, vai mở rộng và dáng điệu thanh thoát, kiêu sa do được rèn luyện từ sớm.

Tăng Mỹ Hàn - bạn gái rapper HIEUTHUHAI cũng không nằm ngoài đường đua này. Hình ảnh bóng lưng trần gợi cảm được chụp trong chuyến đi Nha Trang mới đây, làm dân tình thả tim không ngớt.

Con gái MC Quyền Linh - Hạt Dẻ khi theo đuổi phong cách trưởng thành, cũng mê các góc chụp khoe bóng lưng.

Xoài Non nhanh chóng gia nhập đường đua khoe bóng lưng nuốt nuột hậu giảm cân.

Minh Trang - cô nàng được mệnh danh là "thần tiên tỉ tỉ" mới đây cũng gây chú ý khi diện style buộc khăn bandana thành áo, khoe trọn phần lưng trần mịn màng cùng bờ vai thanh mảnh.

Sao mà thiếu được bạn gái hiện tại của Michael Trương - Rachel Phan cơ chứ.

Bóng lưng của Em Kim Pickleball dạo này.

Ảnh: IGNV