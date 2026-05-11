Đi ăn thử bánh mì xíu mại trứng muối đang gây sốt: Có gì đặc sắc mà khách phải ăn liền 2 ổ mới chịu rời quán?

Có những món ăn đường phố mà mỗi lần nhắc tên, người ta đều nghĩ ngay đến một công thức quen thuộc đến mức gần như mặc định. Bánh mì xíu mại là một trong số đó - viên thịt mềm, nước sốt cà chua chua ngọt, một ổ bánh mì giòn, thế là xong. Nhưng gần đây, khi lướt mạng xã hội, tôi liên tục bắt gặp hình ảnh những ổ bánh mì xíu mại được "nâng cấp" với một quả trứng muối lòng đào vàng óng nằm chễm chệ giữa viên thịt, và đám đông xếp hàng trước những quán nhỏ trên phố. Tò mò là một chuyện, nhưng câu hỏi thật sự khiến tôi tìm đến tận nơi là: Liệu món bánh mì này có thật sự xứng đáng với cơn sốt được nhiều người khen ngợi trên MXH hay chỉ là một trend ăn theo rồi nhanh chóng nguội lạnh?

Sau một buổi trưa thử nghiệm khá kỹ và phải thú thật là nhóm chúng tôi có người ăn liền hai cái mới chịu, tôi nghĩ mình đã có câu trả lời.

Cảm nhận đầu tiên: Một quán bánh mì làm việc nghiêm túc hơn vẻ ngoài của nó

Điều khiến tôi để ý ngay khi đến quán không phải là bảng hiệu hay những lời quảng cáo, mà là cách quán vận hành phía sau quầy. Những viên xíu mại trứng muối không nằm trong khay nguội đợi khách như nhiều nơi tôi từng ăn, mà được hấp theo từng mẻ trong xửng inox, vẫn bốc hơi nóng khi mở nắp. Khi một mẻ được lấy ra để phục vụ, mẻ khác đã chuẩn bị sẵn trong nồi ủ nhiệt để giữ độ ấm liên tục - một chi tiết tưởng nhỏ nhưng quyết định rất nhiều đến chất lượng viên thịt khi chạm môi.

Hệ thống nguyên liệu phụ cũng được sắp xếp gọn ghẽ trong những chiếc bát thủy tinh trong veo: Dưa góp đu đủ - cà rốt thái sợi nhỏ trộn muối nhẹ, dưa chuột thái lát mỏng giòn, rau mùi tươi xanh được cắt nhuyễn, và đặc biệt là hai loại nước sốt nằm cạnh nhau. Một bát nước mắm pha kiểu Sài Gòn sóng sánh, ngọt dịu, lấm tấm ớt băm và hạt mè rang; một bát dầu hành xanh mướt được làm tươi để rưới riêng cho bánh mì bò nướng. Chỉ nhìn bộ phụ liệu này thôi, tôi đã có cảm giác đây không phải kiểu quán làm cho có.

Viên xíu mại trứng muối: Linh hồn của

trải nghiệm

Khi cắn miếng đầu tiên, điều khiến tôi bất ngờ là viên xíu mại không hề có cấu trúc cứng như nhiều phiên bản "công nghiệp" mà tôi từng thử. Phần thịt được xay vừa phải không quá nhuyễn để mất đi cảm giác sợi thịt, cũng không quá thô để mất đi độ kết dính. Khi cắn vào, viên thịt vỡ ra mềm mại nhưng vẫn giữ được độ đàn hồi, hơi ẩm vì được hấp tươi chứ không bị khô quắt do hâm đi hâm lại.

Theo chia sẻ của chị chủ quán thì "Ở Hà Nội này không có quán nào làm viên xíu mại khủng như nhà chị, kể cả bò nướng như này cũng không có. Nếu bình thường các quán bún phở có là viên mọc trứng muối thì nhà chị làm xíu mại trứng muối. Chưa kể, trứng muối nhà chị là size đại 14-15 rồi".

Vị tiêu đen len lỏi khá rõ trong từng miếng không phải kiểu tiêu xay mịn cho có, mà là tiêu giã thô vẫn còn để lại những đốm đen nhỏ trên bề mặt viên thịt. Đây là điểm cộng lớn, vì nó tạo cảm giác "có hồn" cho viên xíu mại theo phong cách miền Nam, gợi nhớ đến những phiên bản xíu mại Đà Lạt - Sài Gòn truyền thống hơn là bản công nghiệp đông lạnh.

Và rồi đến phần trứng muối - thứ khiến nhiều người ưng cái bụng. Khi cắt đôi viên xíu mại, lòng đỏ không chảy lai láng kiểu lava cake, mà giữ kết cấu mềm dẻo, hơi bở nhẹ, ánh lên màu cam đậm đặc trưng của trứng muối chuẩn. Vị mặn của lòng đỏ tan dần trong miệng, kéo theo cảm giác beo béo gần như phô mai, hòa vào vị ngọt thịt của viên xíu mại tạo ra một sự cân bằng khá đắt giá. Đây không phải kiểu "thêm cho có" để bắt trend - lượng trứng muối được dùng đủ tạo dấu ấn mà không lấn át vị thịt.

Nước sốt: Một bất ngờ nhỏ nhưng quyết định

Nếu bạn quen với phiên bản bánh mì xíu mại miền Bắc thường đi kèm sốt cà chua hoặc nước dùng riêng để chấm thì phiên bản này có thể khiến bạn hơi ngỡ ngàng lúc đầu. Nước sốt ở đây không phải sốt cà mà là nước mắm pha kiểu ngọt, vàng sóng sánh, lấp lánh hạt ớt và mè. Vị ngọt không phải kiểu ngọt gắt của đường tinh luyện, mà có hậu vị umami nhẹ của nước mắm cốt, tôi đoán họ phải dùng nước mắm có độ đạm tương đối ổn mới ra được thứ nước sốt vừa đậm vừa thanh thế này.

Khi rưới một thìa nước sốt này lên viên xíu mại và phần ruột bánh mì, thứ nước thấm xuống vỏ bánh, làm mềm phần ruột trắng bên trong nhưng giữ nguyên độ giòn rụm của vỏ. Đây là kỹ thuật cân bằng độ ẩm mà không phải quán bánh mì nào cũng làm được - rưới quá ít thì khô, rưới quá nhiều thì bánh bị nhão và mất kết cấu.

Bánh mì bò nướng: Người bạn đồng hành xứng đáng

Vì menu khá đa dạng nên tôi quyết định thử cả phiên bản bánh mì bò nướng và đây cũng là lý do mà một người trong nhóm phải gọi thêm ổ thứ hai. Khác với bánh mì xíu mại được rưới nước mắm ngọt, bánh mì bò nướng được hoàn thiện bằng dầu hành xanh mướt - một thìa nhỏ thôi nhưng đủ để tạo ra lớp hương thơm bùng lên ngay khi mở giấy gói.

Phần thịt bò được dằm khá kỹ, ngấm gia vị, có mùi nướng nhẹ thoảng qua của nướng than. Sự kết hợp giữa vị béo của thịt bò, độ thơm cay của dầu hành và chút dưa góp chua dịu tạo ra một phiên bản bánh mì hoàn toàn khác về tính cách so với phiên bản xíu mại, đậm hơn, hợp cho những ai muốn vị mạnh.

Một chi tiết nhỏ tôi đánh giá cao: Bánh mì trước khi đóng nhân được nướng lại trong lò nướng nhỏ, không phải nướng quá lâu đến cháy mép mà chỉ vừa đủ để vỏ giòn lại sau quãng đường vận chuyển từ lò bánh. Khi cầm ổ bánh trên tay, vỏ vẫn còn ấm và phát ra tiếng "rắc" rất giòn khi cắn - kiểu âm thanh mà bất cứ ai từng ăn bánh mì Sài Gòn đúng chuẩn đều biết là dấu hiệu của một ổ bánh được xử lý đúng cách.

Vậy nó có đáng "lên trend" không?

Trả lời thẳng: Có, nhưng không phải vì lý do mà MXH đang nghĩ.

Cơn sốt bánh mì xíu mại trứng muối trên mạng xã hội phần lớn đến từ tính "ăn ảnh" của món - lòng đỏ trứng muối vàng óng cắt đôi luôn là thứ dễ làm viral. Nhưng điều giữ chân khách quay lại không phải là tấm ảnh đẹp, mà là chất lượng nguyên liệu và sự nghiêm túc trong cách vận hành. Việc hấp tươi từng mẻ, giữ nóng bằng nồi ủ nhiệt thay vì để khay nguội, pha nước sốt riêng cho từng loại nhân, làm dầu hành tươi - những chi tiết đó không lên hình được, nhưng chính chúng tạo ra sự khác biệt khi bạn cắn miếng đầu tiên.

Chủ quán Bó Xìu kể vì được ăn thử vào dịp Tết vừa rồi ở Sài Gòn nên đã triển khai bán luôn ở Hà Nội vì quá ngon. Có thể đối với nhiều người, mức giá khá cao nhưng chị chủ cũng thật lòng chia sẻ rằng định lượng thịt nhiều nên cũng không phủ nhận phần giá có nhỉnh hơn bình thường. Dẫu vậy, nhiều người đã ăn thử cũng cho biết xứng đáng với số tiền bỏ ra và hương vị cũng thơm ngon, ưng ý.

Chưa kể, để đảm bảo chất lượng bánh nhận được lời khen của nhiều người, chị chủ cho biết cũng không sợ bắt chước vì đảm bảo được độ tươi của thịt cũng như bò không bị hoi thì không phải nơi nào cũng làm được.

Đây không phải kiểu bánh mì khiến bạn phải thốt lên "ngon nhất Hà Nội" hay "trải nghiệm đỉnh cao đời người". Nó là kiểu bánh mì làm tốt một việc cụ thể: Nâng cấp một món ăn quen thuộc bằng nguyên liệu chỉn chu và kỹ thuật tử tế, ở mức giá hoàn toàn hợp lý cho một bữa trưa nhanh. Trong bối cảnh hàng loạt quán bánh mì "trend" mở ra rồi đóng cửa chỉ sau vài tháng vì chạy theo hình thức mà bỏ qua chất lượng, một quán biết chăm chút từ viên xíu mại đến bát dầu hành thật sự đáng để ghé thử.

Nếu bạn đang phân vân có nên xếp hàng để ăn thử hay không, lời khuyên của tôi là: Đi vào khung giờ giữa buổi (khoảng 9h30 hoặc 14h30) để tránh đông, gọi một ổ xíu mại trứng muối làm "main" và thêm một ổ bò nướng để so sánh, và đừng quên kết hợp với ly trà đào hoặc sâm Sài Gòn để cân bằng vị. Khả năng cao bạn cũng sẽ giống người bạn đi cùng tôi, vừa ăn xong ổ thứ nhất đã quay sang gọi thêm ổ thứ hai mà không cần đắn đo lâu.