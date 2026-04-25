Có thể gặp cả thành phố ở Lễ hội Bánh mì Việt Nam hôm nay, khách ngó lơ mọi gian hàng chỉ để chen chân mua một ổ Huynh Hoa

Tiếp nối thành công của các mùa trước, lễ hội năm nay mang đến một quy mô hoành tráng hơn hẳn với hơn 180 gian hàng được đầu tư bài bản và trang trí bắt mắt. Với chủ đề độc đáo mang tên “Ẩm thực Thế giới - Lan tỏa năm châu”, sự kiện không chỉ là nơi tôn vinh món ăn quốc hồn quốc túy mà còn là không gian khám phá sự giao thoa văn hóa thú vị giữa Việt Nam và Pháp qua những quầy bánh mì Pháp chuẩn vị, thơm nức mùi bơ tỏi.

Review Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 4.

Đập vào mắt du khách ngay khu vực trung tâm là một mô hình tháp siêu to khổng lồ được kỳ công lắp ghép từ vô số ổ bánh mì vàng rộm. Đây chắc chắn là góc check in đắt giá nhất sự kiện. Bên cạnh đó các nghệ nhân làm bánh năm nay thực sự khiến dân tình há hốc mồm với hàng loạt siêu phẩm bánh mì tạo hình động vật vô cùng sống động.

Ngay từ ngày đầu tiên đến hôm nay, dù chưa đến giờ khai mạc, biển người đã đổ bộ khiến không khí trở nên nhộn nhịp dưới cái nắng của Sài Gòn.

Từ những chú cua biển tôm hùm khổng lồ cho đến những ổ bánh mì được nặn vuốt thành hình hoa sen tinh xảo. Thậm chí có cả những ổ bánh mì mang màu sắc lạ lẫm như đen than tre hay xanh lá mướt mắt kẹp đầy ắp thịt thà rau thơm làm mồi nhử cực bén cho hội đam mê ẩm thực.

Khu vực cổng chào và các lối đi bên trong công viên ken đặc người. Phía bên ngoài các tuyến đường bao quanh kẹt cứng xe cộ nối đuôi nhau. Đến tận khi màn đêm buông xuống lượng người đi xe máy đổ về vui chơi vẫn ùn ùn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ban tổ chức còn cực kỳ tâm lý khi dựng lên những góc chụp ảnh mang đậm chất Sài Gòn xưa. Nổi bật nhất là bối cảnh Tiệm Cà Phê Góc Phố với mảng tường sơn vàng rực rỡ và những khung cửa gỗ màu xanh lá mộc mạc. Khách tham quan sau khi lượn lờ ăn uống chán chê chỉ cần tấp vào đây thả dáng là có ngay bộ ảnh mang về.

Giữa cái nóng hầm hập của Sài Gòn những quầy bánh mì kẹp kem mát lạnh nhanh chóng trở thành vị cứu tinh giải nhiệt hoàn hảo. Hình ảnh đôi bàn tay nâng niu ổ bánh mì kẹp trọn ba viên kem tròn xoe rưới thêm chút si rô và đậu phộng rang chắc chắn sẽ làm chao đảo cộng đồng mạng và gọi về ký ức tuổi thơ của rất nhiều thế hệ 8x 9x.

Tại khu vực trung tâm không khó để bắt gặp hình ảnh những vị khách ngoại quốc mồ hôi ướt đẫm áo nhưng tay vẫn ôm khư khư ổ bánh mì to bự nhai ngấu nghiến. Khi được hỏi cảm nhận của vị khách Peter đến từ nước Đức, anh chàng hào hứng chia sẻ rằng bản thân từng ăn bánh mì Việt Nam ở quê nhà nhưng hương vị ngập ngụa nhân tại chỗ lại là một trải nghiệm ẩm thực vươn tầm đẳng cấp khác. Thậm chí nam du khách còn tếu táo bảo rằng chắc ngày mai phải ra đây cắm trại từ sớm để ăn quét sạch thêm chục gian hàng nữa cho bõ công lặn lội sang tận Việt Nam vui chơi.

Dòng người kiên trì xếp hàng dài để chờ mua món bánh mì yêu thích. Trong đó dễ thấy có rất nhiều vị khách Tây cũng đến tham dự và hoà chung không khí với Lễ hội Bánh mì của Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những trải nghiệm ẩm thực thú vị, có một thực trạng tại lễ hội năm nay khiến chúng mình không khỏi suy ngẫm. Đó chính là sự quá tải khủng khiếp tại gian hàng của bánh mì Huynh Hoa. Dù thời tiết nắng nóng gay gắt, hàng dài người vẫn kiên trì nối đuôi nhau cả chục mét, chen chúc chỉ để mua bằng được một ổ bánh mì thương hiệu. Thậm chí, nhiều thực khách còn rỉ tai nhau phải ưu tiên mua Huynh Hoa trước khi đi tham quan các khu vực khác.

Điều này đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều ngay tại không gian lễ hội. Nhiều người cho rằng, việc hàng nghìn người đổ xô về một lễ hội quy mô lớn nhưng chỉ tập trung xếp hàng tại một thương hiệu quen thuộc là điều không hay. Nó vô tình làm mất đi ý nghĩa cốt lõi của một lễ hội văn hóa, nơi tôn vinh sự đa dạng và những giá trị lâu đời. Trong khi những thương hiệu lập kỷ lục Việt Nam đôi khi bị ngó lơ, thì đám đông lại mải mê chạy theo hiệu ứng đám đông. Tuy nhiên, cũng có người bênh vực rằng sự tò mò và nhu cầu trải nghiệm cái tên hot nhất là tâm lý dễ hiểu của du khách.

Nhiều người vây kín quầy hàng đứng chen chân san sát nhau kiên nhẫn chờ đợi dưới thời tiết oi nóng để cầm trên tay ổ bánh mì thương hiệu.

Thế nhưng, Lễ hội Bánh mì lần thứ 4 vẫn là một điểm đến đầy màu sắc. Nhưng có lẽ, trải nghiệm sẽ trọn vẹn hơn nếu mỗi thực khách chịu khó mở lòng với những gian hàng ít người hơn, để thực sự khám phá hết bản giao hưởng vị giác mà ban tổ chức đã dày công chuẩn bị, thay vì chỉ tốn hàng giờ đồng hồ đứng dưới nắng nóng để đợi chờ một cái tên duy nhất.

Không dừng lại ở đó, hành trình vị giác của du khách còn được kéo dài đến tận vùng sông nước khi xuất hiện các gian hàng bánh dân gian miền Tây đầy màu sắc, mang đến sự lựa chọn phong phú bên cạnh những ổ bánh mì quen thuộc. Đặc biệt, dấu ấn 15 năm kể từ khi hai từ “Bánh mì” chính thức được đưa vào Từ điển Oxford cũng được tái hiện đầy tự hào, đi kèm với màn công diễn đặc sắc của 50 món chay ăn kèm bánh mì được chế biến công phu bởi các đầu bếp chuyên nghiệp

Một số lưu ý nếu bạn muốn tham dự lễ hội Vì lượng khách đến rất đông nên nếu bạn đang có kế hoạch ghé thăm lễ hội, hãy lưu ý một số điều sau: - Nên sử dụng phương tiện công cộng hoặc xe công nghệ, vì bãi giữ xe gần khu vực tổ chức đang rất đông, có thể mất nhiều thời gian chờ đợi. - Trang bị mũ, nón hoặc ô (dù) nếu đi vào ban ngày vì thời tiết khá oi bức. - Giữ vệ sinh chung, có rất nhiều thùng rác được bố trí xung quanh các gian hàng, hãy bỏ rác đúng nơi quy định. - Một số thương hiệu đang phát miễn phí quạt cầm tay, hãy để ý và nhận nếu cần. - Bảo quản tư trang cẩn thận, vì sự kiện đông đúc có thể xảy ra tình trạng móc túi. - Nên chuẩn bị sẵn tiền mặt, để việc mua bán diễn ra nhanh chóng hơn. - Có rất nhiều gian hàng cho phép thử đồ ăn miễn phí hoặc có tặng quà cũng như các chương trình khuyến mại hấp dẫn, đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm. - Xem trước sơ đồ lễ hội để dễ dàng di chuyển và khám phá các gian hàng mình yêu thích.



