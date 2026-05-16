Nam nghệ sĩ là giám đốc nhớ về thời bao cấp và sự khan hiếm

Mới đây, chương trình Dấu ấn tình ca đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ Đình Toàn (giám đốc nghệ thuật sân khấu IDECAF) và ca sĩ Hồ Trung Dũng.



Đình Toàn

Tại chương trình, nghệ sĩ Đình Toàn chia sẻ: "Kỷ niệm tuổi thơ tôi gắn liền với không gian cà phê nhạc của gia đình, nơi những chiếc máy cassette và băng nhạc trở thành thế giới giải trí quen thuộc.

Những giai điệu của chị Cẩm Vân, Bảo Yến hay Ngọc Bích đã in sâu vào ký ức tôi, trở thành nền tảng nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc trong tôi.

Tôi thấy xu hướng "vintage" đang trở lại, gợi nhớ thời bao cấp với những quán cà phê, món đồ và âm nhạc mang màu sắc xưa cũ. Những ký ức như chờ nghe chương trình phát thanh cuối tuần, sưu tầm băng cassette, bưu thiếp hay hình ảnh nghệ sĩ trên bìa báo đã trở thành một phần không thể thiếu của một thế hệ trong đó có tôi.

Theo tôi, chính sự khan hiếm ngày trước lại khiến mỗi bài hát trở nên đáng giá và khó quên hơn bây giờ. Mọi thứ bây giờ đều nhanh chóng nên vùn vụt trôi qua, ít đọng lại".

Trong khi đó, ca sĩ Hồ Trung Dũng lại chia sẻ: "Tuổi thơ tôi gắn liền với những âm thanh quen thuộc như tiếng loa phát thanh, những buổi chiếu phim ở giáo xứ hay những đêm nghe băng cassette trong không gian gia đình. Với tôi, mỗi ký ức đều gắn với một cảm xúc rất riêng khiến những giai điệu xưa trở nên sâu sắc hơn theo thời gian.

Hồ Trung Dũng

Chính anh trai tôi là người đầu tiên nhận ra năng khiếu âm nhạc của tôi. Sinh ra trong một gia đình có mẹ yêu âm nhạc và anh trai chơi guitar, những cuốn sổ chép nhạc, những buổi nghe và chia sẻ âm nhạc đã trở thành nền tảng giúp tôi phát triển niềm đam mê.

Thời điểm trước đây, việc tiếp cận âm nhạc không dễ dàng như hiện tại, vì vậy mỗi bài hát đều được ghi nhớ rất lâu. Chính sự khan hiếm đó lại trở thành yếu tố giúp âm nhạc in đậm trong tâm trí người nghe.

Ở thời điểm hiện tại, khi xu hướng hoài cổ quay trở lại, tôi cũng lựa chọn phát hành album dưới dạng băng cassette như một cách lưu giữ ký ức, đồng thời tạo nên sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại".