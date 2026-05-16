Bát ramen vỉa hè 65.000 gây sốt Hồ Tây, khách ngồi bó gối chịu nóng vẫn xì xụp khen ngon

Khi ramen không còn là món “sang chảnh”

Với nhiều người Việt, ẩm thực Nhật Bản nói chung và ramen nói riêng thường gắn với hình ảnh những nhà hàng sang trọng, mức giá đắt đỏ và được xem như một “trải nghiệm” hơn là món ăn thường ngày. Vì thế, không nhiều người nghĩ rằng ramen lại có thể được bán theo kiểu vỉa hè, bình dân như các hàng quán ăn vặt quen thuộc. Càng ít ai hình dung ra cảm giác ngồi bên vỉa hè Hồ Tây, vừa ăn mì ramen nóng hổi vừa ngắm mặt hồ lộng gió.

Thế nhưng thời gian gần đây, dọc đường Trích Sài ven Hồ Tây (Hà Nội) xuất hiện khá nhiều quán ramen “đường phố”. Điểm chung của các quán này là không cần nhà hàng hay không gian cầu kỳ, chỉ với một sạp hàng nhỏ cùng khu bếp mở để thực khách có thể trực tiếp quan sát toàn bộ quá trình chế biến món ăn.



Giữa nhiều lựa chọn, chúng mình ghé thử ngẫu nhiên một quán có tên Yatai Ramen và khá bất ngờ khi đây lại là địa điểm đang được nhiều bạn trẻ nhắc đến trên TikTok. Quán bắt đầu mở từ khoảng 6 giờ tối, đúng lúc mặt trời lặn và Hồ Tây bắt đầu lên đèn.

“Yatai” trong tiếng Nhật có nghĩa là quầy đồ ăn lưu động, một hình thức bán đồ ăn bằng xe đẩy rất phổ biến tại Nhật Bản. Vì vậy, Yatai Ramen bên Hồ Tây không chỉ mang hơi thở đặc trưng của xứ sở mặt trời mọc giữa lòng Hà Nội mà còn tạo cảm giác khá gần gũi với văn hóa ẩm thực vỉa hè của người Việt.

Ngay từ lúc tới nơi, khách đã được nhân viên hướng dẫn để xe gọn gàng ngay trên vỉa hè. Không gian quán khá đơn giản với bàn sắt và ghế gấp bằng vải, được xếp xung quanh khu bếp mở. Mỗi quán chỉ có khoảng trên dưới chục bàn nhỏ, mỗi bàn từ 2-3 chỗ ngồi. Các bàn đặt khá sát nhau nên không có sự riêng tư hay yên tĩnh kiểu những nhà hàng Nhật thường thấy, nhưng cũng không quá ồn ào.

Ngồi ăn, thực khách có thể nghe tiếng gọi món hay những câu chuyện rôm rả từ bàn bên cạnh. Quán cũng không sử dụng quá nhiều đèn, chủ yếu là ánh sáng vàng từ những chiếc đèn lồng treo quanh quầy bếp, tạo nên không khí ấm áp giữa buổi tối ven hồ.

Bát ramen bình dân giá 65k có gì?

Khi khách đã ổn định chỗ ngồi, nhân viên sẽ đưa menu và tư vấn để dễ lựa chọn món. Hiện quán có 4 vị nước dùng chính gồm: Tan Tan Ramen với vị umami đậm từ nước hầm xương kết hợp sữa đậu nành và chút cay tê của ớt chưng Tứ Xuyên; Tonkotsu Ramen với nước hầm xương béo ngậy hòa cùng nước tương dashi; Miso Ramen kết hợp nước hầm xương và sốt đậu nành lên men miso, mang mùi thơm nồng đặc trưng cùng hậu vị ngọt nhẹ; và Shoyu Ramen với nước dùng thanh hơn, đậm hương nước tương đậu nành và ít dầu mỡ.

Các loại ramen tại đây đồng giá khoảng 65.000 đồng/bát - mức giá được xem là khá “mềm” so với mặt bằng chung, ngang một cốc trà sữa hay cà phê mà dân văn phòng thường uống mỗi chiều. Trước đây, quán từng bán với giá 59.000 đồng cho một bát cơ bản, nay tăng lên 65.000 đồng nhưng vẫn chỉ bằng khoảng một nửa so với mức 130.000 - 160.000 đồng tại nhiều nhà hàng Nhật cao cấp hơn, nhờ đó dễ tiếp cận với thực khách.

Ngoài tô mì cơ bản, khách có thể gọi thêm topping với mức giá bình dân: thêm mì 5.000 đồng, thêm trứng 8.000 đồng/quả, thịt và rong biển đều 10.000 đồng. Trong lần ghé thử này, chúng mình gọi một bát Tonkotsu Ramen và một bát Miso Ramen. Chỉ khoảng hơn 10 phút sau, đồ ăn đã được mang ra. Quán sử dụng đũa dùng một lần và bát nhựa thay vì bát sứ như ở các nhà hàng Nhật truyền thống.

Cảm nhận chung là định lượng mỗi bát không quá nhiều, khá vừa vặn với các bạn nữ, còn ai ăn khỏe có lẽ sẽ cần gọi thêm topping hoặc thêm mì. Phần nước dùng là điểm đáng khen: Tonkotsu có vị béo, ngậy rõ rệt, trong khi Miso đậm đà hơn nhưng đỡ ngấy. Topping gồm ngô ngọt, cải chíp, mì, thịt chashu, trứng lòng đào, mộc nhĩ và chả cá xoắn Naruto Maki ở mức vừa đủ, dễ ăn.

Topping gồm ngô ngọt, cải chíp, mì, thịt chashu, trứng lòng đào, mộc nhĩ và chả cá xoắn Naruto Maki ở mức vừa đủ, dễ ăn.

Sợi mì dai vừa phải, không bị cứng. Trứng lòng đào được luộc khéo nên vẫn giữ được độ dẻo, không bị chín quá. Thịt chashu làm từ nạc vai, được nấu cùng nước tương đậu nành suốt khoảng 4 tiếng để thấm vị ngọt. Phần nước tương này sau đó còn được tận dụng để làm nước dùng cho món Shoyu Ramen. Sau khi thịt ngấm vị, đầu bếp sẽ cắt lát rồi khò lửa nhẹ để tạo lớp cháy xém thơm đặc trưng. Nhờ vậy, phần thịt mềm, đậm vị và khá dậy mùi khi ăn.

Không chỉ là ăn ramen, mà còn là tận hưởng không khí

Điểm thú vị nhất có lẽ nằm ở trải nghiệm ngồi ăn ramen ngay trên vỉa hè Hồ Tây. Dù chỉ là một quán ramen vỉa hè, không khí ở đây lại khá nhộn nhịp và dễ chịu. Các nhóm bạn trẻ ngồi quây quần quanh những chiếc bàn nhỏ, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng lại đưa mắt ngắm dòng xe chạy qua. Cảm giác gió hồ thổi lồng lộng trong lúc thưởng thức bát mì tạo nên một trải nghiệm rất thư giãn và khác biệt - điều mà không phải nhà hàng Nhật sang trọng nào cũng mang lại được.

Những ngày gần đây, thời tiết Hà Nội khá oi nóng, ngồi ngoài trời đôi lúc vẫn cảm thấy hơi hầm và khó chịu. Thế nhưng quán vẫn đông khách, nhiều người vừa lau mồ hôi vừa cúi xuống xì xụp húp nước dùng nóng hổi rồi liên tục xuýt xoa khen ngon. Có lẽ chính cảm giác ngồi ngoài trời, ăn một bát mì đậm vị giữa không khí nhộn nhịp ven hồ lại khiến trải nghiệm này trở nên thú vị theo cách rất riêng.

Thỉnh thoảng lại có vài người dân quanh khu vực chạy xe máy tới mua mang về, khiến ramen bỗng trở nên gần gũi và đời thường hơn hẳn. Có cảm giác món ăn vốn được xem là “cao cấp” này giờ đây đã bình dân và dễ tiếp cận hơn rất nhiều với giới trẻ.

Tất nhiên, xét về chất lượng, một bát mì 65.000 đồng khó có thể so sánh với những tô ramen đắt tiền trong các nhà hàng chuyên biệt. Tuy vậy, mức giá dễ chịu cùng không gian mở thoáng đãng bên Hồ Tây lại là điểm khiến mô hình này trở nên hấp dẫn. Với những người từng nghĩ ramen là món ăn đắt đỏ và ngại bỏ ra vài trăm nghìn cho một bữa ăn Nhật, đây có thể là lựa chọn thú vị để thử trải nghiệm mà không cần quá “đau ví”.