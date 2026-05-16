Giải mã chiếc túi hổ của quý tử nhà Elon Musk: Hóa ra mang cả biểu tượng chiêu tài, gọi lộc, “cháy hàng” chỉ sau 1 đêm

Ngày 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trump tới Trung Quốc.

Đáng chú ý, CEO Tesla Elon Musk cũng xuất hiện cùng con trai X Æ A-Xii Musk (thường gọi là Lil X). Cậu bé nhanh chóng thu hút sự chú ý khi diện áo kiểu Trung Hoa cách tân và xách theo một chiếc túi đầu hổ đậm chất truyền thống.

Theo truyền thông Trung Quốc, chiếc túi mà Lil X sử dụng thuộc một thương hiệu địa phương tên “Yaxiaoqi Handmade” tại Quảng Tây. Đại diện thương hiệu cho biết sản phẩm đã “cháy hàng” chỉ sau một đêm kể từ khi hình ảnh của Lil X lan truyền trên mạng xã hội.

Nhà sáng lập thương hiệu cũng thông tin thêm, nhóm thiết kế sản phẩm này từng tới Cam Túc để tìm cảm hứng sáng tạo. Họ bị thu hút bởi các món đồ thủ công dân gian như mũ hổ đầu, giày hổ đầu trong văn hóa truyền thống Trung Quốc. Từ đó, họ phát triển thành mẫu túi mang phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ các chi tiết phi vật thể truyền thống.

Thiết kế chiếc túi sử dụng hình tượng đầu hổ cổ truyền, kết hợp nhiều chi tiết mang ý nghĩa may mắn. Phần lưỡi có hình con cóc tượng trưng cho tài lộc, còn họa tiết bướm thêu trên mũi mang hàm ý “phúc khí nhân đôi”.

Đặc biệt, toàn bộ sản phẩm đều được các nghệ nhân dân tộc thiểu số ở Quảng Tây khâu tay thủ công. Theo thương hiệu, để hoàn thiện một chiếc túi cần khoảng một tuần làm việc.

Đại diện hãng cho biết họ cũng bất ngờ khi thấy sản phẩm xuất hiện trên tay con trai Elon Musk. Hiện thương hiệu có cửa hàng tại khu vực chờ sân bay quốc tế Bắc Kinh, vì vậy nhiều khả năng đội ngũ của Musk đã mua chiếc túi tại đây.

Theo các sàn thương mại điện tử Trung Quốc, mẫu túi này có giá khoảng 398 NDT (khoảng 1,5 triệu đồng). Tính đến tối 14/5, sản phẩm đã bán hơn 500 chiếc và rơi vào tình trạng hết hàng, buộc xưởng phải tăng tốc sản xuất xuyên đêm.

Thương hiệu “Yaxiaoqi Handmade” là một nhãn hàng bản địa của Quảng Tây, nổi tiếng với việc kết hợp các yếu tố văn hóa truyền thống Trung Quốc như lân sư rồng, kinh kịch, hổ đầu… với các sản phẩm hiện đại như mũ bucket, balo, túi đeo chéo, phụ kiện và đồ gia dụng.

Hiện thương hiệu có hơn 300 nghệ nhân thêu chuyên nghiệp, với các xưởng trải dài tại nhiều địa phương ở Quảng Tây như Long Thắng, Linh Xuyên, Bình Lạc, Chiêu Bình và Ngô Châu.

Nguồn: HK01