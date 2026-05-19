Tổng tài nhà bầu Hiển gây sốt với khoảnh khắc "lau nhà" không giống ai, bảo sao có cơ bụng 8 múi, cơ bắp cuồn cuộn đi biển đón hè

Mới đây, "tổng tài" Đỗ Quang Vinh - thiếu gia cả nhà bầu Hiển gây chú ý khi đã chia sẻ một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc tập luyện vô cùng nghiêm túc tại phòng gym. Thay vì những bài tập tạ nặng nề quen thuộc, nam doanh nhân lại lựa chọn bài tập với con lăn cơ bụng - một trong những "vũ khí" hạng nặng giúp kiến tạo vòng eo săn chắc. Nhìn góc quay từ trên xuống, người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước tấm lưng rộng vững chãi, bờ vai săn chắc cùng cơ bắp cuồn cuộn ở bắp tay của vị thiếu gia nhà bầu Hiển.

Nam doanh nhân hài hước ví động tác đẩy con lăn lên xuống nhịp nhàng, mượt mà như đang... "lau nhà", nhưng bất cứ ai từng kinh qua bộ môn này đều hiểu nó đòi hỏi sức mạnh cốt lõi (core) khủng khiếp đến mức nào. Đi kèm với clip, Phó chủ tịch nhà bầu Hiển còn hóm hỉnh chia sẻ dòng trạng thái tự sự về việc nỗ lực tập luyện nhưng chỉ cần vài ba hôm "nhậu nhẹt" là công sức lại đổ sông đổ bể. Sự hài hước, gần gũi này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh nghiêm nghị, lịch lãm thường thấy của anh trong những bộ vest sang trọng tại các sự kiện tài chính lớn.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Nhiều người dí dỏm bình luận rằng, nếu "lau nhà" mà sớm có được cơ bụng 8 múi cuồn cuộn để chuẩn bị đi biển đón hè như Đỗ Quang Vinh thì ai cũng muốn thử. Rõ ràng, dù bận rộn với trăm công nghìn việc của một nhà lãnh đạo trẻ, Đỗ Quang Vinh vẫn luôn duy trì phong độ phong cách sống lành mạnh, chăm chút cho ngoại hình khiến hội chị em đổ rầm rầm còn cánh mày râu thì không khỏi ngưỡng mộ.