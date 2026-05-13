Thầy giáo diện vest bảnh bao đứng trên giảng đường, hoá ra là Tổng tài nghìn tỷ nhà bầu Hiển

"Thiếu gia" nhà Bầu Hiển gây sốt khi đứng lớp giảng dạy cho Nghiên cứu sinh.

Không chỉ được biết đến là một doanh nhân thành đạt trên thương trường, cậu cả nhà bầu Hiển - Đỗ Quang Vinh - mới đây đã khiến mạng xã hội xôn xao khi xuất hiện trong vai trò hoàn toàn mới: Thầy giáo đứng lớp tại một trường đại học danh tiếng.

Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB - Đỗ Quang Vinh đã chia sẻ những khoảnh khắc ấn tượng này đầy tự hào: "Một ngày làm thầy giáo của Nghiên cứu sinh". Ngay lập tức, hình ảnh này đã thu về lượng tương tác "khủng" nhờ vẻ ngoài lịch lãm và profile cực phẩm của người đứng lớp.

Xuất hiện tại giảng đường Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, thiếu gia Đỗ Quang Vinh chọn cho mình bộ suit chỉn chu, toát lên phong thái của một nhà điều hành trẻ nhưng vẫn rất gần gũi với sinh viên. Khác với vẻ nghiêm nghị thường thấy trong các cuộc họp hội đồng quản trị, "thầy giáo" Quang Vinh lại ghi điểm bằng nụ cười rạng rỡ và sự nhiệt huyết khi chia sẻ kiến thức.

Thiếu gia Đỗ Quang Vinh đứng trên giảng đường ĐH Kinh tế gây chú ý

Đỗ Quang Vinh check-in cùng các sinh viên đại học

Thiếu gia Đỗ Quang Vinh chia sẻ kiến thức về ngành tài chính - ngân hàng cho sinh viên đại học

Với chủ đề buổi giảng "Tín dụng Ngân hàng: Cho vay doanh nghiệp - Từ thẩm định đến quản trị khoản vay" vốn là những kiến thức chuyên sâu và "khó nhằn", nhưng với kinh nghiệm thực chiến dày dặn trên cương vị lãnh đạo cấp cao của một ngân hàng lớn, ông Đỗ Quang Vinh tự tin và chuyên nghiệp chia sẻ kiến thức cùng các sinh viên đại học.

Trước khi trở về tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, Đỗ Quang Vinh đã có nhiều năm tu nghiệp tại nước ngoài. Anh tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và Quản trị tại Anh, từng làm việc tại các tổ chức tài chính lớn ở nước ngoài để tích lũy kinh nghiệm.

Hiện tại, với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB, cậu cả nhà bầu Hiển được coi là thế hệ kế cận đầy tài năng của tập đoàn nghìn tỷ. Hình ảnh "thầy giáo" Đỗ Quang Vinh hôm nay lại càng làm đẹp thêm hồ sơ cá nhân của tổng tài nhà bầu Hiển.

