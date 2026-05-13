Tuấn Hưng ra vào bệnh viện mỗi ngày 1 lần

Sáng 13/5, Tuấn Hưng khiến nhiều khán giả lo lắng khi đăng tải bài viết dài chia sẻ về tình trạng sức khoẻ hiện tại trên trang cá nhân. Kèm theo đó là hình ảnh nam ca sĩ nằm trong bệnh viện với gương mặt mệt mỏi sau nhiều ngày liên tục làm việc và chạy show.

Theo chia sẻ từ Tuấn Hưng, thời gian gần đây anh liên tục gặp vấn đề về dạ dày, phải thường xuyên vào viện kiểm tra và truyền nước. Nam ca sĩ cho biết có giai đoạn gần như “mỗi ngày vào viện 1 lần” vì cơ thể xuống sức sau chuỗi lịch trình dày đặc.

Tình hình sức khoẻ đáng lo ngại của Tuấn Hưng

Nam ca sĩ kể lại từ ngày 23/4, trước khi tham gia show Vé Về Thanh Xuân , anh đã phải vào viện truyền giảm đau, truyền nước rồi siêu âm, chụp chiếu nhiều lần. Sau khi hoàn thành show diễn ngày 24/4, Tuấn Hưng tiếp tục đi thẳng vào bệnh viện để theo dõi sức khoẻ. Đến ngày 25, dù vẫn trong tình trạng không ổn định, anh vẫn quay hình và tham gia biểu diễn trước khi quay trở lại viện để chụp hình. Sau cùng, nguyên nhân được xác định là do stress kéo dài và thiếu ngủ nghiêm trọng.

"Thật ra thời gian qua mình thiếu ngủ và suy nghĩ nhiều, ngày nào cũng ít ngủ, nhiều khi cũng 5 giờ sáng dậy rồi làm việc cả ngày (gần như không nhậu luôn), cái đầu thì không suy nghĩ không được. Khoảnh 2 tuần nay thì tập ngủ sớm và đã ngủ đủ 8 tiếng rồi", Tuấn Hưng chia sẻ.

Bài đăng của Tuấn Hưng nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả để lại lời động viên, mong nam ca sĩ cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để đảm bảo sức khoẻ sau thời gian hoạt động nghệ thuật cường độ cao.

Hồi cuối tháng 7 năm ngoái, Tuấn Hưng nhập viện để thực hiện cuộc tiểu phẫu ở họng. Nam ca sĩ cho biết vùng họng bị sưng, đau rát, ảnh hưởng đến giọng hát khiến Tuấn Hưng buộc phải hủy show diễn vào tối 11/7. Sau khi phẫu thuật, Tuấn Hưng không nhận show quá sôi nổi. Thay vào đó, nam ca sĩ dành nhiều thời gian cùng gia đình thay phiên chăm sóc mẹ nằm viện. Thời điểm này, Tuấn Hưng cũng đã sụt 5 kg vì lo lắng, không có tâm trạng ăn uống.

Sau khi lo liệu hậu sự cho mẹ, Tuấn Hưng gần như tạm gác lại nhiều hoạt động nghệ thuật để dành thời gian ổn định tinh thần cũng như hồi phục sức khoẻ sau cuộc phẫu thuật cổ họng. Giai đoạn đó, nam ca sĩ xuất hiện khá kín tiếng, hạn chế nhận show và chủ yếu ở cạnh gia đình.

Phải đến vài tháng gần đây, Tuấn Hưng mới dần trở lại với guồng quay công việc. Nam ca sĩ tích cực tham gia các show diễn, concert lớn và xuất hiện năng nổ hơn trên mạng xã hội. Không chỉ quay lại với âm nhạc, Tuấn Hưng còn dành nhiều thời gian cho các hoạt động thể thao như pickleball - bộ môn anh theo đuổi khá chăm chỉ thời gian gần đây. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh luyện tập, thi đấu cùng bạn bè và đồng nghiệp như một cách cân bằng lại cuộc sống sau khoảng thời gian nhiều biến động.

Tuấn Hưng là một trong những cái tên đình đám của Vpop suốt hơn hai thập kỷ qua. Bước ra từ nhóm nhạc Quả Dưa Hấu vào cuối thập niên 90, anh nhanh chóng khẳng định dấu ấn cá nhân với chất giọng nam tính, phong cách biểu diễn cháy bỏng và loạt hit để đời như Tìm Lại Bầu Trời , Dĩ Vãng Cuộc Tình , Nắm Lấy Tay Anh ... Ở thời đỉnh cao, Tuấn Hưng là biểu tượng của hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ, phóng khoáng và có phần nổi loạn trong làng nhạc Việt.

Không chỉ ghi dấu ấn trên sân khấu, Tuấn Hưng còn thử sức với vai trò huấn luyện viên tại Giọng hát Việt và một số show truyền hình lớn, nơi anh thể hiện góc nhìn sắc sảo và tâm huyết với thế hệ nghệ sĩ trẻ. Bên cạnh sự nghiệp, nam ca sĩ cũng được ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn bên bà xã Hương Baby. Những năm gần đây, anh chọn sống chậm, ít tham gia gameshow, không chạy đua theo thị trường, chỉ biểu diễn trong những đêm nhạc riêng hoặc các sự kiện có chọn lọc. Tuấn Hưng tạo dấu ấn đặc biệt khi góp mặt trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

