Cáp treo lên nơi từng là đài quan sát của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Đã động thổ, lên núi chỉ mất 15 phút

Không chỉ rút ngắn quãng đường lên những điểm đến hiểm trở, cáp treo đôi khi còn mở ra một cách nhìn rất khác về vùng đất phía dưới. Ở Điện Biên, tuyến cáp treo vừa được động thổ dẫn lên đỉnh Pú Tó Cọ – nơi từng là đài quan sát của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Chiến dịch Điện Biên Phủ – được kỳ vọng tạo nên thay đổi như vậy.

Chiều 10/5, tại xã Mường Phăng, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ động thổ Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ. Công trình nằm trong không gian Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Theo Báo Nhân Dân, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2.076 tỷ đồng, thuộc địa bàn xã Mường Phăng và xã Pu Nhi. Điểm nhấn là tuyến cáp treo một dây dài hơn 5 km, công suất dự kiến khoảng 2.500 khách/giờ, kết nối khu ga đi gần di tích Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng với khu ga đến trên đỉnh Pú Tó Cọ.

Không chỉ là công trình vận chuyển khách lên núi, dự án được định hướng như một tổ hợp du lịch văn hóa – lịch sử. Theo VietnamNet, khu ga đi lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà sàn của đồng bào Thái, Mông; kết nối với chợ phiên truyền thống, tuyến phố đi bộ và các hạng mục dịch vụ. Khu ga đến được quy hoạch bám theo địa hình tự nhiên, hài hòa với cảnh quan núi rừng Mường Phăng.

Đường lên nơi từng là đài quan sát lịch sử chỉ còn khoảng 15 phút

Pú Tó Cọ là một trong những địa danh đặc biệt của Mường Phăng. Nằm ở độ cao gần 1.700 m, nơi đây từng là vị trí quan sát quan trọng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Báo Nhân Dân dẫn lời Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng nhấn mạnh, chính tại đỉnh Pú Tó Cọ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã quan sát, chỉ huy chiến dịch.

Hiện nay, Pú Tó Cọ vẫn là điểm đến không dễ chinh phục. Theo Thanh Niên, để lên được đỉnh núi này, du khách phải trekking gần 9 km đường rừng, mất khoảng 3-4 giờ qua địa hình dốc và rừng núi hiểm trở. Hành trình này phù hợp hơn với người có sức khỏe tốt, có kinh nghiệm đi rừng và nên có người dẫn đường.

Nơi này từng là nơi đặt đài quan sát trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Vì vậy, thông tin tuyến cáp treo sau khi đi vào hoạt động có thể rút ngắn thời gian di chuyển lên Pú Tó Cọ xuống còn khoảng 15 phút đang nhận được nhiều chú ý. Từ một điểm đến vốn “kén khách”, khu vực này trong tương lai có thể trở nên dễ tiếp cận hơn với người cao tuổi, cựu chiến binh, gia đình có trẻ nhỏ hoặc du khách muốn tìm hiểu lịch sử nhưng không đủ điều kiện trekking nhiều giờ.

Sự thay đổi này cũng mở ra một cách trải nghiệm khác với du lịch lịch sử Điện Biên. Từ trên cao, du khách có thể quan sát không gian Mường Phăng, hình dung rõ hơn địa thế núi rừng, lòng chảo Điện Biên và vị trí chiến lược của những điểm từng gắn với chiến dịch năm xưa.

Đến Mường Phăng, du khách có thể kết hợp những trải nghiệm nào?

Ngay cả khi chưa thể lên Pú Tó Cọ bằng cáp treo, khu vực Mường Phăng và lân cận vẫn là hành trình đáng chú ý với du khách yêu lịch sử, thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Điểm dừng quan trọng nhất là Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng. Theo VOV, xã Mường Phăng là nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Tổng tham mưu đưa ra nhiều quyết định quan trọng trong chiến dịch. Khu di tích hiện còn các hạng mục như lán ở, nơi làm việc, đường hầm, nhà hội trường, bếp Hoàng Cầm.

Trên cung đường khám phá Mường Phăng, du khách có thể ghé hồ Pá Khoang. Khu du lịch hồ Pá Khoang có cảnh quan mặt nước, rừng và khí hậu phù hợp cho hoạt động nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái. Đây là điểm dừng thích hợp để nghỉ chân, ngắm cảnh trên đường vào khu di tích.

Một gợi ý khác là bản Che Căn, bản văn hóa Thái cổ thuộc xã Mường Phăng. Theo VietnamPlus, Che Căn cách TP Điện Biên Phủ hơn 30 km, còn bảo tồn nhiều giá trị văn hóa, tín ngưỡng và đời sống truyền thống của người Thái. Du khách có thể tìm hiểu nhà sàn, ẩm thực, phong tục bản địa, giúp hành trình về Mường Phăng có thêm màu sắc văn hóa vùng cao.

Sau khi rời Mường Phăng, du khách có thể trở lại trung tâm TP Điện Biên Phủ để tham quan Đồi A1, Hầm Đờ Cát, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ và Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, hoàn chỉnh hành trình tìm hiểu vùng đất gắn với chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

