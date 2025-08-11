Sao nữ có profile cực xịn: Ông nội từng trực chiến cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gia đình có 3 người là Đại tá

Từ hình tượng hot girl Hà thành bước ra ánh đèn showbiz, Chi Pu đã khẳng định vị thế của mình như một nghệ sĩ giải trí đa năng hàng đầu. Trong 3 năm trở lại đây, cô liên tục tạo dấu ấn với loạt hoạt động nổi bật: ghi dấu ấn tại sân chơi âm nhạc Trung Quốc, góp mặt ở các sự kiện quốc tế, ra mắt những sản phẩm âm nhạc triệu view và duy trì sức hút trên mạng xã hội lẫn truyền thông.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng, phong cách thời trang biến hóa và tư duy làm nghề chuyên nghiệp đã giúp Chi Pu trở thành gương mặt hiếm hoi của Vbiz vừa giữ được độ hot, vừa mở rộng tầm ảnh hưởng ra ngoài showbiz Việt. Bên cạnh sự nghiệp ngày càng thăng hoa, ít ai biết rằng phía sau Chi Pu là một gia thế khiến nhiều người nể phục.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật thăng hoa thì Chi Pu còn khiến nhiều người trầm trồ vì gia thế đặc biệt

Chi Pu lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống quân ngũ, nơi từ ông bà, bố mẹ cho đến nhiều họ hàng đều từng khoác lên mình bộ quân phục. Được biết, ông nội, bố và bác ruột của Chi Pu đều mang quân hàm Đại tá. Đặc biệt, ông nội nữ ca sĩ còn được trao tặng nhiều huân chương cao quý, ghi dấu những đóng góp to lớn cho đất nước.

Hồi dịp 30/4 vừa qua, Chi Pu cho biết được bố gửi cho hình ảnh ông nội từng trực chiến tại Sở chỉ huy cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thời khắc lịch sử vào sáng 30/4/1975. Cô đăng tải hình ảnh và viết trên trang cá nhân: "Mấy hôm trước khi Chi chia sẻ về gia đình - nơi có nhiều người từng khoác áo lính, cả nhà Chi đã có dịp cùng nhau nhìn lại, xúc động và tự hào lắm lắm mọi người ạ. Hôm nay, bố lại gửi cho Chi thêm tư liệu quý giá. Trong ảnh là ông nội, từng trực chiến tại Sở chỉ huy cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào sáng 30/4/1975, trong khoảnh khắc nhận được điện mật báo tin chiến thắng lúc 10 giờ".

Chi Pu xúc động chia sẻ thêm: "Thời khắc lịch sử này không chỉ là một phần ký ức của dân tộc, mà còn là kỷ niệm thiêng liêng với riêng gia đình mình. Chi xin chia sẻ lại với tất cả sự biết ơn và tôn kính ạ".

Ông nội, bố và bác ruột của Chi Pu đều mang quân hàm Đại tá

Chi Pu chia sẻ kỷ niệm quý giá ông nội từng trực chiến cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày 30/4/1975

Chi Pu rất tự hào vì gia đình giàu truyền thống Cách mạng của mình, trong ảnh là ông nội và bà nội của cô

Ảnh lúc nhỏ và hiện tại của bố Chi Pu

Được sinh ra trong gia đình có truyền thống Cách mạng, Chi Pu từ nhỏ đã được giáo dục trong môi trường kỷ luật, nề nếp và giàu lòng yêu nước. Những câu chuyện về tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường của thế hệ đi trước trở thành bài học đầu đời, giúp cô rèn tính tự lập, kiên trì và luôn nỗ lực hết mình trong mọi việc. Chính nền tảng ấy đã hun đúc cho Chi Pu bản lĩnh vững vàng, dám bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi đam mê nghệ thuật và không ngừng thử thách giới hạn của bản thân.

Vừa qua, Chi Pu còn gây chú ý khi tham gia Sao Nhập Ngũ, chương trình truyền hình thực tế khai thác đời sống, rèn luyện trong môi trường quân đội. Với nền tảng xuất thân từ gia đình giàu truyền thống quân nhân, nữ ca sĩ nhanh chóng thích nghi với kỷ luật và cường độ tập luyện khắt khe. Từ những thử thách thể lực, kỹ năng sinh tồn cho đến các bài huấn luyện chiến thuật, Chi Pu luôn giữ tinh thần quyết tâm và hoàn thành nhiệm vụ đến cùng.

Chi Pu tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ mùa đặc biệt

Chi Pu lần đầu được công chúng biết đến khi lọt Top 20 Miss Teen Vietnam 2009, từ đó chính thức bước chân vào làng giải trí. Khởi đầu với vai trò người mẫu ảnh rồi lấn sân sang diễn xuất, cô nhanh chóng ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm như 5S Online, Giọt Nước Rơi, Thần Tượng, Cô Gái Trên Tầng Thượng, Hương Ga, Chị Chị Em Em, Mười: Lời Nguyền Trở Lại, Người Mặt Trời…

Không chỉ dừng lại ở điện ảnh, Chi Pu còn tạo sự chú ý khi chuyển hướng sang âm nhạc. Trong hành trình ca hát, cô liên tục ra mắt nhiều sản phẩm, khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ đa năng. Đặc biệt, tên tuổi Chi Pu bùng nổ ở thị trường quốc tế khi tham gia chương trình đình đám Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng năm 2023, giúp cô mở rộng sức ảnh hưởng và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả châu Á.