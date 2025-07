Sao nữ hạng A không ai làm lại: Cứ ra nhạc là bất bại, cát xê hàng tỷ đồng vượt mặt cả "quốc bảo nhan sắc"

Ra mắt từ khi chỉ mới 15 tuổi, sau hơn 1 thập kỷ, IU đang ở vị trí “ngôi sao hạng A’ của nền giải trí công nghiệp Hàn Quốc mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng mong muốn có được. Từ âm nhạc cho đến khi chạm ngõ điện ảnh, nữ nghệ sĩ sinh năm 1993 từng bước gặt hái thành công và trở thành thần tượng sở hữu lượng người hâm mộ “khủng” khắp toàn cầu. Mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến công chúng ngưỡng mộ bởi hình ảnh nghệ sĩ đa tài. Dù vẫn được nhiều người ưu ái gọi với danh xưng “em gái quốc dân” nhưng không thể phủ nhận cô đã trở thành một trong những biểu tượng nghệ thuật toàn năng của xứ xở kim chi.

Là “quái vật nhạc số” đa tài, cứ ra nhạc là “perfect all kill”

Khởi đầu sự nghiệp từ năm 15 tuổi với ca khúc Lost Child trong E.P Lost and Found. Dù được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc trao giải “Tân binh của tháng” nhưng sự thất bại về mặt doanh thu khiến IU từng suýt từ bỏ con đường âm nhạc. Thế nhưng, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, IU dần khẳng định được tài năng khi kiên trì xuất hiện trong các chương trình truyền hình, góp giọng trong nhiều bản OST nổi tiếng và hợp tác với các nghệ sĩ lớn. Từng bước một, cái tên IU bắt đầu được công chúng ghi nhớ.

Cột mốc mang tính bùng nổ phải kể đến năm 2010 khi IU phát hành bản hit Good Day. Giai điệu bắt tai, phần điệp khúc với ba nốt cao huyền thoại đã gây sốt khắp Hàn Quốc, đưa IU vươn lên vị trí hàng đầu trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Thành công của Good Day giúp cô nàng ẵm trọn loạt cúp tại các chương trình âm nhạc như Inkigayo, Music Bank, M! Countdown và còn được Billboard vinh danh là “ca khúc Kpop hay nhất thập niên 2010”. Từ đây, người hâm mộ ưu ái trao danh xưng “em gái quốc dân” cho IU, đại diện cho hình ảnh trong sáng, đáng yêu và tài năng.

Good Day - IU

3 nốt cao trong Good Day của IU đã đưa cô trở thành “em gái quốc dân”

Tiếp nối thành công này, IU không ngừng thử sức với những thể loại âm nhạc mới và đặc biệt là tham gia trực tiếp vào quá trình sáng tác, sản xuất. Từ You & I, The Red Shoes, Twenty-Three, Palette cho đến Lilac hay Love Wins All, mỗi sản phẩm đều là một phần trong hành trình trưởng thành của IU.

Đặc biệt, ca khúc Palette kết hợp cùng G-Dragon ra mắt vào năm 2017 đã đánh dấu một bước ngoặt lớn khi toàn bộ album đều do cô chấp bút, thể hiện góc nhìn tinh tế và chiều sâu nội tâm của một người nghệ sĩ ở độ tuổi trưởng thành. Dẫu vậy vào năm 2022, IU tuyên bố sẽ ngừng hát hai bản hit Palette và Good Day khiến người hâm mộ không khỏi sốc.

Không phải ai cũng đủ sức giữ vững phong độ trong một thị trường khắc nghiệt như Kpop, nhưng IU đã làm được và còn làm tốt hơn mong đợi. Cô hiện là nghệ sĩ nữ có nhiều ca khúc đạt Perfect All-Kill (PAK) nhất lịch sử Kpop với tổng cộng 21 bài hát solo từng chạm đến vị trí cao nhất trên tất cả các bảng xếp hạng nhạc số trong cùng một thời điểm. Thậm chí, cô còn là nghệ sĩ duy nhất duy trì được chuỗi PAK xuyên suốt trong 10 năm liên tiếp - điều mà ngay cả những tên tuổi đình đám cũng phải ngưỡng mộ.

Sự trở lại với mini album The Winning vào đầu năm 2024 một lần nữa chứng minh sức mạnh đáng nể của IU trên đường đua nhạc số. Ca khúc chủ đề Love Wins All đã càn quét Melon Top 100 chỉ sau một giờ phát hành, duy trì vị trí số 1 suốt 4 tuần và lập kỷ lục 339 lần đạt Perfect All-Kill trên iChart - một thành tích khiến bất kỳ nghệ sĩ Kpop nào cũng phải dè chừng. Không quá lời khi nói rằng, mỗi lần IU “thả xích” sản phẩm mới là một lần làng nhạc Hàn phải rung chuyển. Với khả năng sáng tác, biểu diễn và dẫn dắt xu hướng, IU chính là “nữ hoàng nhạc số” đích thực của Kpop và là một “quái vật nhạc số” mà mọi đối thủ đều phải dè chừng mỗi lần cô xuất hiện.

IU có đến 21 ca khúc đạt Perfect All Kill trơng sự nghiệp

Không chỉ “phủ sóng” bảng xếp hạng nhạc số, IU còn chứng minh đẳng cấp của một ngôi sao quốc dân thông qua những sân khấu concert đỉnh cao. Từ buổi biểu diễn đầu tiên vào năm 2012 với quy mô khiêm tốn khoảng 4.000 khán giả đến năm 2024, nữ ca sĩ đã có cú nhảy vọt ấn tượng với tour diễn HEREH World Tour Encore Concert: The Winning quy tụ hơn 100.000 khán tham dự chỉ trong vài đêm diễn.

Đáng nói hơn, IU chính thức ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành nữ nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn tại sân vận động Jamsil Olympic Stadium - thánh địa biểu diễn chỉ dành cho những cái tên “top of top”. Hai đêm diễn tại đây đã thu hút hơn 85.000 khán giả, tạo nên một “biển lightstick” rực sáng giữa lòng Seoul. Không dừng lại ở đó, cô tiếp tục chinh phục Seoul World Cup Stadium với sức chứa hơn 66.000 chỗ ngồi, một cột mốc mà rất ít nghệ sĩ nữ Kpop từng chạm tới.

IU cũng là người tiên phong trong việc thử nghiệm mô hình sân khấu 360 độ - hình thức biểu diễn “khó nhằn” nhưng mang lại trải nghiệm thị giác mãn nhãn cho khán giả ở mọi góc nhìn. Việc một nữ nghệ sĩ solo “cân trọn” những sân khấu vốn dành cho boygroup top đầu chứng minh cho độ nổi tiếng và vị thế không thể thay thế của IU trên bản đồ Kpop.

IU chính thức ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành nữ nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn tại sân vận động Jamsil Olympic Stadium

Thành công vang dội ở lĩnh vực diễn xuất, cát xê vượt cả “quốc bảo nhan sắc” Song Hye Kyo”

Từ một idol từng bị gán mác “bình hoa di động” khi lần đầu bén duyên với điện ảnh, IU nay đã trở thành một trong những nữ diễn viên thực lực được săn đón hàng đầu tại Hàn Quốc. Bắt đầu với nhân vật Kim Pil Sook trong Dream High (2011), vai diễn trong phim có thể không khiến IU “nở rộ” ngay lập tức nhưng lại chính là điểm xuất phát cho hành trình mở ra sự nghiệp chạm ngõ nghệ thuật thứ 7 đầy thành công.

Kể từ đó, IU không ngừng thử sức với nhiều hình tượng khác biệt, từ Hotel Del Luna ma mị, My Mister u uất, Moon Lovers bi thương, đến Persona đầy thử nghiệm hay When Life Gives You Tangerines (2024) đầy cảm xúc bên Park Bo Gum.

IU thành công với rất nhiều vai diễn khác nhau trong sự nghiệp

Cô nàng gây ấn tượng mạnh với vai diễn trong phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt cùng Park Bo Gum

Vào năm 2023, IU còn khiến mạng xã hội chao đảo khi xuất hiện trong bảng cát-xê diễn viên với con số “gây sốc”. Theo một nguồn tin độc quyền từ OSEN, cát-xê của IU trong dự án I Was Fooled do Netflix sản xuất đã tăng vọt lên 500 triệu KRW/tập (khoảng gần 8,9 tỷ VND) - vượt xa mức trung bình của các nữ diễn viên hàng đầu như “quốc bảo nhan sắc” Song Hye Kyo hay Jun Ji Hyun trước đó (dao động khoảng 200 triệu KRW/tập). Dù sau đó công ty quản lý đã phủ nhận con số cụ thể này, nhưng không thể phủ nhận rằng giá trị thương mại và độ ảnh hưởng của IU hiện tại hoàn toàn đủ sức “cân” một bom tấn truyền hình.

IU được cho là nữ diễn viên có mức cát xê cao nhất Hàn Quốc, vược cả “quốc bảo nhan sắc” Song Hye Kyo

Chuyện tình ngọt ngào với “diễn viên nam đẹp nhất Hàn Quốc” Lee Jong Suk

Nếu sự nghiệp của IU là một hành trình thăng hoa đáng ngưỡng mộ thì chuyện tình cảm của cô với Lee Jong Suk cũng khiến công chúng không khỏi “lụi tim” vì quá ngọt ngào và chân thành. Cuối năm 2022, Dispatch gây bùng nổ mạng xã hội khi tung loạt ảnh hẹn hò của cặp đôi quyền lực, khẳng định IU và Lee Jong Suk (người đứng đầu BXH Diễn viên nam đẹp nhất Hàn Quốc mọi thời) đã âm thầm bên nhau suốt thời gian dài. Ngay sau đó, cả hai nghệ sĩ đều lên tiếng xác nhận mối quan hệ, khiến fan vỡ òa vì cuối cùng “em gái quốc dân” cũng đã tìm được bến đỗ của mình.

IU có chuyện tình đẹp với nam thần Lee Jong Suk

Lee Jong Suk đến ủng hộ concert của bạn gái IU

Tuy nhiên sau 3 năm năm hẹn hò, vào tháng 2/2025, trang tin QQ đưa tin MXH Weibo dậy sóng với nghi vấn IU và Lee Jong Suk đã chia tay. Nghi vấn này rộ lên khi dân tình xứ Trung soi được gần đây IU thường xuyên đeo nhẫn ở ngón trỏ, thay vì ngón áp út. Tại Hàn Quốc, đeo nhẫn ở ngón trỏ mang ý nghĩa của sự độc thân. Chính vì vậy, nhiều người nghi ngờ mối quan hệ tình cảm của IU và Lee Jong Suk đã kết thúc. Dẫu vậy, TinNa Lee, một người được cho là chứng kiến nhiều khoảnh khắc đời thường của cặp sao cho biết cả hai thường xuyên nhắn tin động viên nhau giữa lịch trình bận rộn: “Họ luôn tôn trọng không gian riêng của nhau nhưng cũng không ngại thể hiện sự quan tâm, yêu thương khi có thể".