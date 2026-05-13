CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân, gần 1.800 tài xế bị xử lý cùng một lỗi vi phạm

Ngày 11/5, thực hiện theo lệnh của Cục trưởng Cục CSGT, lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân xử lý 2 chuyên đề: Xe kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách vi phạm trật tự an toàn giao thông và vi phạm nồng độ cồn.

Đối với xe khách: Lực lượng chức năng kiểm soát hơn 4.400 phương tiện, xử lý 352 trường hợp vi phạm chủ yếu là dừng, đỗ sai quy định và chở hàng trong khoang hành khách.

Đối với xe tải, xe đầu kéo: Kiểm soát gần 6.700 phương tiện, xử lý 957 trường hợp và 42 chủ phương tiện.

Các lỗi chủ yếu bao gồm:

Vi phạm tốc độ: 201 trường hợp

Dừng, đỗ sai quy định: 237 trường hợp

Chở hàng quá tải: 49 trường hợp

Chuyển hướng không tín hiệu: 29 trường hợp

Đối với chuyên đề nồng độ cồn: Lực lượng CSGT đã tiến hành kiểm tra hơn 29.000 phương tiện, phát hiện 1.794 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Tạm giữ 1.794 phương tiện

Đáng chú ý, trong thời gian phát lệnh vẫn xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải và nồng độ cồn gây chết người.