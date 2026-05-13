Học người Nhật cách chống nắng từ đầu đến chân: Thế này bảo sao làn da của họ luôn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều

Phụ nữ Nhật nổi tiếng là những người trẻ lâu hơn so với người cùng độ tuổi. Điều này không chỉ đúng với phụ nữ trong khu vực châu Á nói riêng mà còn với các nước khác trên thế giới nói chung. Đó là kết quả của lối sống lành mạnh từ ăn uống đến chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, người Nhật còn có kiểu chống nắng rất đáng học hỏi: Không đợi da sạm mới bắt đầu bảo vệ, mà xem chống nắng như một bước chăm sóc da mỗi ngày, giống như đánh răng hay uống nước. Có lẽ vì vậy mà dù ở tuổi 40, 50, nhiều người vẫn giữ được làn da sáng mịn, ít nếp nhăn và đều màu đáng ngưỡng mộ.

Dưới đây là những bí quyết chống nắng kiểu Nhật đang được nhiều chị em học theo để da vừa khỏe vừa chậm lão hóa hơn từng ngày.

1. Bôi kem chống nắng đều đặn ngay cả vào những ngày mưa hay râm mát

Nhiều người chỉ dùng kem chống nắng khi đi biển hoặc trời nắng gắt, nhưng phụ nữ Nhật lại có thói quen bôi mỗi ngày, kể cả lúc trời nhiều mây hay ngồi trong văn phòng.

Lý do là tia UV vẫn tồn tại ngay cả khi không thấy nắng rõ rệt. Chính tia UVA âm thầm này là "thủ phạm" khiến da nhanh xuất hiện đốm nâu, chảy xệ và nếp nhăn.

Điểm đặc biệt ở phụ nữ Nhật là họ không bôi chống nắng theo kiểu "cho có". Họ chú ý dùng đủ lượng để lớp bảo vệ phát huy hiệu quả tối đa. Nếu bôi quá ít, khả năng chống nắng cũng giảm đi đáng kể.

Nhiều bác sĩ da liễu còn ví việc bôi thiếu kem chống nắng giống như "mặc áo mưa nhưng để hở vai", da vẫn bị tia UV tấn công từng ngày mà không nhận ra.

2. Không phụ thuộc vào mỗi lớp kem chống nắng để chống già

Đây là thói quen rất hay của phụ nữ Nhật: Chống nắng theo kiểu "nhiều lớp bảo vệ".

Ngoài kem chống nắng, họ còn dùng thêm cushion, phấn phủ hay xịt chống nắng có SPF để tăng khả năng che chắn cho da.

Với họ, chống nắng không phải một bước riêng lẻ mà là cả một "hệ thống bảo vệ" giúp da hạn chế tiếp xúc trực tiếp với tia UV càng nhiều càng tốt.

Đặc biệt vào mùa hè, phụ nữ Nhật rất chăm dặm lại chống nắng trong ngày. Đây cũng là lý do làn da của họ thường giữ được độ sáng và ít bị xỉn màu dù thường xuyên di chuyển ngoài trời.

3. Luôn mang theo đồ che chắn khi ra ngoài

Ở Nhật, hình ảnh phụ nữ mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, đội mũ rộng vành hay dùng ô khi đi dưới nắng là chuyện rất quen thuộc.

Nhiều người nghĩ làm vậy hơi "kỹ tính", nhưng thực tế đây lại là cách giúp giảm đáng kể lượng tia UV tác động lên da.

Kem chống nắng dù tốt đến đâu cũng khó bảo vệ da 100%, nhất là khi đổ mồ hôi nhiều hoặc hoạt động ngoài trời liên tục. Vì thế, việc kết hợp thêm áo khoác chống UV, kính râm hay khẩu trang sẽ giúp da đỡ bị tổn thương hơn rất nhiều.

Đây cũng là một trong những lý do khiến phụ nữ Nhật thường có làn da trắng sáng và ít nám hơn theo thời gian.

4. Ưu tiên thực phẩm giúp da chống oxy hóa từ bên trong

Nhiều phụ nữ Nhật rất thích các loại trà xanh, rau củ giàu vitamin C hay thực phẩm chứa chất chống oxy hóa. Một số người còn dùng thêm viên uống hỗ trợ chống nắng như một cách chăm sóc da từ bên trong.

Dĩ nhiên, viên uống không thể thay thế kem chống nắng, nhưng các chất chống oxy hóa có thể góp phần hỗ trợ da chống lại tác động của gốc tự do do ánh nắng gây ra.

Ngoài ra, trà xanh cũng là "người bạn thân" của làn da Nhật Bản. Trong trà xanh chứa catechin và flavonoid, những hoạt chất có khả năng hỗ trợ làm dịu da và chống oxy hóa khá tốt.

Có lẽ vì vậy mà nhiều phụ nữ Nhật duy trì thói quen uống trà xanh mỗi ngày như một phần của lối sống giữ gìn tuổi xuân.

5. Chú trọng chăm phục hồi da, nhả nắng cho da sau khi đi nắng

Nhiều người chỉ lo chống nắng trước khi ra ngoài mà quên mất bước làm dịu da sau đó. Trong khi với phụ nữ Nhật, đây lại là bước rất quan trọng.

Sau khi đi nắng về, họ thường ưu tiên làm sạch dịu nhẹ, cấp ẩm và làm mát da để hạn chế tình trạng mất nước hay kích ứng. Một số người còn dùng nước trà xanh hoặc lotion mask để giúp da "hạ nhiệt" nhanh hơn.

Bởi khi da bị nóng rát kéo dài, collagen cũng dễ bị ảnh hưởng, khiến da nhanh xỉn màu và lão hóa hơn.

Thực tế, chống nắng không chỉ để da trắng hơn, mà còn là cách giữ cho làn da khỏe lâu, chậm nhăn và ít bị xuống cấp theo tuổi tác. Phụ nữ Nhật không chăm da theo kiểu cầu kỳ quá mức, nhưng họ rất kiên trì với những thói quen nhỏ mỗi ngày. Và chính điều đó mới là bí quyết giúp làn da giữ được vẻ căng mịn suốt nhiều năm.

(Ảnh minh họa: Internet)