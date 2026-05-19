Thần tài đến: Tổng tài Nvidia Jensen Huang khiến món trà đào Mixue "cháy hàng"

Ngày 15/5/2026, Jensen Huang, CEO Nvidia, người đàn ông vừa ngồi cùng bàn với Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc, kết thúc ngày làm việc bằng cách một mình đi dạo phố cổ Nam La Cổ Hạng ở Bắc Kinh, mặc chiếc áo khoác da đen đặc trưng dù nhiệt độ ngoài trời 30 độ C.

Ông đứng ăn mì zhajiangmian (mì trộn tương đậu đen) tại quán Phương Chuyện Trường, thử đậu xị (douzhi, đồ uống đậu nành lên men truyền thống Bắc Kinh với vị chua nồng đặc trưng), nhăn mặt hỏi "đây là món gì vậy?", rồi ghé vào một cửa hàng Mixue gần đó và mua một ly trà ô long đào giá 8 nhân dân tệ, tức khoảng 30.000 đồng.

Đó là toàn bộ những gì ông làm. Ông không hề biết mình vừa tạo ra một trong những khoảnh khắc marketing viral nhất Trung Quốc năm 2026.

Mixue Trung Quốc nhận ra và kịp thời phản ứng trong vòng vài tiếng

Mixue Bingcheng không phải thương hiệu xa lạ. Đây là chuỗi đồ uống bình dân lớn nhất Trung Quốc với hơn 45.000 cửa hàng toàn cầu, nổi tiếng với mức giá từ 6 đến 8 nhân dân tệ mỗi cốc và chiến lược mở rộng thần tốc sang Đông Nam Á bao gồm Việt Nam.

Nhưng trưa ngày 15/5, Mixue đối mặt với một tình huống chưa từng có trong lịch sử thương hiệu: CEO của công ty chip giá trị nhất thế giới đang cầm ly trà của họ và đứng giữa phố cổ Bắc Kinh trong khi hàng chục máy quay vây quanh.

Phản ứng của Mixue nhanh hơn bất kỳ agency quảng cáo nào có thể làm được. Trên Weibo chính thức, họ đăng ngay một hình ảnh đặt ly trà ô long đào cạnh chiếc áo khoác da đen đặc trưng của Huang và một card đồ hoạ Nvidia. Không cần caption dài dòng. Hình ảnh nói hết.

Ứng dụng đặt hàng của Mixue được cập nhật thêm một mục mới ngay đầu thực đơn: "Món yêu thích của sếp." Trong mục đó chỉ có một sản phẩm duy nhất là trà ô long đào, giá từ 7 tệ mỗi cốc.

Doanh số tăng 140% chỉ sau một đêm

Kết quả không cần chờ lâu.

Theo truyền thông Trung Quốc, doanh số trà ô long đào của Mixue tăng gần 140% so với ngày hôm trước và hơn 90% so với cùng kỳ tuần trước. Riêng cửa hàng tại Nam La Cổ Hạng nơi Huang ghé thăm, doanh số loại đồ uống này tăng hơn 90%. Nhân viên tại nhiều cửa hàng Mixue ở các quận khác của Bắc Kinh cũng xác nhận lượng khách hỏi mua trà ô long đào tăng rõ rệt trong hai ngày liên tiếp.

Chi phí marketing của Mixue cho chiến dịch này: 0 đồng. Tất cả những gì họ làm là phản ứng đúng lúc với một khoảnh khắc thật sự xảy ra.

Quán mì Michelin đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này

Mixue không phải thương hiệu duy nhất hưởng lợi.

Quán mì Phương Chuyện Trường, số 69, từng đạt giải Michelin Bib Gourmand (hạng mục dành cho quán ăn ngon giá phải chăng), tung ngay "combo check-in Jensen Huang" trên Douyin. Sản phẩm "mì tương đậu thịt heo đen của Jensen Huang" vượt 100.000 đơn đặt hàng chỉ trong vài ngày. Trên các nền tảng đánh giá nhà hàng Trung Quốc, nhiều khách bình luận họ đến đặc biệt để thử đúng món Huang từng gọi và nhận xét "thực sự khá ngon."

Một chi tiết đáng chú ý: quán mì này vốn đã có giải Michelin. Nhưng video Jensen Huang đứng ăn mì đã kéo lượng đặt bàn và đơn hàng online lên một mức hoàn toàn khác.

Theo Global Times, CNBC