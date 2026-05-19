Mỹ nhân showbiz cưới quản lý hơn 17 tuổi: Tâm đầu ý hợp, được chồng cưng chiều, sống chill trong cơ ngơi hạng sang

Theo Phác Thái Anh | 19-05-2026 - 10:45 AM | Lifestyle

Cơ ngơi của cặp đôi gây ấn tượng với thiết kế rộng rãi, hiện đại và ấm cúng.

Nguyễn Trần Khánh Vân sinh năm 1995, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và nhanh chóng trở thành một trong những nàng Hậu được công chúng yêu mến nhờ nhan sắc rạng rỡ, năng lượng tích cực cùng nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng. Không chỉ ghi dấu ở lĩnh vực sắc đẹp, cô còn xây dựng hình ảnh chăm chỉ, cầu tiến khi liên tục phát triển sự nghiệp riêng.

Cuối năm 2024, Khánh Vân lên xe hoa với nhiếp ảnh gia Nguyễn Long, người hơn cô 17 tuổi và có 1 người con riêng. Trước khi trở thành bạn đời, anh từng là quản lý đồng hành cùng nàng Hậu trong công việc. Sau kết hôn, Khánh Vân không "theo chồng bỏ cuộc chơi" mà vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật, điều hành công ty cũng như học viện đào tạo người mẫu. Trong cuộc sống thường ngày, cô được ông xã đồng hành, ủng hộ và chăm sóc hết mực. Hiện cặp đôi đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn trong không gian sống hiện đại, sang trọng và đầy đủ tiện nghi.

Khám phá không gian sống của vợ chồng Hoa hậu Khánh Vân

Tổ ấm của vợ chồng Hoa hậu Khánh Vân gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, rộng rãi và thoáng đãng. Dù hiếm khi chia sẻ cận cảnh toàn bộ không gian sống nhưng qua những hình ảnh update cuộc sống thường nhật hay khi trang trí nhà cửa dịp lễ Tết, netizen cũng phần nào cảm nhận được độ chỉn chu và sang xịn của căn nhà. Khu vực phòng khách được thiết kế theo tông ấm với sàn gỗ, mảng tường 3D tạo điểm nhấn cùng cách bố trí nội thất hài hòa. Không gian bày trí gọn gàng, đẹp mắt với sofa, bàn trà, tivi, điều hòa và hệ tủ trưng bày nhiều mẫu bình trang trí, vừa tinh tế vừa tạo cảm giác ấm cúng.

Ở khu vực bên ngoài, vợ chồng Khánh Vân chăm chút khá kỹ phần trang trí để không gian thêm sinh động và bắt mắt. Dọc lối vào nhà được sắp xếp nhiều chậu hoa nhỏ ngay ngắn, tạo cảm giác gần gũi, tươi tắn. Vào dịp Tết, khu vực này càng nổi bật hơn khi phần trần được treo nhiều đèn lồng đỏ cùng dây đèn trang trí, mang đậm không khí sum vầy và rộn ràng ngày đầu năm.

Một góc không gian khác gây ấn tượng với thiết kế rộng rãi và thoáng đãng. Khu vực này được bố trí tivi màn hình lớn, hệ tủ sách ngay ngắncùng không gian nghỉ ngơi thoải mái, tạo cảm giác vừa hiện đại vừa ấm cúng. Cách sắp xếp nội thất giúp nơi đây phù hợp cho nhiều hoạt động như giải trí, thư giãn hay ngồi đọc sách chill sau những giờ làm việc bận rộn.

Không gian bếp và bàn ăn trong nhà vợ chồng Khánh Vân nổi bật với tông gỗ sáng từ bàn ăn đến hệ tủ, mang lại cảm giác ấm cúng nhưng vẫn hiện đại, tinh tế. Khu vực bàn ăn dài được bố trí rộng rãi, kết hợp cùng hệ tủ âm tường giúp nàng Hậu dễ dàng decor thêm hoa tươi và các món phụ kiện trang trí để không gian luôn sinh động. Dịp Tết 2026, khu vực này càng trở nên sinh động với nhiều bình hoa rực rỡ, mâm trái cây cùng các phụ kiện trang trí đẹp mắt.

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ mới

