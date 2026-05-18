Mỹ nhân cực phẩm nhan sắc 20 năm không biết già là gì, đẹp đến độ thúc đẩy kinh tế quốc gia

Xuất hiện trên thảm đỏ của sự kiện điện ảnh danh giá, Yoona một lần nữa chứng minh vì sao cô luôn được xem là tượng đài visual của Kpop suốt gần 20 năm qua. Trong lần thứ hai đặt chân đến Cannes, nữ thần tượng gây sốt với chiếc váy trắng bồng bềnh, kết hợp trang sức kim cương sang trọng. Giữa “ống kính hung thần” Getty Images - nỗi ám ảnh của nhiều ngôi sao quốc tế - Yoona vẫn tỏa sáng với làn da trắng mịn, đường nét thanh tú cùng thần thái chuẩn ngọc nữ.

Ngay khi loạt ảnh được đăng tải, nhan sắc của Yoona lập tức viral trên khắp các diễn đàn Kpop. Công chúng không chỉ trầm trồ trước vẻ ngoài xinh đẹp, mà còn kinh ngạc vì sau gần 2 thập kỷ hoạt động, visual của nữ idol dường như không thay đổi theo thời gian. Ở tuổi ngoài 35, Yoona vẫn giữ được khí chất thanh thuần hiếm thấy, thậm chí ngày càng sang trọng và cuốn hút hơn. Nhiều cư dân mạng nhận xét, cô chính là ví dụ điển hình cho khái niệm “lão hóa ngược” của Kbiz.

Trước thềm Cannes, mạng xã hội cũng từng lan truyền mạnh mẽ bức ảnh cận mặt của Yoona trên sân khấu. Chỉ một khoảnh khắc chính diện đơn giản cũng đủ kéo nữ thần tượng trở lại tâm điểm chú ý. Từng đường nét trên gương mặt cô gần như không có điểm chê, từ sống mũi cao thanh thoát, đôi mắt sáng đặc trưng cho đến nụ cười rạng rỡ. Điều khiến công chúng bất ngờ không phải chuyện Yoona đẹp, mà là vẻ đẹp ấy gần như chưa từng bị thời gian bào mòn.

Sau gần 20 năm, Yoona vẫn sở hữu sức hút đủ lớn để bất kỳ bức ảnh nào của cô cũng có thể trở thành “viral moment”. Cư dân mạng thậm chí còn khẳng định, Yoona sinh ra để làm người nổi tiếng. Nhan sắc của “center quốc dân” được cho là dù debut ở thời đại nào cũng vẫn sẽ nổi bật và trở thành biểu tượng.

Sinh năm 1990, Yoona ra mắt năm 2007 trong đội hình Girls' Generation và nhanh chóng trở thành biểu tượng nhan sắc của thế hệ idol Kpop thứ hai. Không đơn thuần là thành viên nổi bật, Yoona chính là gương mặt đại diện cho SNSD trong thời kỳ hoàng kim. Ở những era làm nên vị thế huyền thoại như Gee, Genie, Oh! hay The Boys, cô luôn đứng ở vị trí trung tâm đội hình.

Đó cũng là lý do nhiều người cho rằng Yoona chính là nhân vật tạo nên khái niệm “center” trong văn hóa idol Kpop hiện đại. Trước đó, việc đứng giữa đội hình chỉ mang tính sắp xếp biểu diễn đơn thuần. Tuy nhiên, từ khi Yoona nổi lên, vị trí center dần được hiểu như gương mặt đại diện cho toàn nhóm, là người đầu tiên công chúng chú ý và cũng là nhân tố truyền tải hình ảnh tổng thể của một nhóm nhạc.

Sở hữu chiều cao lý tưởng, tỷ lệ cơ thể cân đối cùng gương mặt thanh tú đúng chuẩn thị hiếu Hàn Quốc, Yoona hội tụ đủ yếu tố để trở thành khuôn mẫu visual của ngành công nghiệp giải trí. Từ thành công của cô và SNSD, các công ty giải trí bắt đầu xây dựng chiến lược lựa chọn thành viên center rõ ràng hơn, đồng thời tập trung quảng bá mạnh cho gương mặt được xem là đại diện hình ảnh của nhóm.

Không chỉ ảnh hưởng đến xu hướng visual, Yoona còn được xem là một phần trong cột mốc thay đổi cách vận hành kinh tế trong ngành công nghiệp Kpop, thúc đẩy kinh tế Hàn Quốc. Năm 2010, Oh! ra mắt và trở thành album tiên phong đưa photo card vào như một phần chính thức của sản phẩm. Từ đây, văn hóa sưu tầm card bo góc bùng nổ khắp Kpop, tạo nên thị trường mua bán và trao đổi cực kỳ sôi động.

Người hâm mộ sẵn sàng mua nhiều album chỉ để sở hữu tấm card của thành viên mình yêu thích. Trong số đó, photo card của Yoona luôn nằm trong nhóm được săn lùng nhiều nhất nhờ vị thế visual hàng đầu. Những tấm thẻ ảnh của cô dần không còn đơn thuần là món quà kèm album, mà trở thành “tài sản” có giá trị sưu tầm và khả năng sinh lời. Sự phát triển của văn hóa photo card cũng góp phần thúc đẩy doanh thu album Kpop tăng mạnh suốt nhiều năm, tạo nên nguồn lợi khổng lồ cho ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Nhan sắc của Yoona còn định hình tiêu chuẩn thẩm mỹ kéo dài suốt nhiều năm tại Hàn Quốc. Không mang vẻ đẹp sắc sảo kiểu “gây choáng”, visual của cô thiên về sự hài hòa, trong trẻo với đôi mắt hươu con đặc trưng. Đây là kiểu nhan sắc tạo cảm giác dễ chịu, thân thiện nhưng vẫn giữ được khí chất thanh cao - đúng với gu thẩm mỹ được công chúng Hàn Quốc ưa chuộng trong suốt một thời gian dài.

Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, Yoona đều dễ dàng trở thành tâm điểm nhờ thần thái sáng bừng khung hình. Phong cách visual của cô sau đó trở thành hình mẫu cho nhiều thế hệ idol nữ. Không ít nữ thần tượng gen 3 và gen 4 từng được truyền thông Hàn Quốc gọi là “tiểu Yoona” bởi sở hữu vẻ đẹp trong trẻo tương tự.

Từ giai đoạn 2015-2016, khi Girls' Generation bước qua thời kỳ đỉnh cao, Yoona bắt đầu mở rộng hoạt động diễn xuất. Cô liên tục tham gia nhiều dự án truyền hình và điện ảnh như The K2, Hush, Big Mouth hay bộ phim điện ảnh Exit. Việc duy trì được vị thế ở cả âm nhạc lẫn diễn xuất giúp Yoona không bị đóng khung trong hình tượng idol thần tượng. Cô dần trở thành một ngôi sao giải trí toàn diện, đồng thời kéo dài vòng đời danh tiếng - điều không phải thần tượng nào cũng làm được sau khi nhóm nhạc vượt qua thời kỳ hoàng kim.

Lợi thế nhan sắc cùng nguồn tài nguyên mạnh từ SM Entertainment giúp Yoona luôn nằm trong danh sách những gương mặt đại diện đắt giá của Hàn Quốc. Từ mỹ phẩm, thời trang cho đến các thương hiệu cao cấp, nữ nghệ sĩ liên tục được săn đón nhờ hình ảnh sang trọng, thanh lịch và gần như không vướng scandal.

Đến năm 2026, khi Kpop đã bước sang thế hệ thứ năm với sự cạnh tranh khốc liệt về visual, kỹ năng lẫn chiến lược truyền thông, Yoona vẫn giữ được vị thế riêng biệt. Gương mặt gần như không thay đổi theo thời gian, thậm chí ngày càng hoàn thiện và trưởng thành hơn, chính là lý do khiến công chúng tiếp tục xem cô như một trong những tường thành nhan sắc khó thay thế nhất lịch sử Kpop.

