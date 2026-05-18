Tình trạng sức khỏe của diva Hồng Nhung sau ca tiểu phẫu

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồng Nhung vừa chia sẻ tình trạng sức khỏe sau khi khiến nhiều người lo lắng bởi hình ảnh xuất hiện trên story cuối tuần qua. Theo đó, nữ ca sĩ cho biết cô chỉ trải qua “một tiểu phẫu nhẹ nhàng” và hiện sức khỏe ổn định.

“Xin được cảm ơn sự quan tâm, yêu thương của mọi người rất nhiều. Bống rất ổn ạ!”, cô viết.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ tiết lộ chuẩn bị ra thăm khu vườn nhỏ của mình, bắt đầu ngày mới bằng những niềm vui giản dị.

“Mình lại bắt đầu ngày mới, ra vườn từ sáng sớm, nhặt mấy bông hoa vào cắm. Vẫn nghiệp dư như ngày đầu, nhưng đây luôn là chuyện nhỏ cho mình niềm vui, cái đẹp giản dị và trong sáng để bắt đầu ‘một ngày mới nắng lên’, khi chúng ta còn may mắn đang ở đây để ‘dang tay chào đón’”, Hồng Nhung viết.

Dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ, bạn bè và khán giả bày tỏ sự nhẹ nhõm khi biết tình trạng sức khỏe của Hồng Nhung đã ổn định, đồng thời gửi lời chúc nữ ca sĩ luôn giữ tinh thần lạc quan và nhiều năng lượng tích cực.

Hồng Nhung vẫn trẻ trung, tràn đầy năng lượng.

Cuối năm 2024, Hồng Nhung phát hiện bệnh ung thư vú khi đang thực hiện live concert Hồng Nhung hát về Hà Nội. Khi đó, cô vẫn duy trì công việc, uống thuốc đều đặn để không ảnh hưởng đến dự án và đồng nghiệp.

Tháng 1/2025, diva lần đầu tiên công khai về căn bệnh với khán giả. Ban đầu, khi phát hiện bệnh, cô sốc và muốn giấu kín. Nhưng sau ca phẫu thuật, nữ ca sĩ đã thay đổi quyết định, lựa chọn chia sẻ câu chuyện của mình.

Hồng Nhung tiết lộ đã bước vào đợt xạ trị thứ 3 sau ca phẫu thuật tại Singapore. Kể từ khi mắc bệnh, thay vì tất bật với các chương trình biểu diễn và háo hức chuẩn bị cho sinh nhật như trước, cô lại bước vào một hành trình "rung chuyển cả thể xác lẫn tinh thần".

Dù đang chiến đấu với bệnh, Hồng Nhung vẫn lựa chọn đối diện bằng tinh thần lạc quan và mạnh mẽ. Thay vì khép mình, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tích cực lên mạng xã hội, như một cách lan tỏa năng lượng sống tích cực đến mọi người. Ngoài ra, nữ ca sĩ vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, tham gia nhiều đêm nhạc.

Thời gian qua, Hồng Nhung gây xôn xao khi thông báo việc đã lập di chúc ở tuổi 55. Nữ ca sĩ khẳng định việc viết di chúc là hành động "thiết thực và văn minh" sau khi có con, không phải dấu hiệu của việc "chuẩn bị ra đi" như một số báo mạng đưa tin.

Hồng Nhung muốn truyền đi những thông điệp tích cực đến với khán giả. Cô mong những người phụ nữ đang trải qua vấn đề bệnh tật có thêm điểm tựa, niềm vui và động lực vững vàng trong cuộc sống.