Nữ NSND nổi đình đám một thời: Tuổi 63 viên mãn bên chồng 2 trong nhà phố 300m2, không con chung

Cú chạm ngõ điện ảnh định mệnh và sự nghiệp rực rỡ

NSND Lan Hương tên đầy đủ là Nguyễn Phúc Lưu Lan Hương sinh ngày 15/1/1963 tại Hà Nội trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật. Cơ duyên đến với phim ảnh của bà bắt đầu từ năm 10 tuổi khi xuất sắc vượt qua nhiều vòng tuyển chọn khắt khe để vào vai Ngọc Hà trong bộ phim kinh điển "Em bé Hà Nội" của đạo diễn Hải Ninh.

Đôi mắt tròn đen láy, trong veo toát lên vẻ kiên cường giữa khói bom chiến tranh của cô bé ngày ấy đã trở thành một biểu tượng bất tử, khắc sâu vào tâm trí của nhiều thế hệ khán giả điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Đến năm 15 tuổi, bà trúng tuyển vào lớp diễn viên khóa 1 của Nhà hát Tuổi trẻ và bắt đầu gắn bó chuyên nghiệp với ánh đèn sân khấu. Tại đây, bà liên tục tỏa sáng và khẳng định tài năng thiên bẩm qua hàng loạt vở kịch tên tuổi như Vũ Như Tô, Bến bờ xa lắc, Lời nói dối cuối cùng.

Song song với sân khấu, Lan Hương cũng gặt hái nhiều thành công trên màn ảnh nhỏ qua các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Mối tình đầu, Những người sống quanh tôi, Thái sư Trần Thủ Độ. Từ năm 2000, bà rẽ hướng sang làm đạo diễn và từng giữ chức Trưởng đoàn kịch Hình thể tại Nhà hát Tuổi trẻ trước khi chính thức nghỉ hưu vào năm 2018.

NSND Lan Hương và Tất Bình thời còn trẻ.

Đường tình ái: Từ cuộc hôn nhân chớp nhoáng tuổi 18 đến bến đỗ bình yên

Đằng sau ánh hào quang rực rỡ của sự nghiệp, đường tình duyên của NSND Lan Hương lại trải qua không ít thăng trầm, lận đận trước khi tìm thấy hạnh phúc đích thực. Năm 18 tuổi, bà kết hôn với một nghệ sĩ múa sau mối tình chớm nở từ thời đi học. Cả hai nhanh chóng đón một cô con gái nhỏ nhưng cuộc hôn nhân này lại sớm tan vỡ chỉ sau một thời gian ngắn chung sống do những bất đồng, bồng bột của tuổi trẻ.

Sau tổn thương từ lần đổ vỡ đầu tiên, năm 24 tuổi, NSND Lan Hương bén duyên và quyết định đi bước nữa với đạo diễn, NSƯT Tất Bình. Nam đạo diễn hơn bà 14 tuổi và lúc bấy giờ cũng đang cảnh gà trống nuôi hai con gái riêng.

Sự thông minh, tài hoa và tính cách hài hước của ông đã sưởi ấm, chinh phục hoàn toàn trái tim của nữ nghệ sĩ. Dù không có con chung sau gần 4 thập kỷ gắn bó, hai người vẫn duy trì một cuộc hôn nhân vô cùng bền chặt, thấu hiểu và nương tựa vào nhau, trở thành một trong những cặp đôi có tình yêu đáng ngưỡng mộ nhất trong giới nghệ thuật.

Cặp đôi đã gắn bó bên nhau gần 4 thập kỷ.

Cuộc sống bình dị, khéo co kéo trong tổ ấm 300m2

Hiện tại, vợ chồng nghệ sĩ đang sinh sống trong một căn nhà phố rộng rãi có diện tích lên tới 300m2 tại Hà Nội. Khi con gái riêng của bà đã định cư ổn định ở nước ngoài và các con riêng của NSƯT Tất Bình cũng đã lập gia đình ở riêng, không gian rộng lớn này chỉ còn lại hai ông bà nương tựa vào nhau.

Cuộc sống mỗi ngày của "Em bé Hà Nội" trôi qua rất nhẹ nhàng với những thói quen bình dị như thắp hương ban thờ, tự tay dọn dẹp nhà cửa, tập thể dục để giữ độ dẻo dai và chăm sóc đàn thú cưng. Về kinh tế, NSND Lan Hương từng chia sẻ trên tờ Dân Trí, mức lương hưu của bà rơi vào khoảng 8,5 triệu đồng. Giữa thời buổi vật giá leo thang, bà luôn biết cách "khéo co kéo" và chi tiêu hợp lý để cuộc sống tuổi già vẫn rất thoải mái, ổn định.

Để bảo vệ sức khỏe, hai vợ chồng chuyển sang chế độ dinh dưỡng tối giản, ưu tiên các món hấp, luộc và hạn chế tối đa dầu mỡ. Dù ngoại hình đã in hằn dấu vết thời gian ở tuổi ngoài 60, bà vẫn giữ được nét quý phái riêng biệt.