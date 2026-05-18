Nhạc sĩ Giáng Son lên tiếng về vụ kiện bản quyền với BH Media

Nhạc sĩ Giáng Son cho biết, hai ngày nay chị liên tục nhận đuợc thông tin bạn bè gửi liên quan đến việc Tổng Giám đốc BH Media cùng một số chủ sân khấu bị khởi tố vì xâm phạm bản quyền.

Nhạc sĩ Giáng Son cho biết từ tháng 10-2021 đến nay, vụ kiện bản quyền ca khúc "Giấc mơ trưa" của chị với BH Media vẫn chưa được xét xử

Nữ nhạc sĩ cho hay, từ tháng 10-2021 đến nay, vụ kiện "Giấc mơ trưa" của chị với BH Media vẫn chưa được xử không rõ lý do, trong khi Trung tâm bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) nói quá nhiều vụ kiện với BH Media nên phải chờ.

"Vụ kiện "Giấc mơ trưa" thay đổi thẩm phán liên tục. Mỗi lần thay lại gọi tôi lên hỏi lại từ đầu mặc dù đơn thư đã đầy đủ. Có thẩm phán khuyên tôi hoà giải với BH Media nhưng tôi nhất quyết không thoả hiệp" - tác giả "Giấc mơ trưa" cho biết.

Nhạc sĩ cũng cho hay khi chị đưa thông tin bị đánh gậy lên trang facebook cá nhân, BH Media đã tổ chức một cuộc họp báo để giải thích và nói rằng chị nhầm, chị sai khi khiếu nại. Tuy nhiên nhạc sĩ Giáng Son khẳng định chị không bao giờ nhầm về quyền tác giả của mình.

Tổng Giám đốc BH Media cùng một số chủ sân khấu bị khởi tố vì xâm phạm bản quyền

Năm 2021, nhạc sĩ Giáng Son bị Youtube "đánh gậy bản quyền" với chính sáng tác của mình - ca khúc "Giấc mơ trưa". Nhạc sĩ cho biết lúc đó chị lập kênh Youtube "Giáng Sol Offical" để đưa tất cả các bài hát cũ và mới của mình lên chia sẻ với mọi người, nhưng khi đưa ca khúc "Giấc mơ trưa" lên thì bất ngờ bị BH Media thông qua Youtube "đánh gậy bản quyền".

Theo nữ nhạc sĩ, chị đưa bài "Giấc mơ trưa" do mình sản xuất trong album "Giáng Son" (2007) lên trước. Tức là mọi bản phối, bản audio đều là của riêng chị, chị chưa hề ký hợp đồng bán hay chuyển giao ca khúc này cho bất kỳ đơn vị nào khác.

Sau khi "Giấc mơ trưa" ra đời năm 2007, nghệ sĩ đàn nhị Dương Thùy Anh từng xin bản phối "Giấc mơ trưa" để đi diễn và làm CD, do Hồ Gươm Video Audio phát hành. CD này sau đó đã được BH Media mua lại và phát hành trên các nền tảng số. Tuy nhiên, đây là 2 bản ghi hoàn toàn khác nhau, một bản ghi cho giọng hát của ca sĩ Khánh Linh, còn bản BH Media mua là bản ghi cho đàn nhị của Dương Thùy Anh. Thực tế, cả BH Media lẫn Hồ Gươm Video Audio không hề có quyền gì với bản ghi năm 2007 do Khánh Linh hát, nằm trong CD "Giáng Son".

Nhiều nghệ sĩ cũng đã lên tiếng việc Tổng Giám đốc BH Media Nguyễn Hải Bình cùng một số chủ sân khấu bị khởi tố vì xâm phạm bản quyền.

Nhạc sĩ Dương Cầm viết: "Thật sự buồn khi nhìn thấy các gương mặt thân quen ở đây. Các bạn là người đứng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật nên việc không nắm được các quy định về bản quyền chính là "con dao" giết chết chính thương hiệu mà bấy lâu nay vất vả gây dựng, đưa bản thân vào lao lý. Đây có lẽ là cú hích lớn để mở ra bước chuyển mình của nền công nghiệp văn hoá nước nhà khi sở hữu trí tuệ được coi là tài sản và được bảo vệ nghiêm ngặt bởi pháp luật".

Nhạc sĩ Minh Hà cũng cho rằng việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ giúp giới nhạc sĩ, nhà sản xuất yên tâm hơn trong hoạt động sáng tạo.

"Giờ anh em nhạc sĩ và nhà sản xuất cứ yên tâm nhé, quyền sở hữu trí tuệ giờ là tài sản mà không ai có quyền xâm phạm, ai bị xâm phạm cứ thu thập chứng cứ, chụp hết vi bằng lại và báo công an. Mấy chục năm rồi, giờ mới thấy chính thức được bảo vệ thật sự, cám ơn Chính phủ và Nhà nước"- nhạc sĩ viết.

NSND Thu Hiền cũng từng rất bức xúc khi biết hàng trăm ca khúc của mình được đưa lên YouTube suốt mấy năm mà bản thân không hề hay biết. Khi con gái nữ ca sĩ tìm hiểu mới biết, BH Media lập kênh riêng mang tên NSND Thu Hiền và giữ bản quyền hàng trăm ca khúc của nữ nghệ sĩ. Sau đó, BH Media giải thích việc lập kênh mang tên NSND Thu Hiền chỉ là thông tin giới thiệu với khán giả đây là bài hát của NSND Thu Hiền. Khi bị phía NSND Thu Hiền phản đối, kênh YouTube nói trên hiện đã đổi tên, thay ảnh đại diện nhưng nội dung vẫn như cũ.