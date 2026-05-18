Không ai cấm Hoà Minzy ồn ào đùa giỡn, nhưng cần đúng nơi đúng lúc!

Hòa Minzy đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội với loạt bài đăng sau khi xuất hiện tại concert chương trình Sao nhập ngũ. Cụ thể, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ trêu đùa Lyly bất ngờ viral và kéo theo nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

Trong video được lan truyền, Hòa Minzy có hành động đùa giỡn khá mạnh với Lyly khiến nữ ca sĩ sinh năm 1996 loạng choạng, thậm chí suýt ngã. Dù đây được cho là màn tương tác vui vẻ giữa các nghệ sĩ, nhiều khán giả vẫn cho rằng hành động của Hòa Minzy chưa thực sự tinh tế, đặc biệt khi sự kiện có đông người tham dự.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, không ít cư dân mạng để lại bình luận chỉ trích nữ ca sĩ vì cho rằng cô "kém duyên", đùa quá trớn và cố tạo sự chú ý. Một số bình luận gây chú ý như: "Muốn mình luôn là người nổi bật nên phải chiêu trò như vậy", "Vô duyên tưởng hài hước"...

Hoà Minzy bị chỉ trích kém duyên khi có hành động đùa giỡn mạnh với LyLy. Nguồn: @thatlavailuona

Nhiều cư dân mạng cho rằng điều khiến Hòa Minzy bị phản ứng không chỉ nằm ở hành động trêu đùa Lyly, mà còn bởi bối cảnh diễn ra sự việc. Trong khi các nghệ sĩ khác đều tập trung theo dõi chương trình và giữ thái độ nghiêm túc, nữ ca sĩ lại liên tục pha trò, tương tác quá mức ngay tại sự kiện.

Một bộ phận khán giả nhận định Sao nhập ngũ là chương trình có tính chất đặc thù, được tổ chức trong môi trường quân đội với sự tham dự của nhiều khách mời, lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ, vì vậy cần sự chỉn chu và tập trung nhất định. Chính vì thế, việc Hòa Minzy liên tục trêu đùa bị cho là chưa phù hợp hoàn cảnh, dễ tạo cảm giác thiếu tinh tế.

Trong khi các nghệ sĩ khác giữ thái độ nghiêm túc thì Hoà Minzy lại liên tục trêu đùa trên sân khấu. Nguồn: @thatlavailuona

Hành động của Hoà Minzy đã bị đông đảo netizen chỉ trích, cho rằng kém duyên và thiếu chuyên nghiệp. Ảnh: Chụp màn hình

Từ khi hoạt động nghệ thuật, Hòa Minzy nhiều lần trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Cuối tháng 4 vừa qua, nữ ca sĩ tiếp tục gây bàn luận khi thể hiện ca khúc Người Việt mình thương nhau cùng Cẩm Ly. Đặc biệt, câu hát: “Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” nhanh chóng viral và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Không ít khán giả cho rằng hình ảnh này khá gượng gạo, thậm chí đi ngược với cách hiểu quen thuộc của câu nói “lúa chín cúi đầu” - vốn thường được dùng để nói về sự khiêm nhường. Chính vì vậy, ca từ trên đã trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.

Đáng chú ý, Hòa Minzy còn bị réo tên nhiều hơn cả Cẩm Ly vì những phản hồi trực tiếp của cô với cư dân mạng trong thời điểm MV phát hành. Khi một khán giả đặt câu hỏi về ý nghĩa câu hát gây tranh cãi, nữ ca sĩ cho biết đây là cách diễn đạt mang tính ẩn dụ. Tuy nhiên, câu trả lời ngắn gọn của Hòa Minzy lại càng khiến nhiều người tiếp tục tranh luận vì cho rằng cô chưa giải thích rõ dụng ý của phần lời.

Sau đó, hàng loạt bình luận tiếp tục xuất hiện, trong đó nhiều cư dân mạng còn trực tiếp chỉnhlại cách hiểu của nữ ca sĩ về hình ảnh “lúa chín cúi đầu”. Từ đây, Hòa Minzy trở thành tâm điểm bàn tán với nhiều ý kiến cho rằng cô chưa thực sự hiểu hết tầng nghĩa của ca từ mình thể hiện.

Đến tối 28/4, trong một sự kiện biểu diễn, phần lời gây tranh cãi này cũng đã được thay đổi thành: “Dẫu bão giông kiên cường luôn vững vàng, thật tự hào làm người Việt Nam bấy lâu”.