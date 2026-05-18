Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sự khác thường của Trung tá Ánh Viên

Đinh Anh | 18-05-2026 - 11:32 AM | Lifestyle

Hình ảnh mới của Trung tá Nguyễn Thị Ánh Viên đang khiến nhiều người đặt câu hỏi.

Những ngày gần đây, người hâm mộ của “kình ngư” Ánh Viên dễ dàng nhận ra một điểm khác thường trong các video dạy bơi do cô đăng tải trên TikTok cá nhân. Không giống hình ảnh giản dị ở các video trước, nữ cựu vận động viên xuất hiện với nhiều nhẫn, lắc tay và dây chuyền kim loại màu vàng.

Ánh Viên xuất hiện với nhiều nhẫn, lắc tay và dây chuyền bằng kim loại màu vàng. Ảnh chụp màn hình

Sự khác thường này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, nhiều người liên tục để lại câu hỏi dưới video của Ánh Viên. Một số tài khoản để lại bình luận như: “Sao tay chị nhiều vàng vậy”, “Cô giáo có bộ trang sức chấn động quá”...

Trước những thắc mắc của người hâm mộ, hiện Ánh Viên vẫn giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào về chủ đề này.

Dù vậy, hình ảnh mới này không khiến người theo dõi cảm thấy xa lạ hay phản cảm. Trái lại, phần lớn khán giả tỏ ra thích thú trước cách làm nội dung của Ánh Viên. Một số người bình luận rằng đây chỉ là cách để “cô giáo” Ánh Viên tăng thêm sức hút cho các video dạy bơi của mình.

Trong suốt sự nghiệp, “kình ngư” sinh năm 1996 nổi tiếng là vận động viên giản dị và kín tiếng. Trong những năm còn chinh chiến tại các đấu trường quốc tế, người hâm mộ luôn thấy cô xuất hiện với mái tóc buộc gọn gàng, gương mặt mộc và bộ đồ thể thao giản dị.

Ánh Viên là kình ngư thành công bậc nhất của bơi lội Việt Nam khi từng giành khoảng 150 huy chương các loại

Là VĐV xuất sắc nhất trong lịch sử bơi lội Việt Nam, năm 2021, Ánh Viên quyết định dừng thi đấu đỉnh cao và từ giã đội tuyển bơi lội Việt Nam. Sau khi giải nghệ, cô tập trung cho việc học. Đến năm 2023, “tiểu tiên cá” tốt nghiệp xuất sắc ngành huấn luyện thể thao tại Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM. Cùng năm, cô cũng được thăng hàm lên trung tá quân nhân chuyên nghiệp khi mới 27 tuổi.

Đồng thời, cô bắt đầu thực hiện những dự định cá nhân đã ấp ủ từ lâu như mở CLB dạy bơi và dạy bơi qua mạng xã hội. Với cách truyền đạt dí dỏm và dễ hiểu, Ánh Viên dần trở nên nổi tiếng với nhiều video dạy bơi có hàng triệu lượt xem.

"Tiểu tiên cá" rời đường đua xanh, trở thành cô giáo dạy bơi cho rất nhiều em nhỏ

Song song với đó, kình ngư quê Cần Thơ còn tích cực tham gia những hoạt động có ý nghĩa xã hội. Cô thường góp mặt ở nhiều chương trình liên quan đến việc phổ cập bơi cho người dân, đặc biệt là đối tượng trẻ em với mong muốn giảm tỷ lệ tử vong do đuối nước.

Đinh Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Tổng tài ham chơi nhất Việt Nam" Trần Hùng Huy và "nước cờ độc nhất" của ACB trong cuộc đua trẻ hóa ngân hàng: Không cần concert triệu đô vẫn thắng lớn

"Tổng tài ham chơi nhất Việt Nam" Trần Hùng Huy và "nước cờ độc nhất" của ACB trong cuộc đua trẻ hóa ngân hàng: Không cần concert triệu đô vẫn thắng lớn Nổi bật

"Thiên đường hạ giới" đang phủ trắng muốt đèo Hải Vân khiến bao người đắm say: Đẹp đến đâu, đáng lo đến đó!

"Thiên đường hạ giới" đang phủ trắng muốt đèo Hải Vân khiến bao người đắm say: Đẹp đến đâu, đáng lo đến đó! Nổi bật

Khách Tây chi 468.000 đồng hớt tóc kiểu Việt, thoả mãn boa đậm cho màn phục vụ như ông hoàng

Khách Tây chi 468.000 đồng hớt tóc kiểu Việt, thoả mãn boa đậm cho màn phục vụ như ông hoàng

11:10 , 18/05/2026
“Nhiều người chê căn hộ tầng 1 vừa cũ vừa tối, nhưng sau nửa năm sống ở đây, tôi thấy mình đã chọn đúng”: Câu chuyện khiến nhiều người suy nghĩ lại về chữ “an cư”

“Nhiều người chê căn hộ tầng 1 vừa cũ vừa tối, nhưng sau nửa năm sống ở đây, tôi thấy mình đã chọn đúng”: Câu chuyện khiến nhiều người suy nghĩ lại về chữ “an cư”

10:47 , 18/05/2026
Gia đình 4 người thu nhập 20 triệu/tháng: Từng tiết kiệm được 5 triệu nhưng lúc nào cũng thấy ngột ngạt, đến khi đổi cách tiêu tiền mới dễ thở hơn

Gia đình 4 người thu nhập 20 triệu/tháng: Từng tiết kiệm được 5 triệu nhưng lúc nào cũng thấy ngột ngạt, đến khi đổi cách tiêu tiền mới dễ thở hơn

10:28 , 18/05/2026
Chu Thanh Huyền đeo vòng cổ 1 tỷ đồng, diện áo hai dây ra sân cổ vũ Quang Hải, nhan sắc qua "camera thường" gây sốt

Chu Thanh Huyền đeo vòng cổ 1 tỷ đồng, diện áo hai dây ra sân cổ vũ Quang Hải, nhan sắc qua "camera thường" gây sốt

10:22 , 18/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên