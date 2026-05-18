Khách Tây chi 468.000 đồng hớt tóc kiểu Việt, thoả mãn boa đậm cho màn phục vụ như ông hoàng

Theo Ngọc Ánh | 18-05-2026 - 11:10 AM | Lifestyle

Từng quen với tác phong công nghiệp vèo cái là xong ở các tiệm tóc quê nhà, một nam du khách phương Tây đã gặp ngay cú sốc văn hóa đầy thú vị khi thử hớt tóc tại Việt Nam.

Không chỉ thưởng thức phở hay nhâm nhi cà phê sữa đá, nhiều du khách quốc tế khi đến Việt Nam đã bắt đầu lùng sục những trải nghiệm mang đậm chất địa phương. Mới đây, một nam du khách phương Tây đã khiến cộng đồng mạng chú ý khi chia sẻ hành trình bước vào salon tóc Việt. Khác xa với những tiệm barber ngoại quốc búng tay là xong, quy trình chăm sóc tại đây khiến anh chàng ngỡ ngàng vì độ chiều khách quá mức tưởng tượng.

Bước vào tiệm với tâm thế thử cho biết, vị khách nhận báo giá 364.000 đồng cho gói cắt cơ bản. Ngay trong lúc chờ đợi, anh đã được xoa dịu cái nóng bằng một ly trà chanh mát lạnh phục vụ vô cùng chỉn chu. Điểm cộng hiếu khách đầu tiên này lập tức khiến anh cảm thấy sự chuyên nghiệp và ấm áp khó tìm thấy ở quê nhà.

Khi ngồi lên ghế, nam du khách yêu cầu cạo sát hai bên nhưng phần mái nhường toàn quyền sáng tạo cho thợ Việt. Điểm khiến anh ngạc nhiên nhất là người thợ chọn mở màn bằng kéo tỉa thủ công thay vì vác ngay tông đơ ra đẩy trọc rập khuôn. Từng đường kéo mang lại cảm giác nắn nót và tinh chỉnh cực kỳ cẩn thận. Đáng chú ý hơn, trên bàn làm việc bày la liệt tới 6 loại dao cạo khác nhau. Mỗi con dao đảm nhận một vùng da riêng biệt như gáy hay cổ và tất cả đều được khử trùng sạch bong trước khi chạm vào da khách.

Khác với kiểu cắt góc cạnh hình học sắc lẹm của phương Tây, thợ Việt Nam chuộng sự mềm mại giúp gương mặt trông tự nhiên và hài hòa hơn. Nhưng cú chốt hạ ăn tiền nhất phải kể đến màn xoay ghế 180 độ. Không cần di chuyển đi đâu, vị khách được gội đầu và massage êm ái ngay tại chỗ. Anh chàng thừa nhận đây chính là khoảnh khắc thư giãn đỉnh cao nhất mà mình từng có tại một tiệm làm tóc.

Sau khi sấy phồng và vuốt sáp tạo kiểu, diện mạo mới lạ lẫm nhưng cực kỳ tôn mặt khiến nam du khách gật gù ưng ý. Cầm tờ hóa đơn 468.000 đồng bao gồm cả các dịch vụ phát sinh, anh không ngần ngại rút ví boa thêm một khoản kha khá vì thấy số tiền bỏ ra là quá hời cho một màn phục vụ chu đáo.

Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng Việt Nam nhiệt tình gợi ý anh chàng lần sau hãy thử trải nghiệm hớt tóc vỉa hè. Tuy không máy lạnh hay massage êm ái nhưng bù lại là tay nghề múa kéo điêu luyện cùng nhịp sống đường phố vô cùng đặc trưng mà bất kỳ vị khách ngoại quốc nào cũng nên thử một lần.

"Tổng tài ham chơi nhất Việt Nam" Trần Hùng Huy và "nước cờ độc nhất" của ACB trong cuộc đua trẻ hóa ngân hàng: Không cần concert triệu đô vẫn thắng lớn

"Thiên đường hạ giới" đang phủ trắng muốt đèo Hải Vân khiến bao người đắm say: Đẹp đến đâu, đáng lo đến đó!

"Nhiều người chê căn hộ tầng 1 vừa cũ vừa tối, nhưng sau nửa năm sống ở đây, tôi thấy mình đã chọn đúng": Câu chuyện khiến nhiều người suy nghĩ lại về chữ "an cư"

Gia đình 4 người thu nhập 20 triệu/tháng: Từng tiết kiệm được 5 triệu nhưng lúc nào cũng thấy ngột ngạt, đến khi đổi cách tiêu tiền mới dễ thở hơn

Chu Thanh Huyền đeo vòng cổ 1 tỷ đồng, diện áo hai dây ra sân cổ vũ Quang Hải, nhan sắc qua "camera thường" gây sốt

Tại sao mỗi bàn học nên có một chậu lan ý?

