Việt Nam có 1 mỹ nam giống hệt Ji Chang Wook: Mũi cao mặt đẹp diễn hay, đến giọt nước mắt cũng tuyệt đối điện ảnh

Ngày 17/5, dự án điện ảnh Đất Đỏ chính thức có buổi ra mắt và ký kết hợp tác đầu tiên tại Đại học Hoa Sen, thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả yêu điện ảnh Việt. Lấy hình tượng nữ anh hùng Võ Thị Sáu làm trung tâm, bộ phim nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Buổi casting cũng quy tụ nhiều gương mặt trẻ nổi bật như Lâm Thanh Mỹ, Ngân Chi, Lily Chen, Á hậu Lâm Bích Tuyền, Hạo Khang... Trong số đó, màn thể hiện của sao nhí Huỳnh Gia Huy đang thu hút lượng tượng tác lớn trên MXH.

Gia Huy nhận về nhiều phản ứng tích cực nhờ ngoại hình điển trai, sáng khung hình cùng khả năng bộc lộ biểu cảm tốt. Trong đoạn casting được lan truyền, Gia Huy gây ấn tượng mạnh với ánh mắt đỏ hoe cùng những giọt nước mắt rơi tự nhiên khi nhập vai. Góc nghiêng của nam diễn viên trẻ cũng nhận nhiều lời khen thần thái như ji Chang Wook nhờ phần xương hàm gọn và đường nét còn nguyên vẻ non trẻ nhưng đã bắt đầu lộ rõ khí chất điện ảnh.

Diễn xuất của Huỳnh Gia Huy để lại ấn tượng mạnh về mặt cảm xúc

Dù chỉ mới ở độ tuổi 16, Gia Huy đã sở hữu gương mặt khôi ngô với đôi mắt to tròn, sống mũi cao và đường nét thanh thoát. Vẻ ngoài thư sinh của nam diễn viên tuổi teen đem đến cảm giác như “em trai nhà bên” thường thấy trong các bộ phim thanh xuân châu Á. Sự chân thật trong cách thể hiện cảm xúc cùng visual ưa nhìn khiến Gia Huy được kỳ vọng sẽ là một trong những gương mặt tiềm năng của điện ảnh Việt trong thời gian tới.

Gia Huy sở hữu vẻ ngoài điển trai, tuấn tú

Một số bình luận của netizen:

- Đỉnh cao. Khuôn mặt đẹp điện ảnh, mũi cao, mắt đẹp, quá xuất thần. Phải chọn ẻm nha NSX ơi.

- Góc nghiêng giống Ji Chang Wook quá.

- Vừa giống Lương Thế Thành, vừa giống Ji Chang Wook.

- Bé này thấy quen quá, hình như có đóng phim truyền hình vai con Huỳnh Anh Tuấn.

- Trời ơi. Nét điện ảnh xuất sắc. Diễn xuất sắc. Đẹp trai nữa.

- Lương Thế Thành bản mini hả trời, lướt ngang tưởng ổng.

- Trời ơi, cái mặt ẻm điện ảnh thật sự. Nhỏ vậy mà diễn cái nét hay quá chừng.

- Mũi cao, mặt đẹp, ánh mắt có thần, diễn có cảm xúc. Em này nên được chọn.

Đất Đỏ (Red Earth) khắc họa chân dung thiếu nữ 13 tuổi bướng bỉnh, yêu đời. Cô Sáu từng mơ về tương lai bình lặng bên cây lê ki ma. Nhưng trước những bi kịch thời đại, cô bước vào cuộc chiến vì Tổ quốc. Dự án đưa khán giả trở về những năm tháng tại chiến khu Long Mỹ và vùng căn cứ Bà Rịa, nơi những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành đã phải đối mặt với thực tại tàn nhẫn. Nội dung đào sâu vào cuộc chiến tranh giữa đội công an xung phong Đất Đỏ - những tâm hồn đầy thương tổn đã chọn cách cầm súng để bảo vệ bản sắc và lòng tự tôn dân tộc.

Bộ phim dự kiến bấm máy vào quý 3 năm 2026 và ra mắt năm 2027, hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày mất của liệt sĩ Võ Thị Sáu (1952- 2027). Vượt ngoài khuôn khổ một dự án điện ảnh, đây còn là hoạt động mang ý nghĩa tưởng niệm, tri ân các anh hùng đã ngã xuống về độc lập và tự do của dân tộc, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, tinh thần yêu nước đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, thông qua biểu tượng "Một bông hoa ngã xuống, một huyền thoại sống mãi".

Mộng Điềm