Xem mỹ nam Việt này mới thấm đẹp trai mắng người cũng êm tai: Visual - thần thái đều hoàn hảo, gằn giọng đã quá trời

Bộ phim Bước Chân Vào Đời đang đi tới giai đoạn cao trào. Trong những diễn biến mới nhất, Quân sau khi bị gia đình ép phải chia tay Thương đã chìm trong đau khổ, vùi đầu vào rượu bia. Vì được Trang giật dây, Diễm đã gài bẫy Quân rồi trải qua cuộc tình một đêm với anh. Sau đó, cô ta mang một chiếc que thử thai 2 vạch đến bắt vạ bà Dung.

Trần Lâm giúp Quân giải quyết phiền phức mà Diễm gây ra.

Trong khi Quân còn u mê chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cũng chẳng nhớ Diễm là ai, bố mẹ và Lâm phải tìm cách giải quyết giúp anh. Thế nhưng sau đó khi biết Diễm đã phá thai, anh lại hiểu nhầm rằng mẹ mình và Lâm bắt cô ta làm vậy. Anh thể hiện sự bất mãn với gia đình, nói rằng bản thân cảm thấy rất thất vọng khi Lâm lại hùa theo mẹ mình làm ra những chuyện thất đức.

Trước sự u mê của em, Lâm đã lớn tiếng mắng mỏ Quân với hy vọng cậu sẽ trưởng thành, chững chạc hơn. Anh chất vấn: "Từ ngày xảy ra chuyện đến nay, ngoài việc vùi đầu vào bia rượu, em làm được gì? Hả? Trưởng thành lên đi" .

Sau đó, anh mắng cho Quân một trận với mong muốn em mình sẽ trưởng thành hơn.

Diễn xuất của Mạnh Trường ở phân cảnh này được đánh giá cao.

Sau đó, Lâm tiếp tục nói rõ sự thật cho Quân biết bằng giọng điệu cực kỳ đanh thép: "Em đừng chỉ biết đổ lỗi cho người khác vì những cái lỗi lầm của mình nữa. Nếu như em là thằng đàn ông bản lĩnh, em không để cho bố mẹ em phải giải quyết tất cả những việc này.

Em có biết, em ấy, chỉ là thằng đổ vỏ không. Cái thai không phải là của em. Cô ta thừa nhận tất cả rồi, và cô ta chỉ cần tiền thôi. Và mẹ em, mẹ em cũng không hề bắt cô ta đi phá thai. Em sáng mắt ra chưa!"

Ở phân cảnh này, Mạnh Trường chẳng những thể hiện rõ sự tức giận cũng như tình thương của người anh dành cho em mình, mà còn là bản lĩnh của một người đàn ông từng trải qua nhiều sóng gió. Vẻ ngoài điển trai, thần thái cuốn hút cùng giọng thoại cực đỉnh với những màn gằn giọng cực kỳ sướng tai, Mạnh Trường hoàn toàn chinh phục khán giả, nhận được rất nhiều lời khen trên mạng xã hội.

Mạnh Trường có sự trở lại cực đỉnh ở phim Bước Chân Vào Đời.

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Rất thích nhân vật Trần Lâm, thích đoạn thoại này của Mạnh Trường, diễn xuất sắc.

- Vai diễn Trần Lâm này chỉ có Mạnh Trường mới thể hiện chuẩn được. Đạo diễn tinh mắt.

- Tôi thích phân đoạn này, thích cách Lâm thể hiện bản lĩnh.

- Mạnh Trường diễn chưa bao giờ làm tui thất vọng.

- Đúng là ông anh có tuổi chững trạc bao nhiêu thì thằng em ngu ngơ, bướng bỉnh bấy nhiêu.

- Hai bạn diễn như không diễn.

Nói thêm về nội dung phim Bước Chân Vào Đời, câu chuyện phim kể về ba chị em Thương, Trang và Minh, những người không còn cha mẹ, gia cảnh khó khăn, phải tự bươn chải giữa thành phố. Họ phải đối mặt với áp lực cuộc sống, trải qua nhiều vấp ngã, mâu thuẫn và lựa chọn sai lầm để rồi dần trưởng thành, học cách tự lập và giữ gìn tình thân, tình bạn, tình yêu. Bộ phim có sự tham gia của những gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim Việt như Mạnh Trường, Huỳnh Anh, Quỳnh Kool, NSND Lan Hương, NSƯT Quách Thu Phương, NSƯT Ngọc Tản, Lê Bống...