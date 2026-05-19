Lương Thế Thành báo tin vui

Cặp đôi diễn viên nổi tiếng Lương Thế Thành và Thúy Diễm vừa chia sẻ tin vui đặc biệt: gia đình sắp chào đón thêm một thành viên mới. Điều đặc biệt hơn, tin mừng này đến đúng vào dịp kỷ niệm tròn 10 năm ngày cưới của cả hai, trở thành món quà vô giá và ý nghĩa nhất mà cuộc đời dành tặng cho họ.

"Chúc mừng gia đình chúng mình đã có thêm thành viên mới.

Còn hạnh phúc nào hơn khi đúng dịp tròn 10 năm ngày cưới, ba Thành và mẹ Diễm lại nhận được món quà thiêng liêng và vô giá này. Ngày cầm tờ giấy báo trên tay, ba mẹ đã xúc động đến rơi nước mắt khi biết rằng một em bé khỏe mạnh đang hiện diện và lớn dần từng ngày trong bụng mẹ.

Ba Thành một lần nữa được lên chức ba, mẹ Diễm lại được ấp ủ một thiên thần bé nhỏ trong lòng, lại được thực hiện thiên chức làm mẹ trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Còn anh Bảo Bảo giờ đây cũng chính thức được lên chức anh hai rồi ông bà cô chú ơi! Con vui tít cả mắt khi nghe ba mẹ thông báo sắp có em

Thiên thần bé nhỏ ơi,

Con chính là sợi dây gắn kết tuyệt vời nhất của gia đình mình. Nhờ có con mà ba mẹ thêm thấu hiểu, thêm yêu thương và mạnh mẽ trưởng thành hơn mỗi ngày. Con mang đến cho gia đình mình một niềm hạnh phúc thật lớn lao và trọn vẹn.

Ba mẹ chỉ mong con sẽ thật mạnh khỏe, bình an và đủ ngày đủ tháng để ba mẹ sớm được ôm con vào lòng nhé, con yêu

Mong ông bà cô chú gần xa gửi thật nhiều lời chúc tốt đẹp đến cho em bé và gia đình mình ạ. Gia đình con xin được chia sẻ niềm vui đặc biệt này cùng tất cả mọi người

Ba mẹ, anh hai Bảo Bảo và cả gia đình mình yêu con thật nhiều, thiên thần nhỏ của ba mẹ!"

Ảnh chụp màn hình

Thúy Diễm và Lương Thế Thành kết hôn năm 2016 sau nhiều năm gắn bó. Cả hai đều là những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với nhiều bộ phim truyền hình được khán giả yêu mến. Lương Thế Thành ghi dấu với hình ảnh điềm đạm, chính trực trên màn ảnh nhỏ phía Nam suốt nhiều năm qua. Gần đây, anh gây chú ý khi trở lại với các dự án như Hoàng tử quỷ và Bóng Ma Hạnh Phúc . Vai diễn Dũng trong Bóng Ma Hạnh Phúc gần đây cũng giúp nam diễn viên nhận được nhiều phản hồi đa chiều từ khán giả. Sau khi kết hôn, cặp đôi được đông đảo người hâm mộ ngưỡng mộ vì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, bền vững.

Trong khi đó, Thúy Diễm tiếp tục khẳng định thực lực ở dòng phim tâm lý – xã hội với nhiều vai diễn giàu cảm xúc. Mới đây, cô tham gia các dự án như Trạm cứu hộ trái tim hay Tình Yêu Bất Tử... và duy trì sức hút ổn định cùng sự yêu mến từ công chúng.

Ảnh: FBNV

Tin vui của Lương Thế Thành – Thúy Diễm nhanh chóng nhận được hàng nghìn lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ, một lần nữa khẳng định sức hút và tình cảm mà công chúng dành cho cặp đôi nghệ sĩ tài năng, hạnh phúc này.