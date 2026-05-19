Chân dung tân Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân: "Người nhà" với hơn 30 năm gắn bó cùng "Stanford Việt Nam"

Ngày 18/5/2026, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn ký ban hành cùng lúc 3 quyết định về nhân sự cấp cao tại ĐH Kinh tế Quốc dân. Trong đó, nổi bật nhất là Quyết định 1266 bổ nhiệm PGS.TS Bùi Đức Thọ giữ chức Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân với thời hạn 5 năm. Đây là lần đầu tiên ông Thọ đảm nhận chức danh Giám đốc đại học, sau quá trình phấn đấu bền bỉ từ vị trí giảng viên cho đến các ghế lãnh đạo chủ chốt trong suốt ba thập kỷ.

PGS.TS Bùi Đức Thọ sinh ngày 14/7/1975, quê tại Đức Thọ, Hà Tĩnh. Năm 1992, chàng trai miền Trung bước chân vào giảng đường ĐH Kinh tế Quốc dân và tốt nghiệp năm 1996, sau đó được giữ lại làm giảng viên - đặt nền móng cho hành trình gắn bó hơn 30 năm với ngôi trường này.

Trước khi trở thành tân Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân đã trải qua các vị trí công tác như:﻿

Từ năm 1992-1996: Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (nay là Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ 1996-2010: Giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong đó, khoảng thời gian từ 1997-1999, ông học cao học tại Trường Đại học Boise State, Mỹ. Từ tháng 9/2000 đến tháng 5/2005, ông làm nghiên cứu sinh ngành Hành chính học tại Trường Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc.

Từ tháng 6/2010 đến tháng 2/2015: Phó Trưởng phòng quản lí Khoa học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ tháng 2/2015 đến tháng 6/2016: Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lí Khoa học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ tháng 6/2016 đến tháng 11/2017: Trưởng phòng Quản lí khoa học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ tháng 11/2017 đến tháng 6/2019: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2020: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ tháng 6/2020 đến tháng 4/2021: Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế quốc dân.

Từ tháng 4/2021 đến năm 2025: Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế Quốc dân.

Cũng trong ngày 18/5, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng ký quyết định bổ nhiệm PGS. TS Bùi Huy Nhượng, GS. TS Nguyễn Thành Hiếu giữ chức Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, thời hạn 5 năm.

Đại học Kinh tế Quốc dân thành lập năm 1956 với tên ban đầu là trường Kinh tế Tài chính. Tháng 11/2024, trường trở thành đại học thứ 9 của Việt Nam. Hiện tại, NEU hiện có khoảng 25.000 sinh viên chính quy, hơn 1.200 cán bộ, giảng viên, thuộc diện lớn nhất cả nước.

Trường đào tạo khoảng 70 ngành bậc đại học, gần 30 ngành bậc tiến sĩ. Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, trường đặt mục tiêu thuộc nhóm 5 đại học hàng đầu Việt Nam.