Sáng 19-5, lộ diện nơi trúng 2 giải độc đắc và 3 giải an ủi xổ số miền Nam
Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 19-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu.
- 29-04-2026Bảy công nhân vỡ òa niềm vui khi trúng giải độc đắc xổ số miền Nam
- 26-03-2026Mua vé sát giờ xổ, 2 người ở TPHCM trúng giải độc đắc xổ số miền Nam
- 02-03-2026Phát hiện vé số bị khách bỏ lại trúng giải độc đắc 12.8 triệu USD, nhân viên Circle K trả tiền rồi đi lĩnh giải, cửa hàng kiện ra tòa: "Tiền thưởng thuộc về công ty"
Sáng 19-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng ở Đồng Nai, Lâm Đồng và An Giang trúng giải độc đắc và giải an ủi vé số của 3 đài.
Theo đó, vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 18-5, giải độc đắc (dãy số 331798) được xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai.
Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Cà Mau là đại lý vé số Hoa Sen ở tỉnh Đồng Nai.
Trong khi đó, giải an ủi của vé số Cà Mau được xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai và TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số 368 (tỉnh Đồng Nai) và đại lý Thanh Thái (TPHCM).
Mở thưởng cùng ngày với vé số Cà Mau, giải độc đắc (dãy số 590856) của vé số TPHCM được xác định trúng tại TPHCM.
Giải an ủi của vé số TPHCM được xác định trúng tại TPHCM và tỉnh Đồng Nai. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Lộc Phát (tỉnh Đồng Nai) và đại lý vé số Bấm Chi Chi (TPHCM).
Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Cà Mau, giải an ủi của vé số Đồng Tháp được xác định trúng tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Gia Thịnh ở tỉnh An Giang.
Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 19-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu.
Người lao động