1 “Anh trai vượt ngàn chông gai” khoe thành tích con gây tranh cãi, nhiều người bênh: Đừng phiến diện!

Ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp, thành viên ban nhạc rock Ngũ Cung và cũng là gương mặt được chú ý sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mới đây chia sẻ bảng thành tích học tập của con trai trên mạng xã hội đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Trong bức ảnh được đăng tải, cậu bé Đỗ Hoàng Anh Đức, học sinh lớp 4A4, sở hữu danh sách dài các giải thưởng ở nhiều sân chơi trong nước và quốc tế như Toán học, Khoa học, Tiếng Anh và âm nhạc. Bài đăng nhanh chóng nhận hàng chục nghìn lượt yêu thích cùng nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, khán giả và phụ huynh.

Nam ca sĩ cho biết, đây là một năm học có nhiều thử thách đối với con do khối lượng kiến thức và lịch trình dày đặc. Tính đến thời điểm giữa tháng 5 năm 2026, Anh Đức đã hoàn thành hầu hết các nội dung học tập văn hóa, chỉ còn lại một buổi thi chuyên ngành và môn xướng âm để kết thúc năm học.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, bài viết cũng làm dấy lên nhiều tranh luận. Một số ý kiến cho rằng việc một đứa trẻ mới 9 tuổi nhưng tham gia quá nhiều kỳ thi có thể tạo áp lực không cần thiết. Có người đặt câu hỏi liệu đây có phải biểu hiện của việc chạy đua thành tích hay không.

Dẫu vậy, không ít phụ huynh và cư dân mạng lại cho rằng cần nhìn nhận câu chuyện một cách toàn diện hơn thay vì chỉ nhìn vào số lượng giải thưởng.

Theo nhiều ý kiến, dù tham gia khá nhiều cuộc thi nhưng Anh Đức không học dàn trải ở tất cả lĩnh vực. Các thành tích nổi bật của cậu bé chủ yếu tập trung vào hai mảng rõ ràng là Toán học và âm nhạc, cũng là những năng khiếu được gia đình phát hiện từ sớm.

Được biết, Anh Đức học piano từ năm 4 tuổi và từng tham gia nhiều sân chơi âm nhạc dành cho thiếu nhi. Trong một chương trình truyền hình trước đó, cậu bé từng chia sẻ rằng rất tự hào khi thấy bố biểu diễn trên sân khấu và mong muốn sau này có thể theo đuổi piano, ca hát giống bố.

Nhiều phụ huynh cho rằng với những đứa trẻ thực sự có đam mê và năng khiếu, việc tham gia thi cử để cọ xát là điều bình thường. Một em nhỏ yêu thích âm nhạc sẽ muốn được biểu diễn, một học sinh giỏi Toán thường cũng thích thử sức ở các sân chơi học thuật để khám phá khả năng của bản thân.

"Không phải cứ nhiều giải thưởng là ép con", một phụ huynh bình luận. "Quan trọng là đứa trẻ có vui vẻ, chủ động và còn giữ được niềm yêu thích với điều mình làm hay không".

Một số ý kiến khác cũng cho rằng xã hội hiện nay đôi khi đang có xu hướng nhìn mọi câu chuyện theo hai thái cực. Nếu trẻ không học nổi bật, nhiều phụ huynh lo con thiếu cạnh tranh. Nhưng khi một đứa trẻ đạt thành tích cao, lại dễ bị nghi ngờ là bị áp lực hay đánh mất tuổi thơ.

Trong khi đó, thực tế mỗi đứa trẻ có năng lực, khả năng tiếp thu và mức độ chịu áp lực khác nhau. Có em học thêm vài buổi đã mệt mỏi, nhưng cũng có em đủ năng lượng để vừa học văn hóa, vừa theo đuổi nghệ thuật hay thể thao ở cường độ cao.

Điều quan trọng, theo nhiều chuyên gia giáo dục, không nằm ở việc trẻ có bao nhiêu huy chương, mà là cách người lớn đồng hành cùng con trong hành trình ấy. Nếu việc học và thi cử xuất phát từ sự yêu thích, được cân bằng bằng nghỉ ngơi, cảm xúc tích cực và sự lắng nghe từ gia đình, những trải nghiệm đó có thể giúp trẻ trưởng thành hơn.

Ngược lại, nếu mọi kỳ vọng đều đặt nặng lên thành tích, biến giải thưởng thành thước đo duy nhất cho giá trị của con trẻ, áp lực sẽ dễ khiến trẻ kiệt sức.

Ở câu chuyện của con trai ca sĩ Hoàng Hiệp, điều khiến nhiều người chú ý không chỉ là bảng thành tích dày đặc mà còn là hình ảnh một cậu bé có tình yêu rõ ràng với âm nhạc và sự tự tin khi nói về ước mơ của mình. Trong 1 chương trình, nhiều người nhận xét con trai Đỗ Hoàng Hiệp có suy nghĩ chững chạc so với tuổi nhưng vẫn có nét hồn nhiên, đáng yêu.

Điều đó phần nào cho thấy gia đình vẫn cố gắng giữ sự cân bằng giữa học tập, năng khiếu và đời sống tinh thần để con được phát triển đúng với lứa tuổi.

Có lẽ, chỉ những người trong cuộc mới thật sự hiểu một đứa trẻ đang học vì đam mê hay đang gồng mình vì kỳ vọng. Còn người ngoài cuộc, đôi khi chỉ nhìn vào số lượng giải thưởng hay lịch học dày đặc rồi vội đưa ra kết luận. Trong giáo dục, điều quan trọng không nằm ở việc trẻ có bao nhiêu huy chương mà là ánh mắt của con khi bước vào hành trình ấy còn háo hức hay không.